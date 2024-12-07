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В Музее истории Томска открылась новогодняя выставка

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В Музее истории Томска с 1 декабря работает выставка «Мастерская Деда Мороза». Экспозиция стилизована под избушку главного новогоднего волшебника, сообщают в музее.

Гости смогут познакомиться с «родословной» и увидеть «портреты» Деда Мороза, рассмотреть рождественские и новогодние открытки, узнать, кто такой Карачун, Ёлкич и Вайнахтсман. На выставке представлены игрушки и куклы советской эпохи, предоставленные томским коллекционером Светланой Купцовой.

Фото: Савелий Петрушев

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