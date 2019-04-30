#OldTownChallenge на Монстрации: бесплатная фотосессия для томичей

30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Завтра на Монстрации фотограф Томского Обзора будет делать фотопортреты всех желающих принять участие в #OldTownChallenge.

Напомним, Монстрация-2019 пройдет в Томске 1 мая с 11 часов на улице Бакунина. Она стартует возле Бакунина, 21, откуда планируется несколько раз пройти по улице и закончить променад, не доходя до Музея истории Томска.

Узнать фотографа Обзора можно будет по шляпе.

Фото, сделанные на Монстрации, будут опубликованы в рамках #OldTownChallenge на сайте издания и в соцсетях.

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