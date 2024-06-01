Томские «вьетнамки»: пять заведений, где можно попробовать не только Фо Бо

1 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Алексеем Степановым

АВТОР Мария Симонова

В холодной Сибири хочется ярких вкусов и новых впечатлений. Экзотичная для нас вьетнамская кухня располагает к гастрономическим путешествиям.

Постепенно возможностей попробовать новые блюда в городе становится больше — к заведениям-старожилам добавляются новые проекты. Совсем недавно открылось Cao Viet Nam — вьетнамское заведение от всем известной сети «Дыхание вока». Это стало поводом заглянуть в томские кафе с вьетнамскими вкусами.

1. Cao Viet Nam

Cao Viet Nam находится на фудкорте в ТРЦ «Изумрудный город» Фото: предоставлено Алексеем Степановым

Это заведение «два в одном»: классическое «Дыхание вока», дополненное вьетнамским Cao Viet Nam. Оно находится на третьем этаже «Изумрудного города» (пр. Комсомольский, 13б), на фудкорте, но в отдельном и очень уютном уголке. За перегородкой можно забыть, что вокруг суетный торговый центр, особенно если расположиться за столиками с высокими диванчиками. Еще в кафе полуоткрытая кухонная зона вместо одной из стен — можно увидеть, как готовится еда. На диванчиках — вьетнамские шляпы, для колорита и фотографий. Из них же сделаны плафоны для люстр.

Заказать блюда здесь можно как из нового меню Cao Viet Nam, так и из меню «Дыхания вока». Фото: предоставлено Алексеем Степановым

Меню на столиках двойное, на одной стороне — Cao Viet Nam, на другой — предложения от «Дыхания вока», прекрасно знакомые гостям кафе. Среди них супы, салаты, разнообразные воки, горячие блюда (чебуречки, вонтоны и другое), азиатская выпечка и десерты, включая большой выбор моти из рисового теста.

Подаются блюда в сковородках, и порции впечатляют размером. Плюсом идут разные добавки — соус, имбирь, лайм. Фото: предоставлено Алексеем Степановым

К меню «Вьетнамской лисички», как переводится Cao Viet Nam, присмотримся внимательнее. Здесь, конечно, есть знаменитые супы Фо Бо и Фо Га, спринг-роллы с креветкой и немы (рулетики из рисовой бумаги с разной начинкой) с курицей и свининой. Горячие блюда в варианте сковородок — представлены и мясные, и с кальмарами. Салаты отличаются от того, что обычно предлагают в томских вьетнамских кафе: это большие порции, а кроме овощей, тофу, курицы, говядины и креветок в них щедро добавлена зелень.

Меню для вьетнамки «Дыхания вока» разрабатывал сибирский шеф-повар Вадим Прусаков, известный как автор меню для ресторанов «Славянский базар» и «Река 827». Фото: предоставлено Алексеем Степановым

Необычный раздел меню — бань-ми. Это вьетнамские сэндвичи на основе французских багетов. Есть бань-ми с имбирной курицей, вьетнамскими колбасками и свининой. Все порции представлены в одном варианте объема. Цены на закуски от 180 рублей, салаты от 310, сэндвичи от 360, суп обойдется в 410, сковорода — от 460.

Фишка вьетнамского меню — бань-ми. Это сэндвичи на основе французских багетов с разной начинкой. Фото: предоставлено Алексеем Степановым

Напитки — кофе по-вьетнамски, чаи, авторские горячие напитки, домашний лимонад с вишней и годжи, вьетнамские напитки и китайское пиво. Также есть отдельное небольшое меню с популярным пивным крафтом.

По будням в кафе есть комбо-обеды из двух блюд, сытные и полегче. И вьетнамские, и китайские. Цена за любой — 400 рублей.

Что редкость для томских вьетнамок, в заведении есть официанты. И кнопки для их вызова — ходить к барной стойке не потребуется.

2. Ван Во Куан

Кафе вьетнамской кухни «Ван Во Куан» находится в подвале «Кванториума» (пр. Ленина, 26) и работает в Томске с 2017 года. За стойкой приема и выдачи заказов — аутентичные вьетнамцы. Что-то уточнить у них на русском не так уж и просто.

Специальных обеденных предложений нет. Но само меню толстое, быстро не изучишь. В «Ван Во Куане» неплохой выбор супов — кроме предсказуемых Фо Бо, Фо Га и Том Яма есть и вегетарианский Фо Чаий, куриный Том Кха, свиной Бун Манг. Что удобно, большинство супов представлены в трех объемах — 200, 400 и 600 грамм.

В посте с такой фотографией владелец заведения рассказывает об открытии необычного для Томска места. Само словосочетание «Ван Во Куан» означает имя основателя кафе. Он родился в Северном Вьетнаме, недалеко от столичного Ханоя, а молодости перебрался в Россию. Чтобы не сильно скучать по близким, он решил открыть «кусочек далекой родины» прям в Томске. Вдохновляла его на работу поддержка бабушки, которой он с раннего детства помогал в ее небольшом кафе в Ханое. Фото: Ван Во Куан

Вообще многие блюда можно брать в порциях разной внушительности — салаты по 100 и 200 граммов, куриные крылышки в соусе по 2 и более штук. Немы и пирожки Бань Бао (есть с креветкой, с бараниной, с курицей, с тофу) тоже удастся попробовать по одному. В заведении большой выбор воков, можно сделать «конструктор» — выбрать дополнения к лапше на свой вкус.

В меню есть десерты, причем как экзотические вьетнамские — халва из бобов и маша, желе и нуга из сока фруктов, сладкие Бань Бао с фасолевой пастой, так и уже ставшие привычными чизкейки и «Прага».

Цены на еду — от 140 рублей за салаты, от 200 рублей за маленькую порцию супа, от 340 за воки. Десерты от 20 рублей (столько стоит одно желе), чизкейки от 220.

Для вьетнамцев суп Фо Бо — это достояние культуры, а в «Ван Во Куане» его готовят еще и по старинному семейному рецепту бабушки. Фото: Ван Куан

Из напитков предлагают шейк манго, кофе — классический и вьетнамский, в том числе и «3 в 1», ординарный чай и вьетнамские сокосодержащие напитки. Они есть в банках и в бутылках. В кафе самообслуживание. Работает «Ван Во Куан» с 11:00 до 21:00 часа.

3. Убойная фобойная

Лапшичная «Убойная фобойная» — сравнительно новый моноресторан. Он находится в центре Томска, на Гагарина, 4 стр. 1. Площадь у заведения совсем небольшая, его основной формат — «to go». Здесь можно поесть очень быстро — блюдо обещают приготовить за 3-4 минуты. Заказы выдаются в плотных бумажных стаканчиках.

Блюда подаются в таких стаканчиках, и поэтому заказ легко можно взять с собой, не боясь, что блюдо по дороге быстро остынет. Фото: Убойная фобойная

Меню лаконично. Супы представлены в двух объемах — 350 и 700 грамм. Кроме Фо Бо, Фо Га и Том Ямов в фобойной варят суп из цыпленка и суп из говядины с яичной лапшой.

Салаты в моноформате — есть битые огурцы, томаты с карамелью и травами, белые древесные грибы. Объемы тоже в двух вариантах — 150 либо 300 грамм. Основное блюдо — лапша с топингами. Есть рисовая и яичная. Она идет с креветками, цыпленком, говядиной, также в двух форматах — 250 и 500 грамм. А вот фирменная «Убойная лапша» с говядиной, креветками, шиитаке, овощами, арахисом и тайским соусом предлагается исключительно в большой порции. Цены — от 230 рублей за супы, от 150 за салаты, от 220 за лапшу.

Расположено место в самом центре городе — недалеко от площади Батенькова. Фото: Убойная фобойная

Из напитков в «Убойной фобойной» предложат тайский отвар с имбирем, лемонграссом, листом лайма и карамельным сиропом, а также более «сибирские» брусничный морс и Иван-чай. Для любителей более классических вариантов есть черный и зеленый чай и кофе в дрип-пакетах.

Поесть в «Убойной Фобойной» можно с 9:00 до 21:00.

4. PHO TIGERS

Фото: PHO TIGERS

Это достаточно «взрослый» ресторанчик азиатской кухни (с уточнением — вьетнамской и тайской) — ему больше шести лет. Пространство небольшое, но в PHO TIGERS обычно людно. Тем более, что заведение находится в самом центре Томска — на углу Ленина и Беленца (пр. Ленина, 97).

В начале января в заведении обновили меню. Теперь здесь, пожалуй, самый большой в Томске выбор супов в азиатском стиле. Кроме предсказуемых Фо Бо и Фо Га можно попробовать три варианта Том Яма (в премиуме много морепродуктов — креветки, лангустин, мидии, кальмар) и три рамена. Наиболее экзотичный для Томска — с мидиями. Также есть Том Кха Гай с курицей и Фо Том с креветками. Порции большие и без вариантов объемов.

Фото: PHO TIGERS

Воки тоже есть — и с морепродуктами, и с мясом, и с овощами. Некоторые можно сделать на выбор на основе риса или пшеничной лапши. Почти во все входит болгарский перец. Есть возможность и сконструировать вок на свой вкус.

Из салатов кроме битых огурцов можно вдохновиться неординарным сочетанием авокадо, апельсина, огурцов с травами и приправами. Другой интересный вкус — у Гой Куонов, это закуски в рисовой бумаге, где и креветка, и курица сочетается с овощами и манго.

На десерт большой выбор моти (в том числе с любопытными начинками вроде матча-белый шоколад, мята-лайм), а также печенья с предсказаниями.

Цены на супы от 349 рублей, на воки от 399, салаты и закуски начинаются от 269, моти по 189.

Фото: PHO TIGERS

Из напитков в PHO TIGERS — кофе по-вьетнамски со сгущёнкой, лимонады, шейки, чай, вьетнамские соки и азиатское пиво.

В рабочие дни можно заглянуть на бизнес-ланч (он до 17 часов). В обеденном меню — супы и воки уменьшенных порций, закуски, напитки дня. Можно выбрать отдельные позиции из меню или взять два блюда за 489 рублей, три — за 599.

Фото: PHO TIGERS

Заказы делаются за барной стойкой. Колорита пространству придает вьетнамская шляпа, с которой многие фотографируются, и стена с отзывами на листочках с разными картинками. Кстати, к каждому заказу на поднос кладут листок с возможностью оценить еду и обслуживание.

Ресторан открыт с 12:00 до 22:00 с понедельника по четверг и с 12:00 до 23:00 в остальные дни.

5. NamPho

NamPho вы найдете в открывшемся этой зимой гастрохолле «Лампочка» Фото: Нам Фо

Вьетнамский стрит-фуд в гастрохолле «Лампочка» (пр. Кирова, 5 стр. 13) обещает погружение в аутентичную атмосферу этой страны. И предлагают присмотреться, а, точнее, распробовать «кусочек Вьетнама», возникший в Томске.

Основное меню лаконично. Супа здесь два — Фо Бо и Фо Га. Порции впечатляющие — 900 мл считается маленькой (большая — 1150 мл!). Вока четыре: есть варианты с говяжьей вырезкой, с морепродуктами, с курицей. Почти все — с фирменным соусом. В закусках — жареные немы с грибами и с курицей, ролл Гуой Куон с курицей с креветкой, бань-ми с курицей, салаты с креветкой и с тунцом. Порции салатов тоже немаленькие — 250-290 грамм.

Фото: NamPho

Десертов в меню почти столько же, сколько несладкого. Это моти, в том числе — любопытных вкусовых сочетаний — личи-роза, манго-лимончелло. Есть и большой выбор чиа-пудингов на основе кокосового молока в сочетании с семенами чиа и дольками фруктов разной степени экзотичности. Еще больше фруктов в миксе «Фрут Кап» с соусом на основе кокосового молока. А такое блюдо, как «Стики райс с манго», вьетнамский традиционный сладкий рис с тростниковым сиропом и манго под кокосовым соусом, рекомендуют не только как десерт, но и как вариант завтрака.

«Королевский салат» с креветками и ореховой заправкой от NamPho Фото: Нам Фо

Цены пропорциональны порциям. Супы от 510 рублей, воки от 470, салаты по 390, закуски от 110, десерты от 250.

В меню напитков — шейки и лимонады из тропических фруктов, кофе по-вьетнамски, вьетнамский фруктовый сок, чай и прибывшее из Вьетнама пиво.

Время работы NamPho с 10:00 до 23:00.

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