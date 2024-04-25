Максим Демин, ТЭПК-«Томлесдрев»: Как заработать репутацию и деньги, учась в колледже

25 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Студенческий вайб Томска притягивает в город молодых людей со всей страны. Многие из них приезжают практически в никуда. Это очень интересный, хотя и сложный опыт, который позволяет быстро адаптироваться и находить свое место в жизни.

Во втором выпуске нашей серии материалов, подготовленных совместно с Департаментом труда и занятости населения, рассказываем о Максиме Демине, студенте Томского экономико-промышленного колледжа. Еще одном молодом человеке, который нашел своё призвание, а затем работу в Томске и планирует здесь оставаться еще долгое время. Он приехал поступать из Челябинской области. Активная позиция Максима помогла ему попасть на практику на завод, понять, кем он может стать, и устроиться на работу по специальности уже за год до окончания обучения. В итоге студент начал получать неплохую зарплату и развиваться как профессионал. Вот его история.

Студент

Фото: Серафима Кузина

Заканчивая школу, Максим решил отправиться подальше от дома, чтобы научиться жить без родителей и почувствовать себя самостоятельным. Выбор парня пал на Томск: с одной стороны, здесь живут родственники, которые в случае чего, помогут. С другой — где, как ни в самом студенческом городе страны, становиться самостоятельным.

— Изначально меня привлекала робототехника, я смотрел видео всякие, на Arduino программировал. Потом увидел, что есть новая профессия — «Техник по эксплуатации оборудования». Она и отвечала моим интересам, и привлекала, — рассказал Максим Демин. — Хотел попасть в вуз, но баллов не хватило, и я поступил в колледж, о чем не пожалел. Когда отправляешься в другой город начинать студенческую жизнь, главное — дожить до сентября. Там появляются однокурсники, с которыми начинаешь дружить, а если еще и в одном общежитии живете — вообще друзья навеки. Начинаешь адаптироваться, понимаешь, что они тоже не местные, общие проблемы сближают.

Фото: Серафима Кузина

С учебой Максим проблем не испытывал — профессия его очень интересовала. Оставалось время для погружения в студенческую жизнь: выполнять функции старосты и пробовать свои силы в профильных профессиональных конкурсах.

— Я участвовал в Worldskills и «Профессионалах». Спасибо куратору: он замотивировал учиться и продвигаться в рамках профессии, повышать свои скилы и больше зарабатывать, — отметил Демин. — Я хотел выйти на российские этапы соревнований, но не получилось. Все равно, это опыт, который понадобится, в том числе, и при сдаче демонстрационного экзамена, своего рода, тренировка.

Несмотря на погруженность в профессию будущий специалист еще не особо понимал, кем будет работать. Куратор объяснял, что после второго курса у Максима будут «корочки» специалиста по контрольно-измерительным приборам, а после третьего — специальность «Мехатроника и мобильная робототехника», работать по которой «можно вообще везде».

Профессионал

Фото: Серафима Кузина

Работа нашла Максима в конце второго курса: тогда ему предстояло пройти практику на производстве. При распределении на молодого человека обратили внимание в «Томлесдреве». Пригодилось активное участие в профсоревнованиях.

— Нас распределили на практику в колледже: нужно было соответствовать определенным критериям, брали пацанов, которые до этого участвовали в соревнованиях, чемпионатах профессиональных. Нас было шесть человек и мы начали работать, — рассказал Максим.

На предприятии студентов познакомили со всеми сторонами работы техника по эксплуатации. Их отправили к слесарям, специалистам по контрольно-измерительным приборам, а затем и к тем специалистам, кто занимается наладкой автоматизированной системой управления технологическим процессом. Практика проходила в течение полутора месяцев. За этот период ребятам заплатили небольшие деньги, а самых способных отметили, пригласив на работу.

— Так как я был старостой, то говорил за нашу группу на практике. Я задал вопрос представителям предприятия: заинтересованы ли вы в нас, как в работниках? Они ответили «да», сказали, что постараются наладить связь с колледжем, чтобы мы могли и работать в «Томлесдреве», и учиться, — рассказал Демин. — Потом предприятие заключило договор с колледжем на квоту, так как им нужны эти специалисты. Сейчас сотрудники завода начали обучать студентов младших курсов.

Фото: Серафима Кузина

В сентябре прошлого года Максима, как и еще четырех его однокурсников, взяли техниками по эксплуатации оборудования четвертого разряда. Они работают по графику «три через три». Демин говорит, что все успевает:

— Получается совмещать — ходить на работу и учиться, — рассказал Максим. — Так как я участвовал в студенческой жизни, меня преподаватели узнавали и относились доброжелательно. В общем, за два года я наработал себе репутацию и на третьем курсе начал её эксплуатировать. Ищу общий язык с преподавателями, договариваюсь — какие задания нужно сделать, пока тебя не было, чтобы получить зачет.

По словам Максима, работа на заводе стимулирует профессиональное развитие. На предприятии студент может работать и изучать большее количество узлов и агрегатов, чем в колледже. К тому же, к более опытным коллегам всегда можно обратиться за помощью.

— На работе к тому, что я учусь, тоже относятся с пониманием. У меня сейчас сессия была, я брал отпуск без сохранения зарплаты — относились лояльно. Наставники-мастера подсказывают, ты можешь в любой момент подойти к начальнику по КИПиА, механике, АСУТП, задать вопрос и тебе дадут ответ. Например, помогут изучить схему механизма.

В будущем Максим планирует получить высшее образование, продолжая работать на заводе. Говорит, что добился изначально поставленной цели — научиться самостоятельности и зарабатывать на жизнь. Возвращаться в Челябинск, или переезжать еще куда-то молодой человек не намерен.

— Я планирую оставаться в Томске в ближайшее время. Жить можно, — считает Максим Демин.

— Сегодня на рынке труда складывается ситуация, при которой наблюдается дефицит рабочих профессий. Востребованы специалисты, в том числе и студенты старших курсов техникумов и колледжей. Мы видим, что руководство учебных заведений и производственных предприятий готово идти навстречу студентам, помогать им развиваться в профессиональном плане, формируя комфортную среду для совмещения учебы и работы, — отметила руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Фото: Серафима Кузина

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