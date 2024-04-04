Учеба с работой. Как не бросить университет, успешно пройдя стажировку в крупной компании

4 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Устраиваться на первую работу по специальности всегда страшно. Когда не до конца понимаешь, что умеешь и чего от тебя ждет начальник. Но именно этот опыт как ничто другое позволяет формироваться будущему профессионалу.

В первом выпуске нашей серии материалов, подготовленных совместно с Департаментом труда и занятости населения, рассказываем о Николае Пронине, выпускнике Томского государственного университета, который отважился найти ответ на вопрос «Кем я буду после учебы?», поступив на стажировку в томский «Микран». Вот его история.

Кем быть после выпуска

Фото: Серафима Кузина

Николай приехал в Томск из Рубцовска, где окончил школу с золотой медалью. Долго выбирал вуз и в итоге остановился на ТГУ. Проучившись два курса по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы», студент задумался — кем он станет после выпуска.

— Меня с первого курса спрашивали, кто я. Вроде учусь, но на вопрос «кто я такой» — инженер, радиоэлектронщик или кто-то еще, ответить было сложно, — рассказывает Николай Пронин. — В общих чертах нам говорили, что мы можем и в аэропорту техниками работать, настраивать оборудование, и организовывать городские сети связи. Очень много всего, но одновременно и непонятно, что конкретно. В итоге был интерес как-то определиться.

На втором курсе студентов зазывали на практику представители «Микрана». Тогда Николай побоялся подавать заявку — еще не понимал, что умеет. Решил попробовать свои силы через год, понадеявшись на то, что к тому времени лучше начнет осознавать себя, как профессионала. В итоге на третьем курсе Николай с однокурсницей отправились пробовать свои силы.

Стажировка

Фото: Серафима Кузина

Первым делом, студенты написали на почту компании:

— Получили ответ — нам выдали тестовое задание, которое мы должны были выполнить за 48 часов. В течение всего этого времени мы думали над ним. Даже позвали на помощь бывшего стажера «Микрана», он нам помогал. Но в итоге задание мы сделали неправильно, — рассказал Николай Пронин. — Тем не менее, наставник, к которому мы изначально шли, увидев задание, понял, что мы что-то понимаем, но не совсем в его сфере. И предложил нас взять своему коллеге — мол, ребята что-то понимают по вашей части, есть какая-то перспектива в этом. Поэтому нас позвали на собеседование.

Перед записью на стажировку Николай с однокурсницей выбрали один из десятка предлагаемых проектов, каждый из которых в дальнейшем должен был найти применение на производстве.

— Нас сразу предупредили: вас там никто не покусает, если что-то не понимаете, просто говорите, — рассказал Николай Пронин. — Есть большая разница между тем, как ты учишься, и тем, когда приходишь на работу. После учебы на производстве всех доучивают. Начинают что-то спрашивать по программе, не отвечаешь — ничего страшного. Главное, чтобы желание было работать и развиваться.

Поначалу студентам было сложновато — на стажировке приходилось иметь дело с вещами, которые они еще не проходили на учебе. Нужно было учить не только то, что задавали в университете, но и выполнять «домашку», которую дали на работе.

Сама стажировка длилась полгода и состояла из двух этапов. На первом студенты работали под руководством наставника, еженедельно участвовали в митапах, где рассказывали о своих успехах на проекте, а также учились технике выступления у специально приглашенного специалиста. Эти три месяца не оплачивались.

— В течение этого периода мы улучшали свои навыки, а в мае у нас кончался первый этап стажировки и наставники подводили итоги: пройдут ли стажеры дальше. Мы получили грамоту за лучший инженерный прогресс, было очень красивое награждение в конференц-зале компании, — рассказал Николай Пронин.

Далее последовал второй этап стажировки: со студентами заключили договор и начали выплачивать стипендию.

На работу

Окончание первого этапа стажировки Фото: из архива Николая Пронина

На втором этапе стажеры продолжили работу на проекте вместе с закрепленными наставниками, и также продолжали отчитываться.

— Большинство проектов не имеют каких-то определенных сроков. Нас сразу предупредили, что они долгие, и мы будем вести свой, возможно, и после стажировки, — рассказал Николай Пронин.

Во время второго этапа у него практически не оставалось свободного времени — все съедали учеба и работа. Но после прохождения обучения Николай остался в «Микране».

— На четвертом курсе я был уже человеком рабочим. Выходил лаборантом на 0,1 ставку, но нам поднимали премии, поэтому зарплата нормальная была, — рассказал Николай. — При этом загрузка особенно не отличалась от того, что было на стажировке, но стало больше самостоятельности. На меня могли положиться, дать что-то сделать и не стоять при этом за плечом.

На четвертом курсе Николай начал получать стипендию основателям «Микрана» Виктора Гюнтера Фото: из архива Николая Пронина

Постепенно погруженность в работу вытеснила планы по занятию наукой.



— Пока учился, думал, что круто диссертацию защитить, стать научным сотрудником, наукой заниматься. Но когда пришел работать, уже поскорее хотел выпуститься, чтобы на практике свои скилы развивать, становиться хорошим инженером, чтобы не дергать никого из коллег. Было желание расти в этой сфере, отдать ей все своё время, учебу закончить, диплом забрать, принести, и сказать: «Давайте я буду работать», — рассказал Пронин.

Еще на стажировке он задумывался над тем, чтобы начать относиться к учебе попроще, так как на рабочем месте начал узнавать что-то даже раньше, чем в университете.

— Но я школу закончил с золотой медалью. Была амбиция и университет закончить с красным дипломом, — отметил Николай Пронин.

В итоге молодой человек закончил вуз с отличием, защитив итоговую работу, написанную по материалам его работы в «Микране».

— Главное распределять время так, чтобы у меня ничего не оставалось на последний момент и учиться совмещать, — отмечает он.

Устроившись на работу, Николай Пронин начал агитировать и других студентов попробовать свои силы в «Микране».

— Университет предлагает стажировки, практики, но людям страшно. Им проще довериться человеку, который живет рядом с ними, ходит с ними на учебу, поэтому легче сделать выбор и пойти туда же, куда и он. Тем более было видно, что мы довольны, толстовки у нас фирменные крутые, — отметил Николай Пронин. — Важна и помощь студенту в самоопределении перед стажировкой. Если была бы контора, которая помогает студентов отправлять на предприятия и им там ассимилироваться, это было бы полезно для компаний.

– Безусловно, студент должен в первую очередь учиться. Но пока он учится, очень важно нарабатывать социальный капитал, не во вред учебе, и получать навыки, которые пригодятся для выбранной профессии. И это сейчас возможно. Рынок и работодатели стали гибкими и открывают эти окна возможностей. Самое главное их вовремя увидеть, – отметила руководитель Департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Фото: Серафима Кузина

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