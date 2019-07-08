Лекция CreativeMornings Tomsk в рамках фестиваля Friday I’m in art (ФОТО)

8 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую пятницу, 5 июля, в Музейном саду в центре Томска состоялся летний фестиваль Friday I’m in art от «Томского Обзора», журнала «Новый рок» и Паши Богданова с «Дизайн-оркестром».

Утро в Музейном саду началось с лекции CreativeMornings Tomsk, где Паша Богданов рассказал о том, как он начал заниматься дизайном, что для него значит работа в этой сфере и как делаются плакаты, которые будят эмоции и привлекают внимание годами: «Для меня дизайн — это не только визуальное, но, во многом, и материальное. Я до сих пор не „дизайнер про экран“, мне хочется услышать звук шелестящих страниц. Это прямо кайф!». Видеозапись лекции Паши Богданова в скором времени будет доступна на сайте CreativeMornings.

Подробное интервью с Паше Богдановым можно почитать тут.

Фото: Вероника Белецкая

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