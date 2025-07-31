Проекты «Лаборатории молодого художника»: Андрей Крячков. Дом, семья и архитектурная практика

31 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Лукия Мурина Художница, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Андрей Дмитриевич Крячков — один из самых активных и известных архитекторов Сибири. Его творческая деятельность связана с крупнейшими сибирскими городами — Кемерово, Новосибирском, Омском и Томском. Но начинал Крячков именно в Томске.

Приехав в город после окончания Санкт-Петербургского Института гражданских инженеров, чтобы отработать три года, он остался на 28 лет.

Востребованный в Томске специалист А.Д. Крячков купил землю и спроектировал в 1911 году для своей семьи первый в Сибири благоустроенный деревянный дом. Здесь жила семья архитектора — каждую субботу за большим столом в гостиной или на веранде за самоваром собирались друзья. В нем создавал свои проекты Андрей Дмитриевич, а его супруга Любовь Владимировна занималась рукоделием.

Крячков преподавал, писал труды об архитектуре, проектировал общественные здания и гимназии, осуществлял авторский надзор за десятками проектов. Долгая жизнь архитектора, его переход от изящного стиля модерн к конструктивизму говорит об универсальности художника, способного играть по новым правилам, соответствовать новой реальности и оставаться верным себе профессионалом.

В рамках «Лаборатории молодого художника. История одного дома» современные художники из разных городов Сибири переосмыслили семейную историю архитектора, его творческую практику через свои произведения. Результаты их труда можно посмотреть на выставке в Музее деревянного зодчества до 30 августа.

Стеклянное сопряжение

Цифровая печать

2025

Наталья Бочкова участница лаборатории Проект исследует взаимосвязь архитектуры, образовательной среды и человеческих отношений сквозь призму конструктивизма. Он состоит из двух частей: первая раскрывает инженерный подход архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова и предлагает взглянуть сквозь стены на студенческую жизнь в построенном им здании Технологического института; вторая сосредоточена на его педагогической роли и конфликте со студентом, а впоследствии коллегой — Николаем Кузьминым. Это столкновение становится поводом для размышлений о конструктивизме как архитектурной и смысловой системе. Архивные фотографии и документы, напечатанные на оргстекле, складываются в многослойную прозрачную конструкцию и формируют пространство сопряжения — взаимодействия между поколениями, взглядами и временем. Проект подчёркивает значимость внутренних процессов, происходящих не только в архитектуре и образовании, но и в отношениях между людьми.

Фото: Эркин Сулайманов

При создании своей работы Наталья использовала материалы из архивов: из Отдела редких книг Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета, Музея истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина, Новосибирского государственного краеведческого музея, путеводителя «Ново-Сибирск. Линия авангарда».

Тётки Аматы

Дерево, пирография, масло

2025

Полина Глебова участница лаборатории «Эта комната заполнена столами и чертежными досками. Доски везде, даже в туалете. Я рисую на них гигантских, уродливых, угловатых и кудрявых теток. Странно, но меня не ругают», — так пишет внучка А.Д. Крячкова, Амата. Эта работа — реконструкция прошлого, воплощённое наяву воспоминание из детства. Когда мы обращаемся к биографии исторических личностей, часто мы видим лишь даты и достижения. Но в момент, когда мы погружаемся в память о них, вместо А.Д. Крячкова можно увидеть Андрея Дмитриевича — любящего дедушку, который, оказывается, любил хрустеть зелёным луком и лежать лицом в траве. Из памятника и музея этот дом снова становится жилым. А «угловатые тётки» маленькой Аматы переселяются и оживают на обычных досках, дерево которых хранит эту память.

Фото: Эркин Сулайманов

Дом науки

Керамика, звук

2025

Екатерина Клеванцева участница лаборатории 7 октября 1912 года в Томске по адресу пл. Соляная, 4 открывается первый в Сибири Народный университет — Дом науки. Это была масштабная и смелая мечта Петра Ивановича Макушина — предпринимателя и мецената, видного деятеля народного просвещения в Сибири. Именно его речь с торжественного открытия Дома науки мы сейчас слышим. В ней Пётр Иванович рассуждает о важности образования и необходимости сделать его доступным всем слоям населения. Благая цель человека, ведущего свою деятельность под девизом: «Ни одного неграмотного». Керамический объект напоминает нам своими очертаниями само здание, проект для которого разработал архитектор Андрей Дмитриевич Крячков, а речь П. Макушина отражает его изначальный масштабный замысел, который так и не был реализован в полной мере.

Фото: Эркин Сулайманов

Невидимые женщины

Фотография, цифровая печать, коллаж

2025

Юлия Овчинникова участница лаборатории Не так давно я узнала историю семьи архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова и Любови Владимировны Карпинской. Любовь Владимировна происходила из известной сибирской семьи горных инженеров, а сама она, повзрослев, получила прекрасное образование, была деятельной и энергичной. В 20 лет вышла замуж, родила четверых детей, всю жизнь была опорой мужу, занимаясь черчением, печатью и корректурой. Всё это рассказывала внучка Амата Евгеньевна Стребкова. В других источниках о ней информации нет. Женщины традиционно занимают вторичные роли в тени мужчин: муза, помощница, мать. В работе я вывожу женщин на первый план, делая их реальными и осязаемыми, используя личные вещи, принадлежавшие жительницам дома Любови Владимировны, после ставшего коммунальным. Повседневные предметы подчеркивают значимость каждой личности. На фоне я размещаю портреты женщин разных эпох, оставшихся незамеченными, которые становятся архетипическими героинями в теме гендерного неравенства в патриархальном обществе.

​

Фото: Эркин Сулайманов

Возвращайся в наш сад

Перфоманс, видеодокументация

2025

София Светашова участница лаборатории Перформанс призывает зрителя перенестись в сад — место, где разворачивается альтернативная история жизни дома. Здесь находится то, что было вынесено за стены как сломанное, ненужное, сложное. Здесь вырастает то, что было посеяно случайно или намеренно. Работая с землёй, я «добываю» артефакты памяти — чужие воспоминания, свидетельницей которых стала при изучении историю семьи Крячковых. Размышляя о процессах забвения и вспоминания, я провожу параллель с процессами возделывания сада. Сама форма перформанса выражает попытку прорваться через замирание путём действия. Этим актом выносится на поверхность то, что было скрыто, и вернуть сад к жизни.

Фото: Эркин Сулайманов

Шкатулка. Амата

Смешанная техника

2025

Леонид Филаретов участник лаборатории В 1931 году в доме Андрея Дмитриевича Крячкова родилась внучка Амата; близкие звали её Натой, а дед — попросту «девчонкой». Воспоминания Аматы пронизаны теплом и нежностью: она сохранила их, такие домашние, такие свои, словно в шкатулке — не то от дедушкиных чертёжных принадлежностей, не то от бабушкиных мелочей для рукоделия. Мысли и чувства ворохом листьев взметнулись над прошедшими годами, оставаясь в запечатлённых на фотографиях улыбках. Размышления о былом делают парадный портрет семейным. Отголоски прошлого звучат хаотично, смешивая лица, годы, события. Сохраняются чувства — и именно они важнее всех регалий и званий.

«Из совсем детских воспоминаний: яркое солнечное утро. На открытой веранде — большой прямоугольный стол под белой скатертью. Я, маленькая, дед и бабушка. Дед хрустит зелёным луком — так умел есть он один: брал сразу несколько перьев и непрерывно, не откусывая, отправлял их в рот, до самого конца. Ещё и ещё... <...>Любил зарыться лицом в листву, цветы, упасть в траву, вдохнуть запах хвои до самых глубин души», — говорила Амата Стребкова. Фото: Эркин Сулайманов

Тревожный чемоданчик

Реди-мэйд

2025 Леонид Филаретов участник лаборатории Приведу слова из воспоминаний внучки Крячкова Аматы Стребковой: «А. Д. Крячкову выпало жить в трудный период нашей истории. Его талант и знания были востребованы как до революции, так и после, и в этом смысле судьба была к нему благосклонна. Но тяжелые испытания выпали и ему. Он всегда помогал людям, которые попали в беду. Был такой человек — Потапов Алексей Фёдорович, его арестовали. Он был строителем в Новосибирске. У него остались жена и двое детей, дедушка помогал им. Всегда задают вопросы: почему не арестовали дедушку? Как бабушка мне говорила, дома всегда были собраны чемоданы. Судьба так сложилась, что ему повезло. Но арестовали его сына. Андрей жил без права переписки. Его арестовали в начале 30-х годов, а дедушка его увидел только в 1950 году».

Фото: Эркин Сулайманов

«Лаборатория молодого художника. История одного дома» завершилась в конце апреля этого года. В ней приняли участие 13 художников из Томска, Северска, Новосибирска, Канска и Иркутска. В течение полутора месяцев под руководством тьютора Сергея Потеряева они работали над созданием своих художественных произведенных, вдохновленных историей деревянного особняка Андрея Крячкова. Тематически их можно разделить на два блока: работы, которые посвящены биографии Андрея Крячкова, и работы, которые затрагивают тему сохранения памяти.

Проект реализован Академией Фотографии, Сибирским филиалом Пушкинского музея в партнерстве с Музеем деревянного зодчества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».