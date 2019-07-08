Выставка плакатов и вечеринка фестиваля Friday I'm in art в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 8 июля 2019 // Фото: Владимир Дударев

В минувшую пятницу, 5 июля, в Музейном саду в центре Томска прошла вечерняя программа летнего фестиваля Friday I’m in art от «Томского Обзора», журнала «Новый рок» и Паши Богданова с «Дизайн-оркестром».

Мероприятие началось с открытия выставки плакатов Паши Богданова и «Дизайн-оркестра». Все желающие смогли увидеть несколько десятков лучших работ, созданных им за последние 12 лет. Выставка будет работать в часы работы музея с 11 по 19 июля включительно. К выходу на «Томском Обзоре» в августе готовится он-лайн каталог выставки. Выставка проходит при поддержке Сибирской Аграрной Группы.

В это же время в Музейном саду стартовала вечеринка Friday I’m in art ко дню рождения журнала «Новый рок». На протяжении трех часов для гостей играли резиденты промо-группы «Кедровый Саунд». Здесь же можно было попробовать угощение от Fun Craft Bar и великолепные бао-бургеры на паровой булочке с жареной свининой, грушей и соусом «Хойсин» от «Дыхания вока».

Фото: Владимир Дударев

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