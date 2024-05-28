«Новое поколение. Художники из Сибири» — это про связи, про дружбу. Итоги томского исследования о современном искусстве

28 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Эркин Сулайманов, в мастерской Дмитрия Карнаухова

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, художница, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Завершается проект «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск». Это был большой путь, который мы прошли вместе с командой проекта, художниками, экспертами и зрителями. Все началось в марте 2023 года, когда мы с «Академией Фотографии» и Сибирским филиалом Пушкинского музея выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив.

Позади полтора года работы (если не считать две не выигранные заявки на гранты). Изначально это был проект про исследование жизни и творчества 40 художников, но благодаря ему мы выявили больше — новое «Новое поколение» художников. Во время реализации проекта начала формироваться художественная среда в городе, что доказывает количество посетителей на мероприятиях — артист-токах, выставках в мастерских — и большие цифры просмотров и прочтений интервью с художниками.

Проекту предшествовала исследовательская работа. Для того, чтобы выбрать участников, были проанализированы анкеты 40 экспертов из сферы музейного дела и современного искусства Томска и сибирских городов: художники, кураторы, искусствоведы, исследователи, занимающиеся современным сибирским искусством.

Этот проект появился потому, что было мало исследований, текстов, статей про томских художников, рожденных после 1980 года, представляющих новое поколение, которое сформировалось в томской среде.

Художники-участники, команда проекта и зрители поделились тем, что для них значит проект, почему он важен и нужен.

Рабочий стол Анны Турченко Фото: Эркин Сулайманов

Наталия Почтарева заведующая Сибирским филиалом Пушкинского музея Проект дал цельное представление о художниках-современниках, работающих в Томске. Когда ты видишь их в таком объеме, знакомишься подробно не только с результатом творчества, но и с процессом, слушаешь о том пути, который они проходят, создается целостная картина томского совриска (современного искусства — прим. ред.). Мне кажется это фундаментальный проект не только для филиала, но для всего города и региона. Возможно, я ошибаюсь, но во время проекта сообщество томских художников стало более открытым для зрителя. Опираясь на отзывы участников встреч и выставок, можно уверенно сказать, что проект показал большой мир молодых художников города, познакомил не только с их творчеством, но и с порой сложным путем художника, его личностью, мечтами, планами.

Аксинья Сарычева художница, участница арт-группы «Малышки 18:22» Проект работает, он создаёт сибирское арт-сообщество! Самый крутой эффект, на мой взгляд💕

Таня Берснева художница Проект встроился в мою жизнь, будто это что-то естественное, с его разными вытекающими: артист-токи, выставки в мастерских, интервью… Приятно понимать, что находишься в такой среде, где много интересующихся и вдумчивых людей. Это однозначно вдохновляет на работу.

Иван Атапин историк, искусствовед, эксперт проекта Проект стал первым на моей памяти, объединившим столь разноплановых художников Томска без какой-то определенной художественной повестки — лишь по принципу «молодого поколения» (к счастью, понятого достаточно широко). В целом я более или менее был знаком с работами многих, но через интервью и встречи проекта удалось узнать новое об их творческом методе. Проект безусловно важен как удачная модель документации художественного сообщества, своеобразная «капсула времени» с многообразием контента, которая будет ценна как для исследователей, так и для всех, кто интересуется искусством Сибири, развивающимся вопреки всем обстоятельствам.

Дарья Шалунова художница Я увидела сколько в Томске художников! Не все мне близки, но тем интереснее — насколько разными путями и идеями живут люди. Горячая эмаль Марины Зайковой. Это, конечно, удивительно, как долго можно быть в одном городе, но в разных контекстах и не знать друг о друге.

Произведения Марины Зайковой в технике горячая эмаль Фото: Эркин Сулайманов

Петр Гавриленко художник, эксперт проекта Это очень важная и нужная работа! Во время тотальной салоногламурной коммерциализации художества — показывать творчество молодых, ещё честных и искренних! На них надежда!

Екатерина Кирсанова директор музея «Профессорская квартира», эксперт проекта Я рада, что участвовала в этом проекте, поскольку это очень важное дело — исследовать творчество, знакомиться с молодыми художниками, делать их работу видимой для широкой аудитории, тем более в нестоличных городах. А ещё фиксировать и архивировать. Мне казалось, что несмотря на разные областные выставки для молодых художников, это было такое «брошенное» поколение, историю которого не писали. И когда такая важна институция, как Пушкинский музей занялась важной работай, то это было прорывом, на мой взгляд. Мне кажется, начатый рассказ очень важен, поскольку он даёт возможность увидеть не только личности художников и их работы, но и заявлять о необходимости масштабных программ — арт-резиденций, фестивалей и т.д.

Съемки

Проект начался со съемок художников в мастерских, за год работы мы сняли почти 3000 кадров. С начала лета мы с фотографом Эркином Сулаймановым снимали художников в мастерских и других пространствах, где они работают: мы были в классических мастерских Союза художников, мастерских-квартирах и даже мастерских-гаражах. Нам помогала фотограф-волонтер Лолита Моисцрапишвили — она снимала бэкстейджи (когда пространство позволяло собраться таким большим составом). Каждое посещение мастерской тоже было частью исследования: мы много разговаривали с художниками, слушали о том, что наболело, пили чай и шампанское, рассказывали о том, как идут съемки. Одной из задач было познакомить художников друг с другом.

Мастерская Всеволода Майорова Фото: Эркин Сулайманов

Лолита Моисцрапишвили фотограф, куратор Конечно, здесь должна быть отдельная благодарность за то, что у меня была возможность стать частью проекта, познакомиться с художниками, помочь в документировании. И за какие-то невидимые штуки, которым, я думаю, научилась у Лукии. Для того, чтобы не просто всех собрать, но и довести всё до конца, нужно так много сил и веры в то, что это важное, значимое. Вот тут хочу сказать, что для меня это тоже важное, значимое, часть моего мира и ежедневной работы. Что это всё будет иметь продолжение, что многие тоже так чувствуют, хотя, может, и не смогут выразить. Это то, что даёт силы жить и верить дальше.

Мастерская Анастасии Хартулярий Фото: Лолита Моисцрапишвили

Алиса Чеботарева танцовщица, перформер Благодаря проекту увидела своими глазами художников и творческих деятелей, о которых только догадывалась. Очень фактурно и самобытно их показали на фото и видео, через репортажи с места съемки, их работы и мастерские. Мне кажется, это очень важный слой, который скрыт, и тем он еще интереснее. Проект дал мне понимание про саму себя, что я видна, мое творчество и работа имеют след и имеют влияние. Это очень приятно осознавать, это дает уверенность для дальнейшей работы. В этом смысле проект открывает нам мастерские художников, а также их уникальное творчество для абсолютно новой аудитории — даже для их коллег. Мне было очень приятно, что меня включили в число художников проекта, потому что это проявление признания, это значит, что меня видно и моя работа важна. Очень душевно Лукия и Эркин приходили и просто снимали то, что происходит, чем живет художник. Тем самым открывая его мир всему городу.

Мастерская Анны Мясниковой Фото: Лолита Моисцрапишвили

Анна Мясникова художница Я очень благодарна создателям проекта за то, что обратили на меня внимание и пригласили поучаствовать. Это помогло мне немного «проснуться» от декрета и понять, что мои картины кому-то ещё интересны и нужно работать дальше:) Я мало с кем знакома, поэтому многие стали для меня открытием. Порой мне казалось, что искусство никому особенно и не интересно, но за последний год я увидела столько вдохновляющей информации о наших томских авторах, что поняла: я ошибалась. Спасибо вам за невероятный проект, и мне очень радостно было принять в нем участие.

Анжелика Булатова работает над гобеленом Фото: Эркин Сулайманов

Анжелика Булатова художница В суете рабочих будней все меньше времени остается на творчество. Проект для меня стал творческим «пинком», чтобы вновь открыть шкафы с пряжей. Свежий глоток творческого воздуха, новые мысли и эскизы. Впереди много работы и большие планы.

Съемки в мастерской Евгении Мельченко Фото: Эркин Сулайманов

Елена Майорова учитель, коллекционер Приятно и волнительно соприкосновение с личным художников, даже через фото — очаровательные подборки животных в мастерских, вариантов хранения художественных материалов, блокнотов, цветов.

Котики художников Фото: Эркин Сулайманов

Интервью

Интервью стали важной исследовательской частью проекта. Мы сделали два вида интервью. Это текстовые — порой они очень длинные, объёмные и подробные. В них художники рассказывают о своём творческом пути с самого начала. Эти интервью могут стать базой для дальнейшего исследования современного томского искусства. В целом они представляют интерес как для людей, интересующихся искусством, так и для исследователей — это один из видов архивации искусства. Их не так много, как хотелось: с перформером Ксенией Беленковой, художником и исследователем Денисом Гавриловым и эмальером Мариной Зайковой. Все по ссылке на сайте «Томского Обзора»: «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск».

Съемки в мастерской Марины Зайковой и Ильи Маломощенко Фото: Эркин Сулайманов

Ника Сарычева художница, участница арт-группы «Малышки 18:22» Одна из больших проблем — это систематизация и архивация искусства, в частности сибирского, а проект «расколдовывает» эту проблему, вовлекает людей, формирует сообщество и показывает, как много людей, которым это нужно и важно❤️🎀

Запись интервью Галины Липинской Фото: Эркин Сулайманов

В другой форме архивация произошла благодаря видеоинтервью. Они короткие, около 10 минут. И здесь была задача ёмко и общими мазками обозначить основные этапы, ключевые произведения в творчестве художника. То, что важно для него в данный момент. Такое интервью — формат знакомства с художником. Мы сделали 7 интервью с художниками, работающими в разных направлениях: уличный художник Илья Маломощенко, перформер Ксения Беленкова, живописец Лена Бабошко, график Галина Липинская, художник и реставратор Николай Исаев, композитор Лизавета Згирская, арт-группа «Малышки 18:22». Все видео снял и смонтировал Саша Сафонов.

Съемка Николая Исаева Фото: Эркин Сулайманов

Елизавета Згирская композитор Моя первая съёмка для проекта совпала с очень неприятной для каждого автора ситуацией: нехорошие люди без моего разрешения использовали мою работу. Я ехала на встречу совершенно разбитая, но съёмки мгновенно вернули меня к жизни. Я почувствовала, что мир по большей части состоит из людей хороших, и в Томске есть культурно-художественная среда, которая тебя поддержит. Проект открыл для меня много новых авторов из разных сфер искусства, с некоторыми из них я уже планирую коллаборации. Главная ценность проекта для меня — увидеть, что ты не одинока, что есть люди, которые мыслят так же, как ты, и живут тем же, что и ты. И всё это происходит с тобой в одном городе, а не где-то далеко.

Съемка Елизаветы Згирской Фото: Эркин Сулайманов

Елена Фаткулина главный редактор интернет-издания «Томский Обзор», эксперт проекта Мне кажется, определенно стоит продолжать подготовку видеоинтервью с художниками, попробовать более длинный формат. Видеть мастерские художников, их работы в этих видео тоже очень интересно (отдельно отмечу отличное качество роликов). Понятно, что это дорого, но было бы здорово:)

Елена Бабошко художница Участие в проекте дало мне возможность посмотреть на мое творчество взглядом зрителя, выделить основные темы, с которыми я работаю и подумать, зачем я это делаю. Кроме того, я сделала попытку оценить этап творческого развития, на котором я сейчас нахожусь. И, конечно, удалось поближе познакомиться с участниками томской арт-сцены. Стал для меня открытием Артём Терсков. Увидела на его примере как творчество проникает сквозь личность человека. Мне очень приятно ощущать себя частью художественного поля Томска и Сибири. Проект дал мне в каком-то смысле уверенности, что есть перспектива для моего профессионального и личностного роста. Сейчас у меня сложный период в жизни, и осознание, что я постепенно расту в творческом контексте, дает мне сил двигаться дальше. Большое человеческое спасибо организаторам проекта ❤️

Запись интервью Елены Бабошко Фото: Эркин Сулайманов

Леонид Филаретов фельдшер станции скорой медицинской помощи Охарактеризовать проект как успешный мешает не проверенная, но субъективно кажущаяся статистика посещения: 70% междусобойчик, 20% фанбаза данной мастерицы, 10% сторонние. Эта статистика относится только к офлайн встречам, а медийная огласка, просмотры роликов, тексты и фиксация в истории культуры опровергают мои весьма надуманные выводы.

Олеся Бутолина журналист, эксперт проекта Проект мне дал как минимум понимание того, что в Томске есть классные молодые, может быть, не очень молодые художники. Здорово, что существует преемственность поколений, и молодые художники учатся у старших, творят в мастерских, в том числе актуальное, связанное уже с современностью. Как минимум, я притащила на несколько лекций своих друзей, которые ничего не знали о современном искусстве. И они тоже были в полном восторге. Сказали, что не знали, что в Томске так классно и что есть столько интересных людей. Поэтому мне важно и самой участвовать, видеть, как это все происходит, и привлекать знакомых, для которых это целое событие сходить на подобные мероприятия.

Выставки в мастерских

Выставки в мастерских стали следующим этапом знакомства с художниками и погружением в среду. Это были уникальные события, билеты на которые молниеносно заканчивались. Появился шанс побывать в закрытых для посторонних глаз местах, прикоснуться к приватному миру художника, где он создает произведения. Именно на выставках в мастерских происходило неформальное общение между художником и зрителем. Это была возможность не только увидеть произведение, но и задать интересующие вопросы и получить на них ответы, что важно.

К моменту публикации мы провели три выставки в мастерских у Марины Зайковой и Ильи Маломощенко, Анны Бакшаевой, Дмитрия Карнаухова. И четвертая выставка состоится в июне в мастерской-гараже скульптора Всеволода Майорова (Мастерская Майоровых. Где в Томске можно увидеть работы известных скульпторов и самому побывать на воскресной лепке — прим. ред.)

Ольга Павлова искусствовед, директор Первого музея славянской мифологии, эксперт проекта Для меня открытием стало творчество Дмитрия Карнаухова — мощная и напитанная энергией живопись. Хочется смотреть и смотреть, шаг за шагом погружаться вглубь работ, распаковывать символы и шифры. Такое ощущение, что Дмитрий слышит потусторонний язык растений и насекомых — такой томский символист с сложной многодельной живописной техникой и кропотливым подходом к каждой работе.

Выставка в мастерской Дмитрия Карнаухова Фото: Эркин Сулайманов

Елизавета Клеванцева художник-керамист Каждая выставка в мастерской — праздник! Праздник для художника и нас, зрителей. Повод собраться, поздравить, уделить внимание виновникам торжества. Открытие случалось на каждой встрече и выставке! Например, я знакома с Димой Карнауховым с 2019 года, а его работы впервые увидела буквально вчера. Меня они впечатлили сложной техникой создания. Очень приятные впечатления!

Светлана Станкеева научный сотрудник ТОХМ, хранитель фонда графики Лично для меня этот проект — уникальная возможность пообщаться с художниками, увидеть мастерские, где проходит сам творческий процесс создания произведений, услышать автобиографическую информация из уст самого художника. Характер, темперамент, настроение художника — это всегда отражается в творчестве, и общение с художниками помогает лучше понять произведения. В мастерской Марины Зайковой и Ильи Маломощенко почему-то мне вспомнились томские художники начала ХХ века, времена, когда появилась секция по охране памятников искусства и старины, когда зарождалась идея создания Томского краевого музея. Художники того времени зарисовывали томскую деревянную архитектуру. И вот спустя сто лет со стен мастерской на меня смотрят все те же узорчатые окна: «Мы живы, мы есть». Шиловский Андрей Леонидович в «Сибирских впечатлениях» 1920 года пишет о своих задумках сделать рисунки, которые он так и не успел выполнить. Вот одна из задумок № 4: рисунок массы веток кедровника, глядящих в окно. Шиловский не успел, но у Ильи Маломощенко такое окошко есть.

Выставка в мастерской Марины Зайковой и Ильи Маломощенко Фото: Эркин Сулайманов

Илья Маломощенко художник Возможность организации выставки в мастерской по началу пугала. А после того, как это случилось, понял, что бояться нечего. И это стало для меня большим положительным опытом. Открытием для меня стала Анна Бакшаева. Очень жду видео с Николаем Исаевым (пока готовился материал видео вышло). Во время проекта познакомился со зрителями и художниками. Личное общение было важным для меня.

Олеся Бутолина журналист, эксперт проекта Общение Ильей Маломощенко именно внутри мастерской стало открытием. Я увидела, что это за человек, удивилась, что он настолько скромный и многому учился сам. И что он из деревни. Для меня, как для человека из деревни, это весьма актуально. Классно, что у него своеобразное восприятие действительности. И благодаря выставке в мастерской я познакомилась с Мариной Зайковой, художницей, которая занимается горячей эмалью.

Екатерина Пушникова художница Каждый момент живой встречи важен. Чувствую на них себя живой и собой. Мастерские, конечно, кайф. У Ильи с Мариной давно хотелось побывать. Попадание в среду, где в творческой работе жизнь, важно для внутренней уверенности, что это реально, важно и ценно. Даже не для убеждения кого-то, а для себя внутри.

Выставка в мастерской Анны Бакшаевой Фото: Эркин Сулайманов

Анна Бакшаева художница Проект дал возможность познакомиться лично и пообщаться как с художниками, так и с другими интересными людьми. Также он позволил организовать и провести персональную выставку в моей мастерской. Что является очень важным и ценным для меня опытом.

Артист-токи

Артист-токи — это творческие встречи с художниками в неформальной обстановке с возможностью задать вопросы, поговорить. Встреча с каждым была уникальна. Для многих художников это был первый опыт рассказа о себе и систематизация своего творчества — когда художник раскладывает себя по полочкам, проговаривает вслух темы и проблемы, с которыми он работает и почему. Здесь было интересно то, что формат артист-тока довольно новый для Томска. И в начале невозможно было представить, что встречи с художниками будут собирать 40, 50, 60 человек. Это на самом деле феноменально, что такое большое количество людей приходило слушать о личном опыте художника. Темы и сценарий артист-токов выбирали художники, говорили о том, что болит, о своем пути, роли и травме образованием, успехах и неудачах. Встречи проходили при поддержке Томского политехнического университета в коворкинге «Формула». Самым популярным артист-током стала встреча с Марией Ермаковой «Травма образованием и как убить в себе перфекциониста» собрала 60 человек, которые сидели даже на ступенях.

Артист-ток Марии Ермаковой «Травма образованием и как убить в себе перфекциониста» Фото: Лукия Мурина

Эдуард Литвин коллекционер, эксперт проекта Откровением лично для меня стало погружение в творчество (достижения, удачи, поиски и проблемы) Ксении Беленковой и Артёма Терскова. Эти художники были мне (так я думал) хорошо знакомы, но, как оказалось, только с одной стороны... Поразило глубокое содержание перформансов Ксении, её изучение способов выражения с помощью возможностей своего тела. Очень круто! Артём раскрылся для меня с неизвестной до этого артист-тока стороны. Оказывается, он ещё неплохой поэт и актёр. Был очень удивлён и впечатлён. Ну и был просто «сражён» исповедальным артист-током Марии Ермаковой. Её историей поисков своего места в искусстве, успехах и сомнениях на этом пути. Не каждый может признать своё поражение. Мне кажется, только сильный внутренне человек может так беспощадно говорить о своём творчестве. Уверен, что Мария преодолеет этот кризис. У неё огромный потенциал. А её взгляды на процесс обучения будущих художников в различных образовательных учреждениях — от художественных школ и до вузов — мне показались очень востребованными и актуальными.

Артист-ток Ксении Беленковой Фото: Лукия Мурина

Светлана Станкеева научный сотрудник ТОХМ, хранитель фонда графики Неожиданно интересной оказалась лекция Дениса Гаврилова о современном искусстве. Думала, что далека от этого пласта культуры, но художник простыми словами раскрыл свое видение современного искусства, как трансмедийного явления. Как-то понятнее стали инсталляции и технические эксперименты современных художников. Думаю, проект «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» сплотил молодых художников, позволил им больше раскрыться, и, возможно, вдохновил, подтолкнул к созданию новых произведений. О современном искусстве нужно обязательно говорить. Это наше настоящее и будущее.

Олег Шубин граффити-художник Этот проект дал возможность поделиться своим творчеством с людьми, которые интересуются уличной культурой. Дать им дополнительный стимул и вдохновение на новые работы. А также показать, что границы и рамки только в головах, их необходимо убирать, чтобы добиться определенных высот в сфере культуры и искусства.

Артист-ток Олега Шубина «Поиски своего стиля в граффити» Фото: Лукия Мурина

Артем Терсков художник Проект привнёс долгожданное арт-движение, несколько дней чистого вдохновения при подготовке презентации для артист-тока и мощный энтузиазм на самом артист-токе. И предоставил возможность взаимодействовать со зрителем в удобном пространстве. Артист-ток в рамках проекта сподвигнул: систематизировать свои картины и стихи, находить связи и параллели, совершенствовать подачу своего искусства; выступить с новым для меня форматом стихо-песенного артист-тока. Я познакомился с художником-концептуалистом Таней Берсеневой и художником-граффитистом Олегом Шубиным Спасибо всем, кто причастен — организаторам и зрителям, куратору проекта Лукии Муриной, Елизавете Кузьминой, администрации ТПУ — за возможность встретиться/познакомиться с прекрасными людьми и творчески самопроявиться — и всем глазам, смотрящим в глаза. Всё сделано на высоком уровне. Дальнейших успехов и новых удивительных встреч!

Артист-ток Артёма Терскова «Художник и смысл жизни» Фото: Лукия Мурина

Леонид Филаретов фельдшер станции скорой медицинской помощи Так или иначе с творчеством каждой из деятельниц искусства я был знаком через выставки, фестивали, биеннале, городские поверхности, концерты. Отмечу три артист-тока, особенно откликнувшиеся во мне. Арт-группа «Малышки 18:22» полюбились узнаваемой стилистикой, бьютивандализмом и сочетанием важности темы и кажущимся наивным языком исполнения (в свете последних событий их следующая выставка должна проходить не в подвале, а как минимум в Берлине, как максимум в Нью-Йорке). Елизавета Згирская. Посетив концерт в музее «Профессорская квартира», я стал интересоваться её творчеством и авторским проектом «701». Мне импонирует интерес к наследию города и способ взаимодействия с ним; Татьяна Берснева — великолепная рассказчица, а её «Рецепт пирога от читательницы Тани Б., г. Томск, 25 лет» занял почётное место на моём воображаемом мудборде.

Таня Берснева художница Участие в проекте дало ощущение общности с томскими художниками благодаря обнародованию их творческого и жизненного пути, говорящего о том, что легко не бывает ни у кого. А ещё проект показал, что я не невидимый художник, обо мне знают и интересуются моим творчеством — это хорошо. Открытием стала Марина Зайкова — молодой, продуктивный художник с нетривиальным взглядом на мир, наполняющий свое творчество смыслами, в которых интересно разбираться.

Артист-ток Татьяны Берсневой Фото: Лукия Мурина

Софья Шипицына искусствовед, фотограф Открытием для меня стали две художницы — Анна Бакшаева и Мария Ермакова. Работы на выставке в мастерской Анны влюбили в себя моментально. В них столько пространства для диалога, и в сочетании с визуальной составляющей меня это сильно зацепило. А Мария оказалась близка мне по взглядам. На артист-токе она подняла несколько актуальных тем, которые периодически меня беспокоят: проблемы образования и союзов, поиски себя, грань между творчеством и попыткой соответствовать чужим ожиданиям.

Евгения Гурьянова художница Артист-токи заставили подумать о ряде проблем в системе образования. Важно было услышать, как их преодолевали сами спикеры. Меня, как преподавателя, интересовало мнение на причины «болевых точек» в обучении. Считаю, что проект — большое поле для изучения и систематизации информации о терновом пути художника в Томске.

Елизавета Клеванцева художник-керамист Я уже привыкла, что у нас есть этот проект! Он стал частью жизни художественного комьюнити Томска. Артист-токи по четвергам, экскурсии в мастерских у художников. Встречи со старыми друзьями и знакомство с новыми людьми. Лично мне дало это огромную опору и поддержку! Я, вероятно, как и большинство моих коллег, творю в гордом одиночестве в мастерской. Очень не хватает сообщества, общения, чьего-то плеча рядом. Благодаря проекту связи укрепились! Спасибо больше команде проекта и художникам, что собрали всех нас вокруг себя!

В итоге

Лолита Моисцрапишвили фотограф, куратор Это огромный труд даже просто собрать людей, которые базово существуют отдельно в своих мирах, в одну категорию, наделить её весом, запомнить визуально, описать их работу, систематизировать и представить всем. А еще побудить художников к публичности и дать им возможность сказать. То есть множество форм, которые способствуют уплотнению структуры, в которой мы все находились, но не видели так буквально. Итоговая выставка проекта состоится в июне в пространстве «Кабинета Пушкинского». Можно будет увидеть всех участников в общем поле. И здесь хочется акцентировать внимание на том, что это фото-исследовательский проект, главная задача которого зафиксировать художников сегодня, в этом году, на их рабочих местах, составить биографические справки. Самое главное — это процесс исследования. И главный результат, что всё задокументировано, заархивировано, и благодаря команде проекта будет сайт. Если мы выиграем второй грант — будет книга. Но в любом случае была проделана большая и важная исследовательская работа.

Съемки Ксении Беленковой Фото: Лолита Моисцрапишвили

Леонид Филаретов фельдшер станции скорой медицинской помощи По итогам проекта я жду некий сборник, печатный или электронный, с именами, работами, интервью или ознакомительными текстами. Данный труд станет хорошей архивацией временного среза художественной жизни Сибири. За время проекта я гораздо больше узнал о техниках и способах передать свои мысли, чувства, эмоции, интересы. Будь то перфоманс, граффити, музыка, станковая живопись, коммерческие заказы. Искусство — как приглашение на диалог и способ обрести свой голос.

Анастасия Блинова художница Проект показал, как мало я принимаю участие в выставках и говорю о себе. Возможно, мне стоит быть смелее. Я не сильно следила за работами и художниками. Заходила в «телегу» и смотрела фотоотчеты. Понравились мастерские художников. И что многие рисуют на холстах больших форматов. Почувствовала в очередной раз разницу между диджитал-искусством и когда рисуешь кистью. Второе круче!

Мастерская Дарьи Шалуновой Фото: Эркин Сулайманов

Дарья Шалунова художница Очень жду итоговый сборник. Хочется проанализировать весь срез авторов, потому что ощущения от выставки и самопрезентации, сильно отличаются от отстраненного взгляда исследователя, который объективнее. Посмотреть на всю карту того, что называется «Томский художник», увидеть там себя, знакомых и отдаленные материки.

Ольга Павлова искусствовед, директор Первого музея славянской мифологии, эксперт проекта Очень приятно и почётно ощущать себя частью происходящего. На протяжении всего проекта я чувствовала особенное внимание к себе как к зрителю. Это выражается в культуре подачи информации: умопомрачительные портреты художников и среды их обитания от Эркина Сулайманова, возможность подглянуть за процессом съёмок с Лолитой Моисцрапишвили, и, конечно, профессиональный кураторский текст.

Елизавета Клеванцева художник-керамист Просто СПАСИБО 🧡 Я вас люблю! Проект ещё идёт, но я уже скучаю по нему. Пусть гранты получаются, силы накапливаются, идеи приходят, команда растёт и крепнет! СПАСИБО вам за то, что делаете такие проекты в Томске 🤍

В завершение хочется поблагодарить команду проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» и каждого зрителя, кто провел с нами эти месяцы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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