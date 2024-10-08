История наблюдений. Как работает единственная в Томске метеостанция в старинном доме
Метеонаблюдения в Томске ведутся почти две сотни лет. Как они устроены сегодня и кто наблюдает за капризной сибирской погодой? Какими приборами измеряются показатели и куда собранная информация передается? Где расположена городская станция метеонаблюдений, сколько ей лет и что происходит в психрометрической будке?
Узнали ответы на эти вопросы у сотрудников и наблюдателей Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Работа и в дождь, и в снег
Сегодня за погодой в Томской области следит региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В его ведении находится 23 действующих метеорологических станции для наблюдений, из которых 12 осуществляют международный обмен данными. Головной офис Томского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» расположен на ул. Гагарина, 3, стр. 1.
— В основном люди не понимают, для чего нужна гидрометеослужба. Они видят только несколько процентов её работы, а именно прогностическую информацию. Но наполнение математических моделей всё равно ведётся на метеорологических станций, которые получают информацию «с земли». Ее никто не может дать, кроме метеостанций, и это достаточно большой объём, — отмечает начальник ТЦГМС Юрий Волков.
Единственная метеостанция, расположенная именно в Томске, находится в одноэтажном деревянном доме на ул. 19-й Гвардейской дивизии, 38. Зданию больше ста лет, это одна из старых железнодорожных дач. Подробнее об ее истории мы рассказывали здесь: Лесопитомник, дача, метеостанция. Что происходило с деревянным домом на «Южке» на протяжении века?
В небольшом доме посменно трудятся пять наблюдателей вместе с их главным помощником — кошкой Мусей. Заведует томской метеостанцией Галина Васильевна Лебедева. По образованию она инженер-метеоролог, заканчивала ТГУ, до перестройки работала на метеорологическом радиолокаторе, который находился недалеко от Богашево и обслуживал авиацию. В 1990-е годы судьба завела Галину Васильевну в торговлю — как она говорит, тогда многие этим занимались — но не сложилось. Вновь работать на метеостанцию она пришла в начале 2000-х, тут и осталась.
— Мы собираем первичную информацию. Эти данные наносятся на специальные синоптические карты — наземная информация и зондирование атмосфер. По ним синоптики анализируют погоду и выдают прогнозы: краткосрочные — на следующий день; среднесрочные — на 3 дня, долгосрочные — на месяц и более, — объясняет заведующая томской метеостанцией Галина Лебедева.
К первичной информации относят значения температуры, влажности, скорости и направления ветра, относительной влажности, точки росы, количества осадков. Все показатели отображается в синоптических телеграммах — так называют сообщения, которые сейчас заносят в систему Almeta Observer. Этот программный комплекс собирает параметры с контроллеров АМК и передает их в Центры сбора данных.
— Работаем мы по метеорологическим кодам, которые шифруют все телеграммы. Наши коды хранятся в тетрадке еще с советских времен — она уже вся заклеенная. Сейчас используется более новый код, он у нас тоже есть. В нем незначительные изменения, лишь какие-то тонкости добавились, поэтому мы используем старую тетрадь, мы к ней привыкли, а поправки есть необходимые, — рассказывает Галина Лебедева.
Большинство параметров измеряются с помощью автоматизированного метеорологического комплекса и отображаются на рабочем компьютере. Заносятся данные в телеграмму тоже автоматически, но специалисты технике не доверяют — каждый раз проверяют параметры перед отправкой телеграмм в Новосибирск. Кроме этого, часть наблюдений — например, количество осадков — сотрудники станции измеряют сами и вручную заносят в систему.
— Наблюдения мы проводим восемь раз в сутки — каждые три часа по гринвичскому времени, оно у нас отражено на специальных часах. Еще его называют всемирно скоординированное время, разница с нами в семь часов, — объясняет Галина Васильевна. — Но если у нас штормовые явления, то мы, конечно, пристально следим за погодой: непрестанно слушаем грозу и определяем направление, где она находится и куда смещается. Все это мы смотрим визуально: если мы на площадке, то наблюдаем там и потом бежим передавать информацию; а если есть возможность определить показатели из здания, не в часы срока, то наблюдаем тут.
Метеоприборы находятся на специальной площадке для наблюдений в нескольких метрах от здания — идти около пяти минут через жилой сектор. Спрашиваем: «Ночью тоже ходите проверять показатели?
— А как же! Тут раньше был лесопитомник, а затем его выкупили частники, но они нам разрешают тут проходить, ночью в обход опасно, иногда бывает страшно. Здесь территория ведь без присмотра, — отвечает наблюдатель Татьяна Мороз.
Сама метеоплощадка огорожена забором, на входе сразу же замечаем уличную видеокамеру. Татьяна рассказывает: раньше сюда могли наведаться вандалы и что-нибудь сломать, но, к счастью, в последнее время подобных инцидентов не было.
Территория метеоплощадки небольшая, но разнообразных приборов здесь много — только термометров шесть видов. Сначала специалисты проводят напочвенные наблюдения с помощью коленчатых термометров, названных так из-за своей формы. Они устанавливаются на глубине 5, 10, 15 и 20 см.
Рядом расположено несколько вытяжных термометров. Они также определяют температуру под землей на глубине от 20 см до трех метров. Эти данные используются при составлении отчетов об изменении климата.
Третий вид термометров — срочный, он-то и показывает реальную температуру воздуха в срок наблюдения. Он работает в паре со смоченным термометром (его еще называют мокрым или влажным термометром, а срочный в противовес — сухим) для измерения влажности воздуха. Оба термометра находятся в вертикальном положении в психрометрической будке, горизонтально над ними расположены максимальный и минимальный термометры.
— Вот смотрите, [на минимальном термометре] столбец — там внутри раствор. Когда температура понижается, он двигает штифтик, если температура перестала снижаться и начала увеличиваться, раствор пошел вверх, а штифтик стоит на месте. Так, на момент, когда придем на площадку, мы увидим минимальную температуру, которая была в течение определенного времени. После мы ставим значение по срочному термометру, которое в настоящий момент, но штифтик не двигается, — комментирует Татьяна. — Максимальный [термометр] немного не так работает. Он показывает самую максимальную температуру за три часа. Эту максимальную температуру мы стряхиваем до срочной.
Далее видим прибор, определяющий высоту снега зимой — снегомерную рейку. Показатели с нее снимают каждый день в семь утра. А для измерения осадков метеорологи используют осадкомерное ведро. Оно проверяется дважды в сутки — в 12 дня и в 12 ночи по Гринвичу, в самые важные сроки наблюдения:
— Дождевую воду в ведре мы приносим на станцию и с помощью специального осадкомерного стакана определяем количество осадков. Если это снег, мы его растапливаем и только тогда смотрим, — объясняет Галина Лебедева. — Измеряется количество осадков в миллиметрах. На каждом осадкомерном стакане есть деления: 10 — это один миллиметр, 20 — два миллиметра, последнее деление показывает 10 мм. Бывают случаи, когда выходит два-три стакана. Вот в начале июня 18,3 мм набежало за сутки.
По словам метеорологов, каждый осмотр приборов занимает около 20 минут. «Сердце» станции — автоматический метеорологический комплекс — установлен вместе со всеми приборами на метеоплощадке.
Собранные на местах первичные данные передаются специальными телеграммам через систему Almeta Observer в Новосибирск — один из центров сбора метеопоказателей в России. Там информация обрабатывается и наносится на синоптические карты, а после снова возвращается в Томск, на Гагарина, где местные синоптики и составляют прогнозы.
Контроль воздуха
Дополнительно сотрудники томской метеостанции ведут наблюдения за качеством чистоты атмосферы. Для этого на метеоплощадке установлена химическая лаборатория. Там специалисты берут пробы воздуха на наличие вредных взвешенных частиц. Эти наблюдения проходят отдельно от восьми основных сроков осмотра трижды в сутки — в семь утра, в час дня и в семь вечера. По времени замеры занимают около 30 минут.
— Вставляем колбочки и включаем прибор. Он делает заборы из воздуха и проводит анализ. Эта колбочка — на наличие формальдегидов в воздухе, эта — на наличие диоксида азота и такая же колбочка — на наличие хлорида водорода. Измеряется три показателя, — демонстрирует нам Татьяна Мороз процесс работы химической лаборатории. — Еще у нас есть возможность произвести исследование на загрязнение воздуха. Устанавливаем ватный диск, открываем отверстие, вставляем наш ватный диск и включаем забор воздуха из атмосферы. Длится он 30 минут. Ватный диск обычно не бывает грязный, на нем не видно пыли. Но у нас еще есть будка «Тайфун», которая установлена рядом с метеопомощением. Туда мы кладем планшет, раз в пять дней его снимаем, и он черный.
Еще один прибор, показывающий качество воздуха — марлевый планшет. Он находится на метеоплощадке. Несмотря на то, что такой метод проверки менее информативный, чем в химической лаборатории, он позволяет определять наличие примесей в воздухе даже в случае отключения энергии.
Надежды на ремонт
Работы у метеорологов всегда хватает: помимо наблюдений и отправки телеграмм, в обязанности сотрудников входит составление отчетов и ведение рабочих журналов. В некоторых из них информация о погоде дублируется, так разные отчеты требуют одинаковых данных. Заносятся показания строго карандашом, чтобы при обнаружении ошибки значения можно было легко исправить.
Другая часть книг не связана с метеорологическими наблюдениями — это журналы сдачи и приема дежурств, контроля за техникой безопасности и временем. Как признаются сотрудники, на их заполнение уходит немало времени, но без этой бумажной бюрократии «не будет порядка».
Отдельная тема — бытовые условия работы. Метеостанция уже 90 лет располагается в старом деревянном доме на окраине города, которое требует ремонта. По словам сотрудников, что удалось сделать из последнего, так это подлатать крышу, которая бежала, и заменить окна на пластиковые, потому что старые рамы совсем сгнили.
— Нам нужно, чтобы нам сделали новое здание или поставили модульный дом, как это делают на Севере. Чтобы помещение было благоустроенное, чтобы там были вода, туалет, — говорят сотрудницы метеостанции. — Можно отремонтировать и это помещение: сделать крышу, заново оштукатурить стены, провести водопровод. Посмотрите какие у нас высокие потолки, шикарные окна! Соседнее помещение еще больше… Но деньги не выделяются.
Первые метеостанции
Метеорологические наблюдения в Томске ведутся уже почти 200 лет. Первая метеостанция в городе была организована в 1830 году директором училищ Томской губернии И. Г. Новотроицким. Она располагалась, как указано в «Климатическом справочнике СССР», во дворе уездного училища.
Сразу же пытаемся найти местоположение уездного учебного заведения, но это задача не из простых. В истории училища указано лишь, что в 1811 году оно размещалось «в тесном деревянном одноэтажном доме с тремя комнатами, пожертвованном ранее городским обществом». Где находилось само здание, остается загадкой, но без сомнения, там же и располагалась первая метеоплощадка в Томске.
Интересно, что просуществовала она до 1843 года и совпадает со временем переезда училища в построенное для него отдельное каменное здание, точное место которого до сих пор неизвестно. Через год училище сдало свое новое здание в аренду томской мужской гимназии. Вероятно, к тому моменту метеостанцию уже успели перевести и передать гимназии, так как после метеонаблюдениями в Томске занялся учитель немецкого языка Эльснер.
Следующем продолжателем метеоистории в Томске стал Петр Алексеевич Буткеев, штатный смотритель томского уездного училища. При нем в 1874 году станция была перенесена за город, в Малый Лагул, а психрометрическая будка установлена «посреди двора, который был окружен рощей».
Через год метеоплощадку вернули обратно в город «на первую террасу над руслом речки Ушайка, посредине узкого двора уездного училища вдали от построек». Еще раз Буткеев перенес станцию в 1879 году «к юго-востоку на конец улицы», а затем, в 1883 году, «во двор училища». Перенос площадки вновь совпал с датами перемещения уездного училища.
Наблюдениями Буткеев занимался до 1884 года, пока на смену ему не пришел Гавриил Константинович Тюменцев, первый директор Алексеевского реального училища (1877–1907 гг.) и известный томский краевед. Тот почти сразу перенес наблюдения на южную окраину города: «Приборы были разбросаны в саду, огороде и во дворе реального училища», — уточняется в «Климатическом справочнике СССР». Также Тюменцев вел наблюдения и у себя дома на углу Красноармейской и Кирова (прочитать об этом здании можно в нашем путеводителе по Солдатской слободе).
Вероятно, до 1934 года томская метеостанция и находилась в том месте, куда ее перенес Тюменцев. Позднее для нее нашли новое здание на территории бывшего поселка Лесопитомник — ныне ул. 19 Гвардейской дивизии, 38. В этой части города наблюдения ведутся уже 90 лет.
Текст: Алёна Попова
Какая-то сноска
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