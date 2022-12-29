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Вышел финальный трейлер томского сериала «Соцсети»

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На Yotube вышла финальная версия трейлера первого сериала, снятого полностью в Томске, сообщает продюсер проекта Евгений Жуков.

«Соцсети» — сериал-альманах о том, как мы все стали заложниками цифрового мира и как это влияет на взаимоотношения между людьми. Действие разворачивается в Томске в недалёком будущем. Каждый из шести эпизодов представляет собой отдельную историю в разных жанрах, которые связывает центральная идея об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и о тотальном вовлечении в мир социальных сетей.

Сериал снят небольшой томской киностудией CAST production. Для этого создателям потребовалось около 3 лет и непростой период запуска проекта без ресурсов. Сначала команда выиграла грант в размере 1,5 миллиона рублей на создание трёх серий, затем дособирала 500 тысяч рублей на монтаж и графику через краудфандинг, позднее проект поддержала федеральная стриминговая платформа PREMIER.

Главные роли в проекте исполнили звезды отечественной киноиндустрии: Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Эльдар Калимулин, Иван Мулин, Владимир Селиванов, Антон Кузнецов, Инна Коляда, Алексей Гоман, Евгений Шварц, Сергей Походаев, Данил Тябин, Алексей Матошин, Катерина Беккер и множество неизвестных театральных актеров из регионов, а также новые таланты из непрофессионалов, найденные на кастингах. Авторы идеи сериала и продюсеры: Артём Сагеев, Евгений Жуков и Дмитрий Моторин.

Ранее сообщалось, что сразу все шесть серий и спецэпизод о том, как создавался сериал в Томске, можно увидеть с 7 января в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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