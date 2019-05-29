«Мурашов Центр» проведет первый семинар для волонтеров в Томске

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу, 1 июня, в 10.00 на площадке мастерской #Ушайкалофт (ул.Алтайская, 4/1) стартует первый семинар Мурашов центра «Наши люди», посвященный теме сохранения исторического наследия города.

Как сообщают организаторы, на семинаре волонтеры и эксперты обсудят место общественных инициатив в сохранении исторического наследия Томска.

Главным гостем площадки станет идеолог российского фестивального движения по восстановлению исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков. Он расскажет томичам о том, как превратить крутую идею в крутой проект, как заразить мечтой о сохранения родных мест земляков и полстраны.

Профессор ТПУ Альфред Дульзон выступит на семинаре со своей классической лекцией-анализом про чувство родины и проблемы сохранения деревянного зодчества в Томске. Председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов расскажет о путях взаимодействия власти и общества. Литератор и краевед Виктор Нилов поделится лекцией-интригой «Сколько в Томске Игуменок, или где прячется самая таинственная река города». Фотограф Сергей Медведчиков поведает о месте фотографа и фотографии в продвижении общественных проектов.

Предприниматель Алексей Будников, взявший «дом за рубль» на Савиных, 10а, поделится с волонтерами Мурашов Центра своим опытом работы по восстановлению памятника архитектуры.

На мероприятии мы ждем всех горожан, готовых стать волонтерами Мурашов центра и присоединиться к нашему проекту «Сохраним Томск вместе» для участия в реставрации деревянных зданий.

В программе семинара:

В 10.00 – выступления экспертов, дискуссии.

В 13.00 – фотоэкскурсия с Сергеем Медведчиковым до Крылова, 5, где будут проходить реставрационные работы Мурашов центра.

13.30 – экскурсия до Гороховских складов вместе с Еленой Ерофеевой

14.30 – Большая лекция Андрея Кочеткова на арт-фестивале «мУкА.Склады искусства»

Поддержка проекта осуществляется компанией «Газпромнефть-Восток» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

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