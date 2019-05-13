Глава Cognitive Technologies высоко оценила опыт работы с Томской областью

13 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова прокомментировала подписание договора с несколькими сельхозпроизводителями Томской области на закупку и внедрение роботехнических комплексов.

«ВПЕРВЫЕ В МИРЕ регион (Томская область) реализует комплексную программу SMART AGRO. Шесть сельхозпроизводителей подписали с нами контракт на закупку и внедрение робототехнических транспортных комплексов. Так системно на базе новейших разработок нейронных сетей еще нигде в мире не происходит», — сообщила Ольга Ускова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что с момента первого совещания до подписания договоров прошло полгода. Кроме того Ольга Ускова отметила, что от этой новости «Азия реально всколыхнулась».

«Они сейчас крайне внимательны к реальным воплощениям. Все уже накушались стартаповских обещаний. Хотят видеть реальную жизнь. Сразу две крупные инвестгруппы (Китай и Япония), хотят сделать предложения Томску. Везу их предложения о бизнесе в регион 15.05», — пишет президент Cognitive Technologies.

Она также выражает благодарность за возможность получения реального опыта в не самых простых климатических условиях.

«Сибиряки утерли нос всему миру! Такие дела!» — заключает Ольга Ускова.

Ранее сообщалось, что осенью на полях Томской области появятся беспилотные комбайны. Как отмечал замгубернатора региона Андрей Антонов, «дорожная карта» по внедрению проекта будет дорабатываться в рамках форума молодых ученых U-NOVUS, который пройдет 15–17 мая в Томске.

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