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Зданию усадьбы братьев Кухтериных в Томске вернули исторический облик

В Томске завершился капитальный ремонт главного дома исторической усадьбы Кухтериных на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Крылова.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, подрядчик отремонтировал кровлю и фасад, провел огнебиозащиту перекрытий. С фасада убрали внешние кондиционеры и вернули исторический облик.

На капремонт из областного бюджета выделили более 19 млн рублей.

Напомним, подрядчик для проведения работ был выбран в сентябре 2023 года. Предполагалось, что работы должны быть выполнены до конца 2024 года. Тогда же отмечалось, что из бюджета области на работы выделено более 17 млн рублей.

Здание исторической усадьбы Кухтериных построено в начале 1870-х годов и является объектом культурного наследия регионального значения. В 1910 году в нем находилась частная женская гимназия Тихонравовой, а сейчас здесь располагается областной департамент образования Томской области.

Фото: Савелий Петрушев

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