#OldTownChallenge на Монстрации: бесплатная фотосессия для томичей
30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин
Завтра на Монстрации фотограф Томского Обзора будет делать фотопортреты всех желающих принять участие в #OldTownChallenge.
Напомним, Монстрация-2019 пройдет в Томске 1 мая с 11 часов на улице Бакунина. Она стартует возле Бакунина, 21, откуда планируется несколько раз пройти по улице и закончить променад, не доходя до Музея истории Томска.
Узнать фотографа Обзора можно будет по шляпе.
Фото, сделанные на Монстрации, будут опубликованы в рамках #OldTownChallenge на сайте издания и в соцсетях.
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