Разобрать нельзя отремонтировать: что происходит с «домом за рубль» на Красноармейской, 77

13 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Перед Новым годом в Томске разгорелась дискуссия вокруг восстановления двухэтажного деревянного дома на Красноармейской, 77. Здание участвует в муниципальной программе «Дом за рубль», но вместо ожидаемого капитального ремонта специалисты и градозащитники опасаются полного разбора сруба и строительства новодела в охранной зоне объекта культурного наследия.

Дом входит в список ценной градоформирующей фоновой застройки (так называемый список-701), расположен в зоне сохранения деревянного зодчества и является частью окружения памятника регионального значения на Красноармейской, 79а.

Красноармейская, 77. Декабрь, 2025 г. Фото: Томский Обзор

По представленной документации арендатор ООО «Лока Траст» под руководством Л.А. Кривошеина, планирует провести там «капитальный ремонт» с применением метода перебора. Именно эта формулировка и стала причиной спора, так как перебор сруба применяется в тех случаях, когда основная часть конструкций полностью непригодна и единственной возможностью восстановления здания является его аккуратный разбор, выбраковка сгнивших элементов и повторное использование сохранившихся, как это, например, делает инвестор «дома за рубль» в пер. Соляном, 2.

Резонансные примеры прошлого года с неопределёнными перспективами воссоздания исторических зданий — когда инвесторы буквально снесли бульдозерами дома по ул. Крылова, 8 стр.3 и Кузнецова, 33. Уже больше года строительные работы на этих участках не ведутся. Фото: Томский Обзор

Проблема с восстановлением дома на Красноармейской, 77 получила известность после того, как томская журналистка и градозащитница Олеся Бутолина опубликовала в телеграм-канале новость о результатах общественного обсуждения акта историко-культурой экспертизы, размещённой на сайте областного комитета по охране объектов культурного наследия. Выяснилось, что состояние здания не требует разбора до основания, а заявленные работы фактически означают утрату подлинных конструкций.

«Практика возведения новоделов допустима для зданий, которые находятся в плачевном состоянии — пишет Олеся Бутолина. — Здесь же речь о хорошо сохранившемся объекте, который находится в достопримечательном месте „Преображенская — Профессорская слобода“, формирует окружение памятника на Красноармейской, 79а и архитектурный облик достместа».

Здание на Красноармейской, 77 соседствует с новоделом — «домом за рубль» на Красноармейской, 75. До недавнего времени практика «новоделов» оправдывалась объективным состоянием зданий, которые пришли в негодность из-за того, что долгое время стояли без крыши. Принципиально иная ситуация со зданием на Красноармейской, 77. Специалисты отмечают, его можно восстановить без полного разбора и строительства «новодела». Фото: из архива Ларисы Романовой

Сомнения возникли и у профессионального сообщества. Специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), в том числе, заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия, кандидат архитектуры Лариса Романова и старший преподаватель вуза Евгения Колокольцева, провели осмотр здания и в комментарии «Томскому Обзору» заявили, что дом подлежит ремонту, а полный разбор, предлагаемый в качестве решения, не подтвержден ни состоянием сруба, ни предоставленными материалами экспертизы. Отдельные вопросы вызывает и сама документация: в ней говорится о капитальном ремонте, однако перечень работ затрагивает несущие конструкции и предполагает их замену.

По мнению специалистов, архитектурные и эстетические качества новоделов оставляют желать лучшего. Помимо утраты подлинности, которая является ключевой ценностью при работе с сохранением исторического наследия, мелких, а иногда и значительных отклонений от архитектурного облика оригинала, нарекания у специалистов вызывает качество строевого леса и качество рубки. Например, это видно при сопоставлении бревен и угловых врубок на Красноармейской, 77 (фото 1) и Красноармейской, 75 (фото 2). Фото: из архива Ларисы Романовой

По информации департамента управления муниципальной собственностью Администрации г. Томска, арендатор предоставил проектные решения, но на сегодняшний день окончательное решение администрацией Томска не принято. «Арендатору было предложено выполнить дополнительное обследование здания, сейчас результаты этого обследования рассматриваются», — сообщили в администрации города в ответ на запрос редакции «Томского Обзора».

Представитель арендатора дома на Красноармейской, 77 в разговоре с редакцией «Томского Обзора» заявил, что компания намерена «восстановить объект» и действует строго в рамках договора, «по согласованию с администрацией» Томска. При этом подробных пояснений о технологии восстановления предоставлено не было.

Уже после передачи в аренду здание на Красноармейской, 77 перенесло пожар, но даже сейчас основная часть конструкций здания оценивается как работоспособная, а состояние дома в целом — как «ремонтопригодное». Фото: Томский Обзор

Как стало известно редакции «Томского Обзора», в настоящий момент арендатор (столкнувшись с сопротивлением профильных специалистов городской администрации) обратился в мэрию с заявлением о включении здания по ул. Красноармейской, 77 в план приватизации в рамках так называемого «преимущественного права выкупа муниципального имущества арендатором» при условии выполнения условий договора аренды в течение двух лет. Томские градозащитники опасаются, что в случае поддержки этой инициативы, у инвесторов полностью развяжутся руки для сноса исторических зданий.

Ситуация вынесена на общественное обсуждение на сайте профильного комитета. Томское отделение ВООПиК, по словам его главы Марии Боковой, готовит пакет документов для придания зданию статуса объекта муниципального значения — это может существенно изменить дальнейшую судьбу дома, и вместе с тем изменить подходы в работе с исторической средой Томска.

Несмотря на то, что «список-701» первоначально создавался в целях постановки включённых в него объектов исторической среды на государственную охрану в качестве памятников муниципального значения, в Томске до сих пор не появилось ни одного здания этой категории.

Подробнее о судьбе исторического здания мы расскажем в наших следующих материалах.

