В Томске определили подрядчика для ремонта главного дома исторической усадьбы Кухтериных

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске определили подрядчика для капитального ремонта главного дома исторической усадьбы Кухтериных на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Крылова.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, им стала лицензированная организация ООО «Электромонтаж». До конца 2024 года специалисты подрядной организации должны отремонтировать кровлю, фасады и выполнить огнебиозащиту перекрытий.

По словам председателя регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елены Перетягиной, для этого из бюджета области выделено более 17 млн рублей.

Ранее сообщалось, что проведение капремонта крыши и фасада объекта намечено на 2023 год.

Здание исторической усадьбы Кухтериных построено в начале 1870-х годов и является объектом культурного наследия регионального значения. В 1910 году в нем находилась частная женская гимназия Тихонравовой, а сейчас здесь располагается областной департамент профессионального образования.

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