Томские юзергайды. Как перестать жить по принуждению и начать получать удовольствие от жизни

7 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Иногда за желанием сменить работу — а заодно и свою жизнь — стоят усталость или выгорание. Но иногда причины куда более глубокие и являются следствием неверно сделанного за нас выбора.

Как отличить одно от другого и что делать, чтобы начать жить по «призванию», а не по «принуждению» — рассказываем в нашем небольшом гайде, составленном по итогам беседы с психологом Кадрового центра «Работа России» Алиной Волковой.

Шаг 1. Определить проблему

Как определить наличие проблемы? Иногда для этого достаточно поймать себя на мысли, что что-то идет не так. Чтобы понять, что причиной является не банальная усталость, нужно прислушаться к себе. Любим ли мы дело, которым занимаемся, или же на самом деле оно никогда и не было нам особо интересно?

— Первый шаг — ориентация на свои потребности. Для начала можно проанализировать свой день: «Сегодня я встал и позавтракал». А как? Тем, что реально хотел, или тем, что осталось с вечера или тем, что сварил кто-то из домочадцев? Я ехал на работу, на которую хочу, или я заставляю себя проснуться утром и уехать туда? — объясняет психолог Алина Волкова. — Когда понимаешь, что действуешь сильно в ущерб своему состоянию, нужно что-то менять. Необходимо учитывать и допустимые жертвы, компромиссы. Мы не можем жить в идеальном мире: даже если мы едем на любимую работу, нам все равно может быть тяжело. Например, посуда сама себя не помоет и взяться за нее будет моментом принуждения. Но это вопрос баланса: насколько больше я делаю из интереса и удовольствия, а не из необходимости?

Шаг 2. Найти цель

На втором этапе, после того, как вы определите проблему, нужно найти ту точку, к которой необходимо стремиться. В случае с надоевшей работой это может быть новая профессия. Как понять, какой она должна быть? На помощь вам могут прийти карьерные консультанты и профориентологи Кадрового центра «Работа России». Здесь можно пройти серию тестов и собеседований с психологами, которые учтут опыт и сильные стороны соискателя и помогут разобраться, к чему на самом деле лежит его душа.

— Мы можем поставить какую-то приближенную цель, определить зону роста, — рассказывает Алина Волкова. — Когда люди во взрослом возрасте понимают, что много лет занимались работой, которая им не интересна и решают начать переобучение в творческом направлении, хотят себя реализовывать, это очень воодушевляет. Но это не значит, что предыдущий опыт был плохой. Он тоже важен, из него нужно брать все, что несет ценность для конкретного человека, для его дальнейшего развития.

Шаг 3. Выйти из зоны комфорта

Когда поиск оптимальной профессии под ваш запрос окончен, наступает время следующего этапа — нужно выйти из зоны комфорта.

— Такие изменения влекут за собой большой путь, который, конечно же, пугает. Даже если жизнь , которой я живу, «принудительная», она все равно комфортна. Я здесь все знаю: и эту нелюбимую работу, и этот нелюбимый быт, могу это контролировать, мне все здесь безопасно. Но когда я решаю выйти из зоны комфорта, я, так или иначе, попадаю в зону страха, — объясняет психолог. — Переходя к обучению, освоению навыков, выстраиванию моделей поведения в новых ситуациях, со страхами придется столкнуться. Но когда мы знаем, куда нужно идти и что делать для достижения цели, наша внутренняя мотивация будет сама собой подкрепляться.

И несмотря на все сложности, с которыми приходится сталкиваться на данном этапе, все происходящее приводит к формированию нового глобального опыта. Который, в свою очередь, обрастает новой зоной комфорта.

Шаг 4. Повторить

Начав менять свою жизнь, не обязательно останавливаться на достижении первой поставленной цели. Можно ставить все новые задачи, выталкивающие из зоны комфорта, достигать их и обогащаться опытом. Главное, чтобы процесс и его результаты приносили удовольствие и позитивно сказывались на жизни.

Все желающие могут поподробнее разобраться в теме на нескучной лекции «Реконструируем профессиональный опыт за 30 минут». Здесь Алина Волкова в формате диалога с аудиторией поднимет вопросы выбора в жизни человека, на чем он основан: семейные установки, принуждение или личный интерес, призвание. Лейтмотивом лекции станет идея о важности ориентации на собственные жизненные ценности и реальные потребности.

Мероприятие пройдет в рамках недели карьерной грамотности «Попади в карьеру» в понедельник, 8 апреля, в Кадровом центре «Работа России» на пр. Фрунзе, 103д.

Начало в 11.00.

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