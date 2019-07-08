В Музейном саду состоялся фестиваль Friday I’m in art

8 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В минувшую пятницу, 5 июля, в Музейном саду в центре Томска состоялся летний фестиваль Friday I’m in art от «Томского Обзора», журнала «Новый рок» и Паши Богданова с «Дизайн-оркестром».

Утро в Музейном саду началось с лекции CreativeMornings Tomsk, где Паша Богданов рассказал о том, как он начал заниматься дизайном, что для него значит работа в этой сфере и как делаются плакаты, которые будят эмоции и привлекают внимание годами: «Для меня дизайн — это не только визуальное, но, во многом, и материальное. Я до сих пор не „дизайнер про экран“, мне хочется услышать звук шелестящих страниц. Это прямо кайф!». Видеозапись лекции Паши Богданова в скором времени будет доступна на сайте CreativeMornings.

Вечерняя программа фестиваля стартовала с открытия выставки плакатов Паши Богданова и «Дизайн-оркестра». Все желающие смогли увидеть несколько десятков лучших работ, созданных им за последние 12 лет. Выставка будет работать в часы работы музея с 11 по 19 июля включительно. К выходу на «Томском Обзоре» в августе готовится он-лайн каталог выставки. Экспозиция подготовлена при поддержке Сибирской Аграрной Группы.

Вечеринка Friday I’m in art ко дню рождения журнала «Новый рок» началась с сета DJ Futurox. В зоне фудкорта в течение всего вечера гостей угощали напитками от Fun Craft Bar и Julius Meinl, а также азиатскими бао-бургерами на паровой булочке с жареной свининой, грушей и соусом «Хойсин» от «Дыхания вока». Музыкальная программа продолжилась сетами от двух других резидентов промо-группы «Кедровый Саунд» — GJB и Nifiga ne Urban. Завершился фестиваль атмосферным afterparty в культурном пространстве FLAT.

Больше фотографий по ссылке.

Партнеры фестиваля:

Сибирская Аграрная Группа

Компания «Деревенское молочко»

Лапша-бар «Дыхание вока»

Компания «Сервис-Кофе» (официальный представитель «Юлиус Майнл Руссланд» и торговой марки Julius Meinl на территории г. Томска и Томской области)

Компания «Антонов Двор»

Fun Craft Bar

Томский областной краеведческий музей им. Шатилова

Культурное пространство FLAT

Промо-группа «Кедровый Саунд»

Высшая школа журналистики ТГУ

Фото: Владимир Дударев, Вероника Белецкая

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