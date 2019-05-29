Редакторы «Томского Обзора» научат искать городские артефакты на арт-фестивале «мУкА»

29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства» 1 июня пройдет лекция главного редактора нашего издания Елены Фаткулиной и городской обозревательницы Валентины Бейковой «#OldTownChallenge: как рассказать о старом городе так, чтобы вдохновить горожан».

На встрече редакторы расскажут, из чего состоит работа медиа над статьями про старую архитектуру, городские артефакты и культурное наследие Томска. А еще — почему авторы издания больше исследователи, чем журналисты, и что делать, если люди отказываются с тобой разговаривать.

В программе встречи:

#OldTownChallenge, как идея соединить разных горожан через любовь к одному городу;

«Живая история»: как искать людей, которые знают историю своего дома, что они могут о нем рассказать и куда это может привести;

«Факты и детали»: какие факты о зданиях удается найти и как это происходит, на что надо обращать внимание городскому исследователю;

«Фотоархивы и предметы»: где искать сокровища и что с ними потом делать;

«Работа с источникам»: кто помогает городскому исследователю, что могут сделать горожане, и как найти хорошую историю в пыльном углу;

«Городской проект мечты»: что требуется Томску и можно ли это организовать.

Обещаем много фотографий, историй, которые не попали в публикации и идей для приложения собственных усилий. Продолжение темы — на выставочном стенде «ТО» на фестивале.

Начало в 13.00. Вход свободный, но необходима регистрация: https://mukaartfest.timepad.ru/event/976728/

Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» — первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Цель проекта — привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» (ул. Наб. Реки Томи, 27) и создания в нем уникального центра современной культуры в студенческом Томске.

Зрителей ожидают — выставка современных томских художников, лекции кураторов, арт-критиков и урбанистов, архитектурный фотокросс, перформансы и дискуссии, мастер-классы, а также импровизационная музыка и диджейские сеты. В завершении фестиваля все зрители смогут поучаствовать в демонтаже арт-инсталляции.

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