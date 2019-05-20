Первый каменный дом взяли в аренду по программе «Аренда за рубль» в Томске

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2019 // Фото: tomsk.ru09.ru

В Томске список зданий, переданных в аренду по программе «Аренда за рубль» пополнился первым каменным зданием. В конце апреля администрация Томска заключила договор аренды на восстановление выявленного объекта культурного наследия – одноэтажного дома по адресу: ул. Свердлова, 4.

Как сообщает пресс-служба мэрии, одноэтажное каменное здание по адресу ул. Свердлова, 4, расположенное в исторической зоне «Болото», будет восстановлено по проекту архитектора, получившего диплом XXVII международного смотра-конкурса лучших магистерских диссертаций по архитектуре, дизайну и искусству (г. Волгоград). По итогам аукциона арендатором стал житель Томска, занимающийся частной адвокатской практикой, увлеченный исторической архитектурой.

«Мне этот дом всегда нравился, неподалеку живут мои родственники, и я часто ходил мимо, дом по-своему уникальный в этом районе. Я много слышал о проекте «Аренда за рубль» и даже присматривался к другим домам, но когда узнал, что именно этот дом будет выставлен на аукцион, сразу нацелился на него и сейчас с интересом включился в реализацию проекта», - рассказал арендатор здания.

В 2018 году дом стал основой магистерской диссертации томского архитектора, выпускника ТГАСУ Антона Хамматова. На основе архивных материалов 1932 года он выполнил проект реставрации всей усадьбы, который получил диплом I степени XXVII международного смотра-конкурса по архитектуре, дизайну и искусству в Волгограде. Как рассказал Антон Хамматов, ранее на этой территории также находился деревянный флигель, который является частью усадьбы и несколько хозяйственных построек.

Инвестор намерен воспользоваться проектом архитектора и в сотрудничестве с ним в ближайшие два года подготовить проектно-сметную документацию на восстановление памятника архитектуры. По словам архитектора проекта, фундамент и стены дома сохранились в хорошем состоянии, и в процессе реставрации в первую очередь предстоит заняться восстановлением кровли. Внутреннюю планировку здания планируется сохранить в первоначальном виде.

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