«Часто получаю приглашения на роли бандитов»: актер Петр Королев о региональном кино и съемках в новом сериале

16 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива Петра Королева

Петр Королев — актер театра и кино, родившийся в Томске. В начале своей карьеры он работал в Томской драме и преподавал сценическое движение в муниципальном театре жеста «Индиго».

Сегодня фильмы и сериалы с участием томича можно увидеть на федеральных каналах и крупных стриминговых площадках. Премьера одной из последних его работ как раз состоялась в начале этой надели.

Поговорили с Петром о профессиональном становлении, съемках в новом сериале, региональном кинематографе и приезде в Томск.

— Как вы строили свою карьеру в кино?

— Всё ещё строю. Был период, когда я думал сменить профессию, и тем самым было пропущено шесть лет «строительства», а после пришлось наверстывать. Путь достаточно простой: тебя приглашают на пробы, а там уже или утвердили на роль, или нет.

— В каких пробах участвовали, как на них попадали?

— В начале пути были такие агентства, где в порядке живой очереди актеры ждали, когда выйдет кастинг-директор и даст текст с подходящей ролью. Потом также по очереди заходили в аудиторию на запись пробы. В дальнейшем у меня появился агент, и на роли стали приглашать через него. Было много разных. Вот, например, я пробовался в фильм «Т-34» на роль Василенка.

Петр Королев во время съемок криминальной комедии «Инкассаторы» Фото: из архива Петра Королева

— Есть ли у вас своя стратегия продвижения как актера?

— Стратегии нет. Всё, что я могу выдать за стратегию — это старание получить как можно больше утверждений на пробах.

— Съемки в каких картинах запомнились больше всего?

— Мне запомнился первый сезон сериала «Заповедный спецназ». Во время его съёмок было очень холодное лето, а мой персонаж всё время барахтался в воде. Командировка длилась четыре месяца. Режиссёром сериала Алексеем Быстрицким был собран шикарный ансамбль, душевная группа. За период съемочного процесса с нами было много интересных случаев, юмора. А вообще, почти каждая картина в памяти и точно о каждой есть какое-то яркое воспоминание.

— Как устроена сейчас ваша профессиональная жизнь?

— Сейчас я работаю как актер в двух сериалах. Также занят в спектаклях двух театров. А еще работаю преподавателем актерского мастерства в театральной студии, в которой 30 июня дебютировал как режиссер, выпустил спектакль со студийцами.

Кадр из фильма «Инкассаторы» Фото: из архива Петра Королева

— Вы преподавали в томском муниципальном театре жеста «Индиго». Поддерживаете ли вы сейчас связь с театром?

— Я поддерживаю связь с Александром Фёдоровичем Постниковым, художественным руководителем театра «Индиго». Мы всегда с ним на связи и, конечно же, видимся, когда я прилетаю в Томск или он с коллективом в Москву. Он мне как отец и в профессии, и в жизни.

— Что для вас более интересный вариант самореализации — работа в театре или кино? И почему?

— Это два мира про одно и то же, но совершенно разное. Поэтому лично я не отдаю предпочтения чему-то одному, хочется жить и в том, и в другом мире. Они оба абсолютно волшебные и фантастические, но в каждом из них есть своя магия.

— Дальнейшие творческие планы — куда целитесь, какие проекты сейчас в разработке?

— Моя цель — добиться 10 утверждений из 10 проб.

Кадр из фильма «Инкассаторы» Фото: из архива Петра Королева

— Сейчас на ТНТ выходит сериал с вашим участием «Инкассаторы». Расскажите, как вы попали в проект и кто ваш герой?

— Как заведено в киноиндустрии — прошёл пробы. Мой герой — активный «предпринимака» с неистовым желанием жить красиво и богато. Но хочет он этого быстро, из-за чего преступает закон.

— Насколько сложно играть деструктивную личность?

— Очень сложно. Такие роли для меня на максимальное сопротивление. По типажу часто получаю приглашения на роли бандитов и часто слышу: «Какой-то вы не страшный!».

— Какие впечатления у вас остались от съемок? С кем из актеров было особенно приятно работать?

⁠- Не было ни одного съемочного дня с отрицательными эмоциями. У нас была потрясающе позитивная команда. Поэтому впечатления от процесса самые положительные. Со всеми было приятно работать! Моим напарником по сюжету и основным партнером в кадре был Андрей Пынзару. Мы с ним сдружились в первый же день.

Петр Корелев и Андрей Пынзару Фото: из архива Петра Королева

— Как оцениваете перспективы развития регионального кинематографа: знакомы ли с творчеством томских авторов (тот же сериал «Соцсети» Евгения Жукова)? Готовы ли поучаствовать в подобных инициативах, видите ли в них перспективу?

— Перспективы у регионального кино самые светлые. Возможностей сейчас много, техника и ресурсы в доступе. В прошлом году снимался в родном Томске в короткометражном фильме своего земляка Виталия Доронкина «Подать холодным». Сейчас идёт работа над запуском съемок сериала «Танцы во тьме» по сценарию Виталия, и он же займет кресло режиссёра. Я с большой радостью и удовольствием исполню в этом проекте роль одного из антагонистов. Это из-за прически, наверное.

— Лето — пора отпусков. Не планируете ли посетить Томск? В какие места на родине хотелось бы вернуться?

— Планирую посетить. С 2002 года я не был в родной школе. За все эти годы меня ни разу в неё не пустили, строгая пропускная система. Поэтому, в первую очередь, возьму диплом и паспорт и пойду в школу. Может, на этот раз пустят.

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