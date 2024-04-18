Попади в карьеру. В Томской области прошла неделя карьерной грамотности с мастер-классами и промтурами

18 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области прошла неделя карьерной грамотности «Попади в карьеру». Организаторы подготовили для её участников два десятка различных событий — от мастер-классов и лекций до промтуров и профессиональных проб.

О самых интересных из них рассказываем в нашем материале.

Попасть в карьеру

Фото: Серафима Кузина

На неделе трудовой и карьерной грамотности, которая проходила во всех муниципалитетах Томской области с 5 по 12 апреля, были организованы более двух десятков мероприятий для соискателей, школьников, абитуриентов и их родителей, а также студентов и работодателей. Их ждали мастер-классы, промтуры на предприятия, а еще лекции и, как финал, большая ярмарка вакансий.

— Неделя трудовой и карьерной грамотности — всероссийское событие, которое позволяет работодателям познакомиться с потенциальными работниками, показать свои сильные стороны, привлечь их, — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Оксана Кравченко.

Найти свой путь

На одной из лекций в рамках недели карьерной грамотности Фото: Серафима Кузина

В первые дни недели карьерной грамотности психологи кадрового центра подготовили для соискателей мастер-класс «Семейное древо профессий» и лекцию «Реконструируем профессиональный опыт за 30 минут». На первом мероприятии всем желающим рассказали о влиянии родовой истории на выбор профессии. В основе мастер-класса лежит концепция «Судьбоанализ», предложенная швейцарским психиатром Леопольдом Сонди. Формат был разработан в январе и прошел апробацию на выставке-форуме «Россия» на площадке ВДНХ в Москве. Тогда через групповые занятия прошли участники от 17 до 72 лет. Мастер-класс показал свою эффективность и собрал хорошие отзывы.

— Зачастую мы думаем, что выбор, который мы делаем, зависит только от нас. Но чаще оказывается, что что-то подобное уже делали наши предки и мы повторяем впитанные с воспитанием, где-то с генетикой, алгоритмы, решения. И наш мастер-класс — это возможность с одной стороны, получить информацию, больше узнать о своем семейном древе. С другой — обрести в этом знании очень большой ресурс, опору, — отметил Александр Сергеев. — Иногда бывают такие [семейные] древа, когда у всех разные профессии — инженер, бухгалтер, учитель — а в итоге оказывается, что они все много работали с чертежами и документами. Это некоторые тенденции, которые позволят определить зоны развития и переосмыслить свой карьерный сценарий.

На лекции «Реконструируем профессиональный опыт за 30 минут» Фото: Серафима Кузина

Лекция «Реконструируем профессиональный опыт за 30 минут» основана на теории семейных сценариев Эрика Берна и также прошла апробацию на площадке ВДНХ. Её участникам рассказали, как перестать жить по принуждению и начать жить по призванию.

— Смысл не в том, чтобы призвать людей все бросить и начать новую жизнь. Мы говорим о постепенном процессе. Сначала человек должен внимательно себя проанализировать, понять, где в повседневной жизни он идет на уступки не на пользу себе, — отметила психолог центра Алина Волкова. — Первые шаги начинаются с осознания своих потребностей: что мне нужно от жизни — поесть, поспать пройтись, поговорить с кем-то, ничего не делать или заняться работой, это такой базовый момент внутреннего сканера. Как мне оценить, в чем моя потребность здесь и сейчас? Зачастую мы это не всегда можем сделать. Дальше нужно двигаться в русле того, что я понимаю свои потребности в моменте, потом на ближайший месяц, год. И я постепенно ищу места, где могу получить что-то, что дает энергию, а не забирает.

Подробнее узнать о том, как перестать жить по принуждению можно в нашем юзергайде.

Попробовать себя

На промтуре в Институте химии нефти СО РАН Фото: Серафима Кузина

Одним из ключевых событий прошедшей недели карьерной грамотности стали промтуры на предприятия, организованные для школьников. Всего с 5 по 12 апреля учащиеся девяти томских общеобразовательных учебных заведений сходили на 20 экскурсий по 11 предприятиям, в том числе, завод «Томское пиво», ТЭМЗ, «Сибагро», УМВД, НПЦ «Полюс» и «Территория тайги». Всего промтуры посетили более 300 школьников 7-10 классов. Кроме того, в рамках акции запланированы дополнительные экскурсии для школ, которые не успели посетить их в на неделе карьерной грамотности.

Промтур в Институт химии нефти СО РАН Фото: Серафима Кузина

Еще одним значимым мероприятием недели карьерной грамотности стало открытие интерактивной площадки «Профи-лэнд» на базе томского кадрового центра «Работа России». Здесь собрались школьники из 16 образовательных учреждений города. Ребята могли напрямую пообщаться с представителями ведущих томских вузов и работодателей, а также познакомиться с будущими профессиями. Участие в работе интерактивной площадки приняли НИ ТГУ, ТУСУР, ТПУ, СибГМУ, детский технопарк «Кванториум» и работодатели города Томска. Свои экспозиции представили ООО «Томскводоканал», томский филиал ПАО «Ростелеком», учебный комбинат «Стройнефтегаз», волонтеры-медики, ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», УМВД России по Томской области.

Фото: Серафима Кузина

— Я показывал модель нашего ядерного реактора, который расположен в шести километрах от Томска, где проводятся лабораторные работы студентов и производится легированный кремний и различные изотопы, — рассказал преподаватель Томского политеха Александр Чуприков. — Некоторые сюда встают в очередь, потому что видят VR-очки, для них это в новинку, но есть и школьники, которым интересна атомная отрасль. Некоторые уже были на нашем ядерном реакторе и узнавали о поступлении, как проходит учеба, какие практики, стипендии и прочее. Находятся весьма заинтересованные и ответственно подходящие к этому вопросу ребята.

Он подчеркнул, что отличие площадки в Кадровом центре от других подобных заключается в широком спектре представленных профессий и наличии различных опытно-демонстрационных стендов.

— Это несомненный плюс, чтобы заинтересовать современного школьника ему нужно что-то показать, словами и циферками его не привлечь, — рассказал Александр Чуприков.

Представитель «Кванториума» рассказывает о нейросетях Фото: Серафима Кузина

В общей сложности, профпробы прошли почти 300 томских школьников.

Ренат Нестеркин Фото: Серафима Кузина

— Для меня самой интересной стала площадка СибГМУ, так как я хочу стать медиком и она только укрепила меня в этом намерении. Я познакомился со специалисткой из приемной комиссии, пообщался с ней, узнал подробности поступления, — рассказал ученик 11-го класса школы №43 Ренат Нестеркин. — На профориентационных мероприятиях подобного масштаба я еще не был. Они очень важны для школьников, в классе 10-м или в начале 11-го.

Другой школьник — ученик школы №50 Савелий Юрченко — твердо намерен стать архитектором.

Слева направо — Юля Хан, Валерия Буракова и Савелий Юрченко Фото: Серафима Кузина

— Крутое мероприятие, нравится организация того, как работает каждый стенд, привезли столько интересного, есть, чем заняться. Больше всего запомнился робот на колесах от ТУСУРа, дроны и симулятор, — отметил Савелий Юрченко. — К сожалению, здесь нет ТГАСУ. Но было интересно погрузиться в каждую из профессий, представленных на выставке.

Учащиеся на класс младше в той же школе Юля Хан и Валерия Буракова также уже определились со своей будущей профессией. Первая хочет связать жизнь с информационными технологиями, вторая — стать геологом: девушка любит «разговаривать с камнями».

— Нам очень запомнился стенд политехнического университета, интересные ребята, очень [продуктивно] коммуницируют. Хорошо агитировали. Они рассказывали, куда поступить, какая стипендия, как можно выучиться. Мы задумались о том, чтобы пойти туда после школы, — отметили девушки.

На площадке «Профи-лэнд» Фото: Серафима Кузина

Прошедшая в томском кадровом центре интерактивная площадка будет не последней в этом году. На втором этапе федеральной ярмарки вакансий организаторы планируют провести еще одно масштабное мероприятие.

— Наша задача была привлечь внимание к карьере, дать определенные навыки для поиска работы на рынке труда, помочь составить профессиональное резюме, разобраться со своими карьерами, смыслами в жизни, помочь определить трудовую цель. Именно для этого в течение недели были организованы различные мастер-классы, тренинги, индивидуальные занятия, — отметила руководитель регионального департамента труда и занятости населения Светлана Грузных. — В рамках года семьи мы также приглашали вместе с детьми и родителей, чтобы они могли разобраться, какое будущее ждет их ребенка в трудовой сфере.

Консультации и поддержка

Консультации специалистов кадрового центра «Работа России» Фото: Серафима Кузина

Неделя карьерной грамотности также включала и разные консультационные мероприятия. Для участников приготовили тренинг по методам избавления от стресса. А еще специалисты кадровых центров рассказали работодателям о мерах поддержки по трудоустройству подростков и людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в рамках недели карьерной грамотности в томском ТЦ «Лето» открылся социальный маркетплейс «Лавка добрых дел», где свои товары представили предприниматели, открывшие собственное дело при поддержке кадрового центра «Работа России».

Финалом недели карьерной грамотности «Попади в карьеру» стала масштабная ярмарка вакансий «Время возможностей».

Фото: Серафима Кузина

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