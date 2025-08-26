В Томске сносят пристройку у здания бывшего «Киномира»

26 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Собственник приступил к демонтажу пристройки рядом со зданием кинотеатра «Киномир» в Томске. Ранее в ней располагалось кафе, но уже много лет помещение пустовало. Требование о сносе администрация Советского района выдала в начале августа.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, демонтируемая конструкция не является капитальным строением и не имеет общей стены или фундамента с основным зданием. Сооружение, по сути, представляло собой козырек и легкие ограждающие конструкции. Уточняется также, что конструкция была незаконной.

— По нашей информации, текущие работы не являются началом реконструкции или ремонта самого кинотеатра «Киномир». Это исключительно мероприятие, направленное на устранение самостроя, — цитирует пресс-служба представителей администрации Советского района.

Напомним, здание кинотеатра было построено для предпринимательницы Морозовой изначально для использования в качестве синематографа в 1916 году. Первым его названием был «Марс», затем кинотеатр переименовали в «Интимный». В первые годы он использовался также для показа театральных постановок.

После войны кинотеатр переименовали в кинотеатр им. Горького. В 1961 году здесь прошла реконструкция, превратившая здание в стиле модерн в образец советского модернизма. Тогда фасады и интерьеры значительно перестроили.



До конца советского периода кинотеатр так и носил название «имени Горького». В 1990-х годах его переименовали в «Киномир». Тогда же он стал первым кинотеатром в городе, где была установлена система Dolby Digital — в малом зале, 27 декабря 1998 года. А после в «Киномире» стартовали первые ночные non-stop показы фильмов. Сайт «Киномира» тоже стал первым сайтом кинотеатра в Томске.

В марте 2021 года ООО «Аграрная группа-капитал» приобрело 100% акций АО «Томский кристалл», владеющего коммерческой недвижимостью в центре Томска. В собственность компании перешли помещения общей площадью более 10 тыс. кв.м, в том числе, в памятниках архитектуры вроде пассажа Второва, а также здание старейшего томского кинотеатра. В нем новый владелец планировал создать Центр современного искусства.

В декабре 2024 года проект реконструкции здания бывшего томского кинотеатра «Киномир» прошел согласование.

Фото: Серафима Кузина

