Беспилотные комбайны появятся на полях Томской области в 2019 году

13 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Томские сельскохозяйственные компании подписали соглашение с Группой компаний «Cognitive Technologies» о внедрении робототехнических комплексов точного земледелия с элементами искусственного интеллекта, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Андрея Антонова.

«Осенью у нас на полях будет несколько беспилотных комбайнов. Порядка шести сельхозпроизводителей подписали соглашение с компанией «Cognitive Technologies», — сказал Андрей Антонов.

По его словам, в рамках форума молодых ученых U-novus, который пройдет 15–17 мая в Томске, пройдет доработка «дорожной карты» по внедрению проекта.

Согласно материалам форума, беспилотные комбайны предполагается задействовать в 2019–2021 годах, компании уже провели инвентаризацию оборудования, техники и технологической базы хозяйств.

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