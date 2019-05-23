«Во Вселенной нет состояния покоя».

Как живет мастерская «#Ушайкалофт» и ее создатель

23 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Александр Мазуров Обозреватель

Евгений Добротворский делает мебель в стиле лофт, рисует палочками от суши, путешествует и катается на лонгборде. В 2018 году он открыл собственную мастерскую на берегу Ушайки.

Здесь он проводит мастер-классы, концерты, вечеринки, работает и жарит мясо в газовом баллоне. Евгений рассказал нам о ручном труде, необходимости постоянно двигаться, важности нематериальных ценностей и планах на будущее.

«Понял, что хочу быть полезным»

«Ушайка-лофт»: мастерская и креативное пространство одновременно Фото: Владимир Дударев

— Я вообще много где работал, — рассказал Евгений. — До того, как стал мастером на час, был руководителем московской компании. В 34 года у меня случился кризис — в это время мужчины всегда начинают себе задавать вопросы, искать смысл в жизни: для чего ты этим занимаешься, зачем, почему. В тот момент я понял, что не хочу заниматься бесполезной работой. Несмотря на руководящую должность, не ощущал от работы пользы: отчет — утром, отчет — в обед, отчет — вечером.

В 2014 году Евгений уволился и стал подрабатывать на ГАЗели — занимался грузоперевозками «для поддержки штанов». Поменяло ситуацию одно случайное наблюдение.

— Сидел я в небольшом кафе, голову поднял, а там четыре лампочки не горят, и лопнул натяжной потолок, — рассказал он. — Тогда я поймал себя на мысли, что в городе тысячи предпринимателей — они открыли кафе, офисы, наняли продавцов, но почти ни у кого нет завхозов, кто бы следил за всем. Мне пришла в голову идея сделать компанию, которая занимается этим.

Все начиналось с мастерской «Добродел» Фото: Владимир Дударев

Так появился «Добродел», где Евгений был единственным сотрудником. Позиционировал он себя как мастер на час.

— Идея была изначально работать с организациями на аутсорсинге, — прокомментировал он. — Я разработал предложение, пробежался по общепиту, и понял, что в городе еще не готовы к этому, но звонки начали поступать. Потом пришло понимание, что у людей, физлиц, такие же проблемы — поломки электрики, сантехники, и я начал продвигать услугу мастера на час. Мне нравилось в работе, что у людей возникают проблемы, а я могу решить их. Я получал удовлетворение — чувствовал, что помогаю людям.

«Мне нравилось в работе, что у людей возникают проблемы, а я могу решить их» Фото: Владимир Дударев

Со временем у Евгения стали появляться заказы, которые он не мог делать в масштабах обычного офиса — пришлось снять мастерскую на берегу Ушайки. Евгений по образованию — автомеханик. По его словам, это дало широкий спектр рабочих навыков, инженерное мышление, умение чувствовать материалы и понимать их прочность.

Мастерскую открыли только через месяц после договора об аренде. Евгению с другом пришлось вывезти из цеха пять ГАЗелей мусора. Почти сразу им пришел крупный заказ — станки, промышленное оборудование, верстаки. Он с другом «вспомнил сварку и удачно прошел проверку боем».

Чтобы справляться с заказами, пришлось снять мастерскую на берегу Ушайки Фото: Владимир Дударев

— Очень быстро я понял, что огромное помещение я заполняю неэффективно, — поделился Евгений. — К тому же я давно интересовался лофтом как стилем. Мне нравится его надежность и некая гармония, правильность форм, фактура у материалов. В лофте есть что-то, на мой взгляд, вечное.

Лофт — промышленно-урбанистический стиль интерьера, характеризующийся обилием открытого пространства и наличием индустриальных элементов: высокие потолки, неотделанные кирпичные стены, открытые балки и трубы, цементный пол.

— Лофтовую мебель мы начали делать практически сразу, — отметил Евгений. — Но изначально мастерская была нужна для «Добродела» — различные конструкции, лестницы, козырьки, рекламные вывески. Со временем люди стали спрашивать именно о мебели. Сейчас от «Добродела» я почти отошел.

Общепит у Евгения чаще всего заказывает барные стойки и столы. Сейчас много заказов от шоурумов — для них в мастерской делает вешалки. По его словам, вешалки из ИКЕА быстро расшатываются и ломаются. Также для шоурумов он делает зеркала. Частники чаще всего заказывают столы и барные стулья.

Один из заказов «Ушайки-лофт» Фото: Владимир Дударев

— Всегда интересно что-то новое, — рассказал Евгений. — Когда делаешь шесть одинаковых столов — это скучно. Но бывают и интересные заказы, разные инсталляции. На Новый год для бургерной Re: bro делали снежинки — размерами полтора метра, два и два с половиной. Оказалось, что большая проблема отвезти двухметровую снежинку — не входила в грузовик. Также для одного заведения делали зеркало из заводского старого окна. В Европе это очень популярно — визуально расширяет пространство. Больше всего сейчас хочу поделать лофтовые диваны, но нужен швейный цех. Швейным мастерским это неинтересно. Придется, скорее всего, новый навык осваивать — учиться шить.

Снежинки для Re: bro — процесс изготовления Фото: «Ушайка-лофт»

«У девушек лучше получается»

«Пришла идея организовать мастер-класс, где мы человека будем учить пилить, варить, красить» Фото: Владимир Дударев

В «#Ушайкалофт» проводят мастер-классы по созданию кофейных столов, где людей учат сварке, покраске, раскройке материалов. С мастер-класса люди уходят с готовым изделием, на создание которого уходит в районе восьми часов.

— Сидели, пили кофе с другом и стали разговаривать о том, что для девушек сегодня много мастер-классов разных — по лепке, рисованию, макияжу, а парням сходить некуда, — прокомментировал Евгений. — Пришла идея в мастерской создать мастер-класс, где мы человека будем учить пилить, варить, красить, и он будет уходить с готовым предметом. Назвали его «Сам себе стол».

К удивлению создателя, на первый мастер-класс пришли три девушки и один парень. Тенденция, отмечает он, сохраняется до сих пор.

— Девушки ходят в три раза чаще парней, — отметил Евгений. — Для парней: ну сварка и сварка, а для девушек — это что-то крутое и интересное. У девушек получается, кстати, лучше, мужики они — тяп-ляп, а девушки реснички красят, и мелкая моторика у них хорошо развита. Удивительная штука — я начал изготавливать подарочные сертификаты, и девушки дарили их мужьям. Так вот, продал сертификатов больше, чем пришло мужчин.

На мастер-классы по сварке девушки ходят гораздо чаще Фото: «Ушайка-лофт»

Часто, по словам Евгения, ходят на мастер-классы айтишники и семейные пары. Для них, отмечает он — это терапия, помогает расслабиться и поделать что-то вместе.

В ходе мастер-классов создатель старается фотографировать людей, «чтобы людям было интересно»: «прикольно, когда к человеку приходят домой, а он может показать стол, сказать, что сделал самостоятельно, показать фотки из Instagram».

— По поводу фоток — у нас есть два пильных станка, — улыбнулся Евгений. — Один почти не искрит и пилит ровно, а второй — создает облако из искр. А люди хотят крутых фоток и просто искрят на том станке обрезками. Им это нравится — это круто.

Станок, создающий снопы искр Фото: «Ушайка-лофт»

Евгений планирует придумать короткие мастер-классы — «люди, не привыкшие к ручному труду, быстро устают и им тяжело». Он пробовал создавать светильники из бутылок, но возникли сложности с резкой.

— В сварке людей впечатляет то, что дома ты с металлом никак не сможешь поработать, а металл — это что-то крутое и прочное, — рассказал Евгений. — Магия огня впечатляет людей. Для особо безнадежных, как они себя сами позиционируют, мы предлагаем беспроигрышный вариант — варить точками. Так что — у всех все получается.

«Дома ты с металлом никак не сможешь поработать, а металл — это что-то крутое и прочное» Фото: Владимир Дударев

Кроме мастер-классов, в «#Ушайкалофт» часто проходят вечеринки для знакомых. Для гостей Евгений любит жарить барбекю на самодельном мангале из пропанового баллона.

Как из газового баллона сделать мангал Фото: Евгений Добротворский

Самое крупное мероприятие, прошедшее в мастерской — презентация издательства «Подснежник» и концерт: выступал рэпер Дима Гусев экс Бухенвальд Флава, Саша Огородников, Цайзер, артист сашина плешь. На мероприятие пришло 40 человек.

Презентация издательства «Подснежник» в «Ушайка-лофте» Фото: Паша Фишай

— Мне было интересно, насколько это шумно — тут рядом дом жилой просто, — поделился Евгений. — Прошла вечеринка достаточно лайтово. Было 40 человек, но помещение казалось полупустым. Трубы под столом не убирались — на них люди сидели. Верстак стал сценой — пододвинули к стенке, где инструменты висят. Из выступающих мне запомнился Саша Огородников — играл на укулеле и читал стихи. Это было прикольно.

У создателя мастерской есть идея создания пространства для общения креативных людей.

— Много классных томичей, — говорит он. — Общаясь, ты можешь что-то новое придумать и интересное. Глянцевых заведений в городе достаточно, а у нас тут — лоу-фай. Здесь ты попадаешь в настоящее.

«Глянцевых заведений в городе достаточно, а у нас тут — лоу-фай» Фото: Владимир Дударев

В ближайших планах у Евгения — сделать на крыше мастерской зону для мероприятий под открытым небом. Он планирует проводить там йогу, и сказал, что уже есть желающие.

«Прикольные проекты»

Кроме работы, Евгений рисует, делает инсталляции, катается на велосипеде и лонгборде, дает новую жизнь старым предметам Фото: Владимир Дударев

— У меня много проектов для жизни, — рассказал Добротворский. — Я понял, что когда люди умирают — они перед смертью вспоминают счастливые моменты: общение с друзьями, близкими, любимыми, какие-то мероприятия и походы. А когда ты сидишь дома или на работе, смотришь в прошлое — в ближайшие 10 лет ничего не можешь вспомнить.

В 2014 году из «творческого кризиса» Евгению помогло выбраться участие в «Празднике топора» в Зоркальцево.

— Я чувствовал, что деморализован, — поделился он. — Тогда еще не рисовал, ничего не делал, а мне знакомая предложила поучаствовать в «Празднике топора». Я не был плотником и не умел работать с деревом на таком уровне, но накануне посмотрел фильм с Джимом Керри «Всегда говори да». Я подумал — блин, а может это знак? — и согласился, решил сделать сердце из бревен. Уже тогда понимал, что классно то, с чем люди хотят сфотографироваться. Я почувствовал необъяснимо приятное чувство, когда увидел, что к сердцу подходит много парочек, обнимаются, делают снимки на память. Это было первое, от чего я кайфанул — увидел значимость сделанного здесь и сейчас.

То самое сердце с Праздника топора Фото: Евгений Добротворский

Второе такое событие, которое запомнил Евгений — установка дорожного знака «Я люблю Томск» на Воскресенской горе. Его друг Алексей тогда занимался изготовлением кружек и футболок с такой надписью.

— Нам в голову пришла идея, а почему бы не сделать дорожный знак, — прокомментировал Евгений. — Вкопать его мы решили у камня основания Томска — пришли, но нам было страшно вкапывать без спроса. Зашли в музей, спросили — нам запретили. Когда мы уже уходили — сказали, что можно к лестнице его приварить. Так и сделали, а вечером набрали в Instagram «#ялюблютомск»: человек 50 уже выложили фотографии. Через год я увидел в магазине сувениров магнитики в форме этого знака — круто, когда-то, что ты делаешь, уходит в будущее.

«Нам в голову пришла идея, а почему бы не сделать дорожный знак?» Фото: Job Master

С этим же другом Евгений потратил два года на съемку канализационных люков. У них возникла идея сделать фотовыставку — «Лук на томский люк». Фотовыставка не случилась — зато коллекция фотографий лежит в интернете.

— Казалось бы, что интересного в канализационных люках, — отметил Евгений. — Но мы нафотали их порядка 160 — каждый чем-то отличался от предыдущего. Были люки, где твердый знак еще был в слове «завод» — это было интересно. Алексей — дизайнер, и он в итоге нарисовал, каким видит томский люк в идеале — прямоугольный, чтобы вписывался в тротуарную плитку, с гербом. Сейчас люк висит в барбершопе — продвинуть идею дальше не получилось.

В период «Добродела» Евгений посмотрел фильм «Дом» Олега Погодина, и это натолкнуло его на мысль — сколько люди выбрасывают мусора и ненужных вещей. Он стал собирать предметы с историей, коллекционировать их: вывеска клуба «Pravda», статуэтка кофейни «Prado», трафарет вывески «Эндорфин», большой болт с двери мужского туалета клуба «Гараж», дверь холодильника 1956 года, вывеска с двери руководителя «Тысячи мелочей» советского времени, старая керосиновая лампа и многое другое. Из некоторых предметов Евгений стал делать арт-объекты и вещи, полезные в обиходе.

Предметы с историей из коллекции Евгения Фото: Владимир Дударев

— Когда ты всем рассказываешь, что начинаешь что-то собирать — тебе люди сами штуки разные привозят, — поделился он. — И я подумал — а не попробовать ли мне давать новую жизнь ненужным вещам. То, что ушло бы на мусорку, я пытаюсь сделать функциональным или превратить в арт-объекты. Тогда для себя я открыл некоторые направления — стимпанк, технопанк. Так появился светильник, похожий на ВАЛЛ-И, из огнетушителя и фары скорой помощи. Я начал рисовать на обрезках рекламы, на полках от шкафов. Из пустой кеги я сделал светильник, напоминающий камин. Началось все с друга-бурильщика — он с вахты привез камень, который они достали с трехсотметровой глубины. Казалось бы — обычный грунт, но камень от камня зачастую отличает история. Если у вещи она есть — становится интересно.

Светильник, похожий на робота ВАЛЛ-И Фото: Владимир Дударев

Евгений рисует картины на выкинутых обрезках чем придется — ушными палочками, брызгами с палочек для суши. Рисует краской, которая остается после работы, штукатуркой.

Добротворский рисует на чём угодно и чем угодно Фото: Владимир Дударев

Картины Евгения томичи могли увидеть на фестивале музыки и искусства Street Vision. На фестивале были представлены и его инсталляции: например, «Татуированная телочка» — корова, на которую нанесены самые популярные, «попсовые» татуировки.

«Татуированная телочка» со Street Vision Фото: Владимир Дударев

— Во Вселенной нет состояния покоя — все либо развивается, либо деградирует, — комментирует Евгений. — Так, многие пенсионеры, выходя на пенсию, перестают работать и те, кто не находят себя на даче — быстро увядают. Мозг должен постоянно чувствовать себя востребованным. Я пересмотрел жизнь, стал любить эксперименты, начал на лонгборде кататься, хотя я бы себя назвал неустойчивым. Решил сам делать лонгборды — из запчастей собрал себе «Дороборд» и «Лабутен» для девушек — у него просто подошва красная.

«Я пересмотрел жизнь, стал любить эксперименты, начал на лонгборде кататься, хотя я бы себя назвал неустойчивым» Фото: Владимир Дударев

Также Евгений любит путешествовать. За два дня на велосипеде доехал до Новосибирска. В его планах — сварить велоприцеп, загрузить туда лодку и вместе с другом доехать до Юрги. Обратно он хочет сплавиться по реке.

— Мне нравятся походы, — прокомментировал Евгений. — Ощущение свободы сразу появляется — ты не думаешь о проектах, а просто едешь, чувствуешь себя спокойно, как на Алтае, когда телефон не ловит.

Тэги/темы: