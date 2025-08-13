Искусствовед Надежда Плунгян: о советском авангарде, своих исследованиях и серии «ЛИСИ_ЦА»

13 августа 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Надежда Плунгян — искусствовед, куратор выставок и автор работ по советскому авангарду. Её книгу «Рождение советской женщины» называют бестселлером. В ней исследовательница приводит подробный искусствоведческий анализ целого спектра художественных произведений 1917–1939 годов, где на первый план выходит изображение женщины как символа перемен.

Сейчас Надежда работает над серией книг по изучению советского искусства «ЛИСИ_ЦА». В рамках этого исследования планируется создание 15 книг, каждая из которых будет посвящена одной из проведенных выставок московского Центра авангарда.

О том, как зародился интерес к этой теме, с какими трудностями пришлось столкнуться при написании текстов и о чем будут последующие работы, Надежда рассказала томичам на фестивале искусства и чтения «ТОМ III» в мае этого года.

Серия «ЛИСИ_ЦА»

Искусствовед Надежда Плунгян в Томске на фестивале искусства и чтения «ТОМ III» Фото: пресс-служба ТГУ

В основе серии книг — выставочные проекты Надежды. Она курирует «Модернизм без манифеста», имеет опыт проведения выставок в Музее Москвы, Музее русского импрессионизма и Галерее на Шаболовке. На встрече Плунгян рассказала, что в последней большая часть экспозиций создавалась совместно с Александрой Селивановой, кандидатом архитектуры, руководителем Центра авангарда c 2013 по 2022 гг. Впоследствии эта работа и стала основой для создания серии книг Лаборатории изучения советского искусства Центра авангарда — «ЛИСИ_ЦА».

Предполагается, что проект будет включать 15 изданий, рассказывающих о проведенных в Галерее на Шаболовке выставках за более чем десять лет работы Центра. Сейчас в издательстве музея «Гараж» в свет вышло уже две книги серии — «Меер Айзенштадт. Органика, архаика, модернизм» и «Сюрреализм в стране большевиков».

— Наша цель в этой серии — создание научного и художественного поля для новых подходов в работе с наследием XX века, чтобы увидеть советское искусство, как одну из центральных тем XX века во всём мире, и, в конце концов, запустить диалог искусства и науки в России, поскольку это очень тесно связано с современной субъективностью, — говорит Надежда Плунгян. — Для этого нужно работать с материалами, источниками, синтетически подходить к истории искусства. В большой серии книг мы отдаем приоритет изучению проблем в контексте социального анализа, так как постмодернизм всегда ироничен, всегда в дистанции, он рассыпается и никогда не дает цельности.

— У нас есть некие стратегические задачи в этой серии, связанные также с художественным и научным образованием, — говорит Надежда. Фото: пресс-служба ТГУ

Первая книга в серии — «Меер Айзенштадт. Органика, архаика, модернизм» — была издана в 2024 году. Она посвящена наследию скульптора Меера Айзенштадта, выпускника скульптурного факультета ВХУТЕИНа и автора оригинальных скульптурно-архитектурных монументальных проектов. В книге представлены статьи Александры Селивановой, Надежды Плунгян и Александры Шатских, а также воспоминания современников скульптора и интервью с художницей Женей Ржезниковой о том, как метод Айзенштадта соотносится с современным искусством. Некоторые ранее неизвестные произведения скульптора были опубликованы впервые.

Книга «Меер Айзенштадт. Органика, архаика, модернизм» Фото: издательство Музея «Гараж»

— Айзенштадт — очень интересный, оригинальный мыслитель, который с одной стороны считал себя преемником Малевича, а с другой — занимался неким анализом изображений, образов эпохи эклектики и Нового времени, — рассказывает Плунгян. — Он работал в первой половине 1920-начале 1930-х годов. После у него начались трудности, его выгнал из мастерской Вучетич, знаменитый советский скульптор, автор монумента «Родина-мать», наставив на Меера револьвер. Эта история здесь подробно рассказывается. Айзенштадт переселился в мастерскую поменьше, но уже больших вещей делать не мог, поэтому занимался рисунками, которые оставлял на клочках. Эти рисунки мы тоже приводим и подробно их комментируем в книге.

Фото: издательство Музея «Гараж»

Второе издание серии — «Сюрреализм в стране большевиков» — вышло в 2025 году. Оно основано на одноименной выставке, приуроченной к 90-летию Объединения реального искусства — ОБЭРИУ, чью близость с сюрреалистами часто отмечают исследователи. В книге приведены примеры сюрреализма в архитектуре и живописи Москвы и Ленинграда.

Как рассказывает Надежда на обложке этой книге — работа испанского сюрреалиста Альберто Санчеса, который переехал в СССР после Испанской войны и работал в театре Таирова. Его сюрреалистические произведения приведены можно увидеть на страницах книги. Фото: издательство Музея «Гараж»

—...Тут же Михаил Тарханов, мало кому известный график, с его экспериментами по блуждающей форме. Борис Смирнов, ленинградский художник, знаменитый график, реформатор стекла вместе с Верой Мухиной в 1930-е годы. Соломон Никритин с его проволочными странными фигурами, куклами, полупризраками. Климент Редько, автор так называемого движения «Протекционисты», у него были сверхреальные лучистые радиоактивные формы, которыми он занимался вместе с Никитиным и Лабазом. Жил долгое время в Париже, работал с Пикассо, встречался и с разными сюрреалистами, но не нашёл их работы удовлетворительными. Хотя сюрреалистические вещи у него тоже есть. Вернулся в Советский Союз и дальше работал школьным учителем всю жизнь… Всё это собрано здесь, под общим знаменателем некоторого рассказа о другом лице советского искусства, которое складывается как союзник или даже соперник европейским сюрреалистам. Это совершенно новый взгляд на 1930-е годы.

Фото: издательство Музея «Гараж»

По словам Надежды, книги серии «ЛИСИ_ЦА» будут интересны не только узкому специалисту, но и широкому читателю, который интересуется этой эпохой. Следующая будет называться «Советская античность». Она пока еще в работе, ее планируют издать в течение этого года. За основу была взята одноименная выставка неоклассических сюжетов в советском искусстве.

«Рождение советской женщины»

Фото: издательство Музея «Гараж»

Серии «ЛИСИ_ЦА» предшествовала другая монументальная работа Надежды Плунгян, выпущенная в 2022 году также в издательстве музея «Гараж» — книга «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, лётчица, „бывшая“ и другие в искусстве 1917–1939 годов». В ней автор показывает, как тесно пропагандистские и агитационные задачи переплетались с социальными изменениями и новаторством в искусстве, а также предлагает взглянуть на раннесоветскую гендерную реформу как на основу возникшего разнообразия художественных решений. В качестве основного источника своих исследований она использует иллюстрации из партийных журналов «Работница», «Крестьянка» «Делегатка», «Батрачка», а также ранние революционные плакаты, которые хранят в себе следы модерна:

— Весь этот материал считается нехудожественным в нашем искусствознании, потому что, во-первых, это партийная продукция, во-вторых, совсем низовой жанр. Но эти работы никто толком не анализировал, что в конечном счете и стало предметом моего специального интереса, который я старалась показать своим друзьям и систематизировать в дальнейшем, — рассказывает Надежда о начале работы над книгой «Рождение советской женщины».

Фото: издательство Музея «Гараж»

Тогда же назрел вопрос о систематизации советского художественного наследия и включении в него забытых имен, агитационных материалов и неизученных направлений.

— В работе мы сталкивались с тем, что анализировать советское искусство можно только в категориях «авангард» / «не авангард». Базой для этого стало многотомное издание, выпущенное в 2011 году Музеем русского авангарда. В его создании участвовали музейщики со всей страны. Это резюме музейного знания до середины 1920-х годов. Но если художник прожил дольше — а некоторые мастера прожили до 1960–1980 годов — о них уже ничего не сказано. Только авангардная часть. Это была своеобразная научная рамка, которую мы хотели расширить.

Фото: пресс-служба ТГУ

Первой попыткой обобщить опыт советского искусства в научном поле стала серия из пяти книг под общим названием «Модернизм без манифеста». Она создана коллективом авторов по итогу одноименной выставки, посвященной 1930-м годам, как ответ «Энциклопедии русского авангарда».

Серия описывает более пятисот произведений живописи, графики, скульптуры из собрания московского коллекционера Романа Бабичева. Приоритет в исследовании отдавался малоизвестным художникам Москвы, Ленинграда и некоторых других городов. Сейчас готовится к печати последний пятый том. Он будет посвящен русскому искусству 1953–2010 годов.

Параллельно с этим проектом Надежда Плунгян занималась историей женского места в искусстве советского периода. Во время работы в Государственном институте искусствознания она написала книгу о ленинградской художнице Ольге Гильдебрандт-Арбениной. По слова исследовательницы, ее удалось издать, однако при работе над этой темой она встретила сопротивление со стороны коллег:

— Мне сказали, что это предмет слишком незначительный, что женщинами в искусстве лучше не заниматься или заниматься ими не слишком много, — вспоминает Плунгян. Фото: пресс-служба ТГУ

Однако исследовательница не оставила идею сделать книгу о становлении советской женщины на базе художественных образов. Необходимый материал накапливался и, в конечном счете, вошел в монографию «Рождение советской женщины». Правда, как отмечает Плунгян, в институте искусствознания ей не дали опубликовать этот труд. После она уволилась из института и предложила в 2019 году издать книгу Музею «Гараж». На сегодняшний день отлично проиллюстрированное «Рождение советской женщины» стало бестселлером.

Новые исследования

Надежда Плунгян рассказала томичам о подготовке еще нескольких исследований этого года, в которых она задействована как автор. Совсем скоро выйдет в печать книга, в основу которой легла выставка в Музее современного искусства «Гараж» — «„Мы храним наши белые сны“. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969».

Фото: пресс-служба ТГУ

Кураторами этого проекта стали Екатерина Иноземцева и Андрей Мезиана. Они создали экспозицию, выходящую за рамки привычного понимания искусства, представив антропософию как через тексты, так и через визуальные работы Рудольфа Штейнера и его последователей. Отдельное внимание было уделено Андрею Белому, чьи малоизвестные рисунки, выполненные в контексте его мистических исканий, впервые предстали перед широкой публикой.

— Тогда мы с моим коллегой Максимом Буровым довольно плотно занимались и интересовались Андреем Белым. Максим Буров — это поэт и исследователь формообразования, московский мистик, я — искусствовед. Вместе мы вели цикл бесед, где пытались разобраться, что же такое советский модернизм на более крупном теоретическом уровне. И вот открылась выставка: это был очень дорогой проект, который смог соединить западный и советский материал. Мы сходили и написали на него рецензию «Зачем сняться сны» — по названию известной песни Егора Летова — после чего кураторы позвонили нам и предложили войти в рабочую группу для создания книги по мотивам выставки.

Выставка в Музее современного искусства «Гараж» — «Мы храним наши белые сны». 2020 г. Фото: Музей «Гараж»

По словам исследовательницы, Максим Буров написал для будущего сборника статью о модернистском синтезе, посвященную Андрею Белому. Ради этого он поехал по местам, связанным с жизнью поэта. Фотографии из этой экспедиции также войдут в книгу. Надежда для сборника более подробно раскрыла проблемы исследований советского модернизма.

Название фото Фото: пресс-служба ТГУ

Еще один проект Надежды Плунгян, который находится в процессе работы — это совместная книга с Максимом Буровым об истории советского искусства, написанная в экспериментальном ключе. Она будет называться «Советское искусство, как форма, как тайна и как преодоление времени».

В настоящей книге мы ставим задачу описать советский модернизм как целостное явление, открыть его исторический смысл. Смысл этот вкратце состоит в том, что модернизм был высшей точкой в кульминации нового времени. В книге художники и направления советского модернизма показываются а) в международном контексте, б) как стиль градостроительства других эпохальных стилей нового времени, — отметила она.

По словам исследовательницы, работа по написанию этой книги будет закончена к концу 2025 года.

Текст: Алена Попова

