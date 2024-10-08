История наблюдений. Как работает единственная в Томске метеостанция в старинном доме

8 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Метеонаблюдения в Томске ведутся почти две сотни лет. Как они устроены сегодня и кто наблюдает за капризной сибирской погодой? Какими приборами измеряются показатели и куда собранная информация передается? Где расположена городская станция метеонаблюдений, сколько ей лет и что происходит в психрометрической будке?

Узнали ответы на эти вопросы у сотрудников и наблюдателей Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Работа и в дождь, и в снег

Томская метеостанция расположена в конце ул. 19 Гвардейской дивизии, по соседству с башней Лунева . Место тихое и уединенное — как раз подходит для занятий наукой. Фото: Серафима Кузина

Сегодня за погодой в Томской области следит региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В его ведении находится 23 действующих метеорологических станции для наблюдений, из которых 12 осуществляют международный обмен данными. Головной офис Томского ЦГМС — филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» расположен на ул. Гагарина, 3, стр. 1.

— В основном люди не понимают, для чего нужна гидрометеослужба. Они видят только несколько процентов её работы, а именно прогностическую информацию. Но наполнение математических моделей всё равно ведётся на метеорологических станций, которые получают информацию «с земли». Ее никто не может дать, кроме метеостанций, и это достаточно большой объём, — отмечает начальник ТЦГМС Юрий Волков.

Метеостанция на Южке относится к разряду «вековых» — это значит, что проводимые ее сотрудниками наблюдения учитываются при расчете долгопериодных изменений климата в Сибири. Фото: Серафима Кузина

Единственная метеостанция, расположенная именно в Томске, находится в одноэтажном деревянном доме на ул. 19-й Гвардейской дивизии, 38. Зданию больше ста лет, это одна из старых железнодорожных дач. Подробнее об ее истории мы рассказывали здесь: Лесопитомник, дача, метеостанция. Что происходило с деревянным домом на «Южке» на протяжении века?

В небольшом доме посменно трудятся пять наблюдателей вместе с их главным помощником — кошкой Мусей. Заведует томской метеостанцией Галина Васильевна Лебедева. По образованию она инженер-метеоролог, заканчивала ТГУ, до перестройки работала на метеорологическом радиолокаторе, который находился недалеко от Богашево и обслуживал авиацию. В 1990-е годы судьба завела Галину Васильевну в торговлю — как она говорит, тогда многие этим занимались — но не сложилось. Вновь работать на метеостанцию она пришла в начале 2000-х, тут и осталась.

Кошка Муся вместе с сотрудниками станции следит за капризной томской погодой. Фото: Серафима Кузина

— Мы собираем первичную информацию. Эти данные наносятся на специальные синоптические карты — наземная информация и зондирование атмосфер. По ним синоптики анализируют погоду и выдают прогнозы: краткосрочные — на следующий день; среднесрочные — на 3 дня, долгосрочные — на месяц и более, — объясняет заведующая томской метеостанцией Галина Лебедева.

Показатели температуры, влажности воздуха, скорости ветра и др. попадают с автоматического метеорологического комплекса, который находится на метеоплощадке, прямо в компьютер сотрудников. На рабочем столе параметры отображаются в виде синоптических телеграмм, которые в определенные часы передаются в центры сбора данных. Фото: Серафима Кузина

К первичной информации относят значения температуры, влажности, скорости и направления ветра, относительной влажности, точки росы, количества осадков. Все показатели отображается в синоптических телеграммах — так называют сообщения, которые сейчас заносят в систему Almeta Observer. Этот программный комплекс собирает параметры с контроллеров и передает их в Центры сбора данных.

Телеграмма имеет шифр из 45 цифр, которые можно прочитать только с помощью специальных метеорологических кодов. Первое значение — это день месяца, далее время, 1 — значит, что телеграмма без исправления, затем 29430 — номер метеостанции, 4 — значит, что количество осадков сотрудники станции измеряют сами, 2 — никаких явлений не обнаружено, 9 — видимость хорошая, 0 — безоблачно, 80 — направление и скорость ветра, 20 — температура, далее показывается точка росы, давление воздуха и его изменение. Фото: Серафима Кузина

— Работаем мы по метеорологическим кодам, которые шифруют все телеграммы. Наши коды хранятся в тетрадке еще с советских времен — она уже вся заклеенная. Сейчас используется более новый код, он у нас тоже есть. В нем незначительные изменения, лишь какие-то тонкости добавились, поэтому мы используем старую тетрадь, мы к ней привыкли, а поправки есть необходимые, — рассказывает Галина Лебедева.

Тетрадь с метеорологическими кодами, которые каждый сотрудник за много лет работы и запомнил наизусть. Фото: Серафима Кузина

Большинство параметров измеряются с помощью автоматизированного метеорологического комплекса и отображаются на рабочем компьютере. Заносятся данные в телеграмму тоже автоматически, но специалисты технике не доверяют — каждый раз проверяют параметры перед отправкой телеграмм в Новосибирск. Кроме этого, часть наблюдений — например, количество осадков — сотрудники станции измеряют сами и вручную заносят в систему.

Процесс проверки данных Фото: Серафима Кузина

— Наблюдения мы проводим восемь раз в сутки — каждые три часа по гринвичскому времени, оно у нас отражено на специальных часах. Еще его называют всемирно скоординированное время, разница с нами в семь часов, — объясняет Галина Васильевна. — Но если у нас штормовые явления, то мы, конечно, пристально следим за погодой: непрестанно слушаем грозу и определяем направление, где она находится и куда смещается. Все это мы смотрим визуально: если мы на площадке, то наблюдаем там и потом бежим передавать информацию; а если есть возможность определить показатели из здания, не в часы срока, то наблюдаем тут.

Наблюдения проходят строго по гринвичскому времени (оно выставлено как раз на этих часах). Главные сроки — это 12 дня и 12 ночи по Гринвичу, данные с которых разлетаются по всему миру. Фото: Серафима Кузина

Метеоприборы находятся на специальной площадке для наблюдений в нескольких метрах от здания — идти около пяти минут через жилой сектор. Спрашиваем: «Ночью тоже ходите проверять показатели?

— А как же! Тут раньше был лесопитомник, а затем его выкупили частники, но они нам разрешают тут проходить, ночью в обход опасно, иногда бывает страшно. Здесь территория ведь без присмотра, — отвечает наблюдатель Татьяна Мороз.

Сама метеоплощадка огорожена забором, на входе сразу же замечаем уличную видеокамеру. Татьяна рассказывает: раньше сюда могли наведаться вандалы и что-нибудь сломать, но, к счастью, в последнее время подобных инцидентов не было.

Вот так выглядит метеоплощадка Фото: Серафима Кузина

Территория метеоплощадки небольшая, но разнообразных приборов здесь много — только термометров шесть видов. Сначала специалисты проводят напочвенные наблюдения с помощью коленчатых термометров, названных так из-за своей формы. Они устанавливаются на глубине 5, 10, 15 и 20 см.

Проверяем напочвенные коленчатые термометры Фото: Серафима Кузина

Рядом расположено несколько вытяжных термометров. Они также определяют температуру под землей на глубине от 20 см до трех метров. Эти данные используются при составлении отчетов об изменении климата.

Достали с глубины три метра вытяжной термометр — он показывал температуру +4 С°, когда на улице было +20 С°. Фото: Серафима Кузина

Третий вид термометров — срочный, он-то и показывает реальную температуру воздуха в срок наблюдения. Он работает в паре со смоченным термометром (его еще называют мокрым или влажным термометром, а срочный в противовес — сухим) . Оба термометра находятся в вертикальном положении в , горизонтально над ними расположены максимальный и минимальный термометры.

Психрометрическая будка содержит четыре термометра: вертикальные — сухой и смоченный, горизонтальные — максимальный и минимальный. Используются они для определения влажности воздуха. Фото: Серафима Кузина

— Вот смотрите, [на минимальном термометре] столбец — там внутри раствор. Когда температура понижается, он двигает штифтик, если температура перестала снижаться и начала увеличиваться, раствор пошел вверх, а штифтик стоит на месте. Так, на момент, когда придем на площадку, мы увидим минимальную температуру, которая была в течение определенного времени. После мы ставим значение по срочному термометру, которое в настоящий момент, но штифтик не двигается, — комментирует Татьяна. — Максимальный [термометр] немного не так работает. Он показывает самую максимальную температуру за три часа. Эту максимальную температуру мы стряхиваем до срочной.

Минимальный термометр отличается от максимального тем, что у первого есть специальный штифтик, который показывает минимальную температуру за определенный период. Фото: Серафима Кузина

Далее видим прибор, определяющий высоту снега зимой — снегомерную рейку. Показатели с нее снимают каждый день в семь утра. А для измерения осадков метеорологи используют осадкомерное ведро. Оно проверяется дважды в сутки — в 12 дня и в 12 ночи по Гринвичу, в самые важные сроки наблюдения:

Снегомерная рейка Фото: Серафима Кузина

Осадкомерное ведро Фото: Серафима Кузина

— Дождевую воду в ведре мы приносим на станцию и с помощью специального осадкомерного стакана определяем количество осадков. Если это снег, мы его растапливаем и только тогда смотрим, — объясняет Галина Лебедева. — Измеряется количество осадков в миллиметрах. На каждом осадкомерном стакане есть деления: 10 — это один миллиметр, 20 — два миллиметра, последнее деление показывает 10 мм. Бывают случаи, когда выходит два-три стакана. Вот в начале июня 18,3 мм набежало за сутки.

Сменное ведро для осадков Фото: Серафима Кузина

Осадкомерный стакан с делениями: 10 — это один миллиметр. Нередкость для Томска, когда набегает почти два стакана осадков. Фото: Серафима Кузина

По словам метеорологов, каждый осмотр приборов занимает около 20 минут. «Сердце» станции — автоматический метеорологический комплекс — установлен вместе со всеми приборами на метеоплощадке.

Автоматический метеорологический комплекс, с которого передаются показатели на компьютер. Фото: Серафима Кузина

Собранные на местах первичные данные передаются специальными телеграммам через систему Almeta Observer в Новосибирск — один из центров сбора метеопоказателей в России. Там информация обрабатывается и наносится на синоптические карты, а после снова возвращается в Томск, на Гагарина, где местные синоптики и составляют прогнозы.

Контроль воздуха

Лаборатория для взятия проб из воздуха на наличие вредных частиц. Фото: Серафима Кузина

Дополнительно сотрудники томской метеостанции ведут наблюдения за качеством чистоты атмосферы. Для этого на метеоплощадке установлена химическая лаборатория. Там специалисты берут пробы воздуха на наличие вредных взвешенных частиц. Эти наблюдения проходят отдельно от восьми основных сроков осмотра трижды в сутки — в семь утра, в час дня и в семь вечера. По времени замеры занимают около 30 минут.

— Вставляем колбочки и включаем прибор. Он делает заборы из воздуха и проводит анализ. Эта колбочка — на наличие формальдегидов в воздухе, эта — на наличие диоксида азота и такая же колбочка — на наличие хлорида водорода. Измеряется три показателя, — демонстрирует нам Татьяна Мороз процесс работы химической лаборатории. — Еще у нас есть возможность произвести исследование на загрязнение воздуха. Устанавливаем ватный диск, открываем отверстие, вставляем наш ватный диск и включаем забор воздуха из атмосферы. Длится он 30 минут. Ватный диск обычно не бывает грязный, на нем не видно пыли. Но у нас еще есть , которая установлена рядом с метеопомощением. Туда мы кладем , раз в пять дней его снимаем, и он черный.

1-2. В электроаспиратор загружаются пустые пробирки для выявления вредных примесей в атмосфере — всего три показателя, а затем включается прибор для забора воздуха и проводится анализ. 3-4. Второе исследование определяет загрязнение воздуха через ватный диск, его помещают в воздухозаборник и включают прибор на 30 минут. Фото: Серафима Кузина

Еще один прибор, показывающий качество воздуха — . Он находится на метеоплощадке. Несмотря на то, что такой метод проверки менее информативный, чем в химической лаборатории, он позволяет определять наличие примесей в воздухе даже в случае отключения энергии.

Марлевый планшет для измерения кислотности осадков. Фото: Серафима Кузина

Надежды на ремонт

Работы у метеорологов всегда хватает: помимо наблюдений и отправки телеграмм, в обязанности сотрудников входит составление отчетов и ведение рабочих журналов. В некоторых из них информация о погоде дублируется, так разные отчеты требуют одинаковых данных. Заносятся показания строго карандашом, чтобы при обнаружении ошибки значения можно было легко исправить.

Собранные данные Фото: Серафима Кузина

Другая часть книг не связана с метеорологическими наблюдениями — это журналы сдачи и приема дежурств, контроля за техникой безопасности и временем. Как признаются сотрудники, на их заполнение уходит немало времени, но без этой бумажной бюрократии «не будет порядка».

Фото: Серафима Кузина

Отдельная тема — бытовые условия работы. Метеостанция уже 90 лет располагается в старом деревянном доме на окраине города, которое требует ремонта. По словам сотрудников, что удалось сделать из последнего, так это подлатать крышу, которая бежала, и заменить окна на пластиковые, потому что старые рамы совсем сгнили.

Сейчас используется только правая половина здания. Фото: Серафима Кузина

Вход во вторую половину дома закрыт и заставлен шкафом. Фото: Серафима Кузина

— Нам нужно, чтобы нам сделали новое здание или поставили модульный дом, как это делают на Севере. Чтобы помещение было благоустроенное, чтобы там были вода, туалет, — говорят сотрудницы метеостанции. — Можно отремонтировать и это помещение: сделать крышу, заново оштукатурить стены, провести водопровод. Посмотрите какие у нас высокие потолки, шикарные окна! Соседнее помещение еще больше… Но деньги не выделяются.

Первые метеостанции

Первая метеостанция в Томске была открыта почти 200 лет назад во дворе уездного училища. А в районе Южной площади наблюдения ведутся уже 90 лет. Фото: Серафима Кузина

Метеорологические наблюдения в Томске ведутся уже почти 200 лет. Первая метеостанция в городе была организована в 1830 году директором училищ Томской губернии И. Г. Новотроицким. Она располагалась, как указано в «Климатическом справочнике СССР», во дворе уездного училища.

Сразу же пытаемся найти местоположение уездного учебного заведения, но это задача не из простых. В истории училища указано лишь, что в 1811 году оно размещалось «в тесном деревянном одноэтажном доме с тремя комнатами, пожертвованном ранее городским обществом». Где находилось само здание, остается загадкой, но без сомнения, там же и располагалась первая метеоплощадка в Томске.

Интересно, что просуществовала она до 1843 года и совпадает со временем переезда училища в построенное для него отдельное каменное здание, точное место которого до сих пор неизвестно. Через год училище сдало свое новое здание в аренду томской мужской гимназии. Вероятно, к тому моменту метеостанцию уже успели перевести и передать гимназии, так как после метеонаблюдениями в Томске занялся учитель немецкого языка Эльснер.

Следующем продолжателем метеоистории в Томске стал Петр Алексеевич Буткеев, штатный смотритель томского уездного училища. При нем в 1874 году станция была перенесена за город, в Малый Лагул, а психрометрическая будка установлена «посреди двора, который был окружен рощей».

Через год метеоплощадку вернули обратно в город «на первую террасу над руслом речки Ушайка, посредине узкого двора уездного училища вдали от построек». Еще раз Буткеев перенес станцию в 1879 году «к юго-востоку на конец улицы», а затем, в 1883 году, «во двор училища». Перенос площадки вновь совпал с датами перемещения уездного училища.

Наблюдениями Буткеев занимался до 1884 года, пока на смену ему не пришел Гавриил Константинович Тюменцев, первый директор Алексеевского реального училища (1877–1907 гг.) и известный томский краевед. Тот почти сразу перенес наблюдения на южную окраину города: «Приборы были разбросаны в саду, огороде и во дворе реального училища», — уточняется в «Климатическом справочнике СССР». Также Тюменцев вел наблюдения и у себя дома на углу Красноармейской и Кирова (прочитать об этом здании можно в нашем путеводителе по Солдатской слободе).

Вероятно, до 1934 года томская метеостанция и находилась в том месте, куда ее перенес Тюменцев. Позднее для нее нашли новое здание на территории бывшего поселка Лесопитомник — ныне ул. 19 Гвардейской дивизии, 38. В этой части города наблюдения ведутся уже 90 лет.

Текст: Алёна Попова

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