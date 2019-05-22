В программу «Аренда за рубль» включат не только деревянные дома

22 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Комитет по бюджету, экономике и собственности городской думы рассмотрел предложение администрации города, касающиеся положения «Об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия...». Из него предлагается исключить фразу «выполненных из дерева в качестве основного строительного материала», сообщает пресс-служба мэрии.

«Особый правовой режим, который мы предусмотрели по программе „Аренда за рубль“ и те льготы, которые получают участники программы, должны быть распространены на все объекты культурного наследия, независимо от того, из каких материалов они выполнены» — подчеркнул мэр Иван Кляйн.

Первый каменный дом, который вошел в качестве пилотного проекта в программы — это вновь выявленный объект культурного наследия по адресу ул. Свердлова, 4. Он был многоквартирным домом, признан аварийным и расселен. Накануне этот дом взял в аренду житель города, который планирует восстановить здание.

Члены комитета согласовали внесение изменений. Их предстоит утвердить на общем собрании городской думы, которая состоится 28 мая.

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