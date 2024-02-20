В «Лампочке» зажигается свет. Как новый гастрохолл Томска готовится к открытию

20 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В следующий понедельник, 26 февраля, в Томске на территории бывшего электролампового завода откроется гастрохолл «Лампочка». Здесь планируется разместить 25 гастрономических площадок и не только, а в дальнейшем — освоить и другие этажи завода.

Подготовка к открытию — один самых интересных этапов, возможность увидеть другую сторону процесса, его динамику. Поэтому на прошлой неделе «Томский Обзор» заглянул на территорию гастрохолла и узнал, как идут дела с обустройством площадки.

Фото: Серафима Кузина

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