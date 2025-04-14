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Десять лесных пожаров ликвидировали в Томской области за выходные

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В минувшие выходные в Томской области ликвидировали девять лесных пожарных на площади почти 142 га, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Два возгорания были зафиксированы на территории Асиновского района (общая площадь 12,7 га). Четыре пожара на 90,2 га потушили в Зырянском районе. Также четыре возгорания на 39 га зафиксировали в Кожевниковском районе. Всего в ликвидации лесных пожаров были задействованы 135 человек и 45 единиц техники.

Причинами возгораний послужили несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах (шесть случаев). В четырех случаях огонь перешел с земель других категорий.

Все десять лесных пожаров ликвидированы в течение суток с момента обнаружения.

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