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Сколько на Воскресенской горе сохранилось старинных печей?

Пройти почти три сотни домов в историческом районе Томска и все ради одной цели — узнать, сколько старинных печей сохранилось в деревянных домах на Воскресенской горе.

Именно такое исследование четыре года назад провела студентка ТГАСУ Татьяна Резниченко. Благодаря ему выяснилось, что в этой части города до сих пор есть много печей и они по-прежнему верно служат своим хозяевам.

Сколько ценных артефактов из прошлого сохранилось в Томске, в каком состоянии находятся старинные печи сегодня и почему их не стоит разбирать, рассказываем в нашем материале.

Масштабное исследование городских старинных печей конца XIX — начала XX веков в 2019–2020 гг. было проведено в Томске впервые. Студентка кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Татьяна Резниченко занималась им для своей магистерской диссертации «Печи в деревянной застройке конца ХIХ — начала ХХ века в историческом районе „Воскресенская гора“ города Томск». Именно этот район девушка выбрала для изучения — только объектов культурного наследия на Воскресенской горе порядка трех десятков:

— Район «Воскресенская гора» был выбран для обследования в силу того, что на территории сохранился массив деревянной застройки, не имеющей центрального отопления, и предполагалось, что там сохранилось наибольшее количество печей с первоначальной конструкцией, не перестроенных или замененных новыми. Для выявления сохранившихся и ценных в архитектурно-художественном плане печей было определено расположение деревянных и домов смешанного типа в границах обследуемой территории, — поясняет Татьяна Резниченко.

Схематическая карта исторического района «Воскресенская гора».
Фото: из магистерской диссертации Татьяны Резниченко

Как выяснила исследовательница, всего в этом районе 295 зданий и почти все они попадают в объект ее исследования — больше 250 домов. Научный руководитель магистерской диссертации, доцент кафедры реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Инна Болтовская рассказывает, как проходила работа над диссертацией:

— Татьяна провела натурное и историко-архивное исследования, работала в архивах, нашла планы с историческими печами. Очень много домов удалось обследовать. Получилось два тома только приложений, — рассказывает она.

Результаты исследования. Соотношение деревянной застройки конца XIX — начала XX веков в районе «Воскресенская гора».
Фото: из магистерской диссертации Татьяны Резниченко

Работа заключалась не только в том, чтобы найти планы домов и определить по ним местоположение печей. Татьяна самостоятельно обошла все имеющиеся в этом районе дома — от Дальне-Ключевской до переулка Школьного, от ул. Большая Подгорная до ул. Октябрьской.

— Стучалась в каждый дом, объясняла, зачем мне необходимо увидеть печи. В дом, например, по Октябрьской, 33 меня спокойно пустили: я обмерила и отформатировала печь, — рассказывает Татьяна о том, как проходило исследование.

Чертеж и обмер печи на ул. Октябрьская, 33. Из магистерской диссертации.
Фото: Татьяна Резниченко, 2019 г.

В некоторые дома девушка не смогла попасть из-за аварийного состояния домов, а в некоторые — из-за отказа жильцов. Это стало серьезным препятствием на пути исследовательницы, из-за которого не удалось осмотреть около половины всех домов.

Несмотря на это, число тех печей, которые Татьяна исследовала, все равно впечатляет — на Воскресенской горе были обследованы печи в 121 доме — но только в 57 они до сих пор сохранились. Всего в этих домах были осмотрены и замерены 124 печи. Большая часть из них уже перестроена и является новоделом, но тем ценнее найденные 43 исторические печи, которые дошли до нас сквозь время (правда, 4 из них уже частично разрушены). Удивительно, но почти все они в хорошем рабочем состоянии и используется владельцами.

Результаты исследования. Соотношение сохранившихся печей в историческом районе «Воскресенская гора»
Фото: из магистерской диссертации Татьяны Резниченко

Самые «печные» улицы в Томске — это ул. Загорная, Октябрьская, Пушкина. В этой части города сохранились не только старинные печи, но и в целом, преимущественно, используется печное отопление. К такому выводу пришла исследовательница, исходя из внешнего осмотра домов, где до сих пор сохранились дымовые трубы. К сожалению, подтвердить данные осмотра точнее не удалось — девушка не смогла попасть внутрь части зданий из-за отказа жильцов. Тем не менее, предположительно сохранилось еще 122 исторические печи, так, например, на улице Загорная их зафиксировано 6, еще 20 — предполагаемых; на Октябрьской — 4 и 13 соответственно.

Дом на ул. Загорная, 44/2 настоящий клад для исследователя. Там сохранились печи во всех квартирах — целых 4 штуки.
Фото: Татьяна Резниченко, 2019–2020 гг.

Улица Октябрьская — одна из самых богатых на печи. Здесь их выявлено 4, но предположительно сохранились еще 13.
Фото: Татьяна Резниченко, 2019–2020 гг.
Октябрьский взвоз тоже не отстает. Там хоть и одна печь, зато очень красивая. Она находится в Приходском доме при Воскресенской церкви, о котором мы уже писали.
Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В основном, как показало исследование, в томских деревянных домах чаще встречаются двухцелевые печи, предназначенные и для отопления помещения, и для варки. Особую ценность в таких деревянных домах представляют дымовые трубы: стоит только обратить на них внимание и вы увидите, что каждый хозяин пытался отличиться и козырнуть своими богатствами.

Дымники труб в историческом районе «Воскресенская гора»
Фото: из статьи Татьяны Резниченко «Роль печей в системах вентиляции деревянных домов конца XIX — начала XX веков на примере Томска»

В большинстве своем, печи на Воскресенской горе бескаркасные, выложенные из кирпича и, как правило, оштукатуренные или облицованные кафельной плиткой. В одном доме сохранился ценнейший образец печи с историческими изразцами — это печь на ул. Октябрьская, 33. Она, как и печи на ул. Белая, 9 и Октябрьском взвозе, 8, по мнению исследовательницы, является наиболее ценной в архитектурно-художественном отношении. Инна Болтовская объясняет — печи в этих трех домах не были перестроены и дошли до нас практически в подлинном виде.

— Такие печи остались только там, и тем они ценнее. На 2020 год у нас в Томске было зафиксировано уже 117 утраченных печей, еще 68 — предположительно утрачены. Сколько их сейчас сохранилось — неизвестно, — отмечает Болтовская.

— Вроде домики-то одноэтажные, неказистые, а какие печи! Кто бы мог подумать, что в них такая красота, — добавляет доцент кафедры реставрации и реконструкции ТГАСУ Елена Ситникова. — Вот, например, классическая голландская печь в доме на Октябрьской, 33. Она предназначалась исключительно для обогрева помещения, то есть, на ней не готовили, не было варочной плиты. Такая печь обычно еще и украшала интерьер. А русские печи были уже с плитами — на них готовили, они большие, расположены в кухнях обычно, по плану [дома] это всегда видно.

Подробнее о том, как в доме на Октябрьской, 33 сохранили старинную печь, читайте по ссылке.

Уникальная печь на Октябрьской, 33 со старинными изразцами и лепниной.
Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Проблема сохранения печей вызывает большую обеспокоенность у исследователей и специалистов. Эти сооружения представляют не только большой интерес для науки и истории, но и по-прежнему важны с практической точки зрения: неправильное их использование может привести к пожару, а снос — к постепенному разрушению дома.

Печь на втором этаже по ул. Белая, 9. Из магистерской диссертации.
Фото: Татьяна Резниченко, 2019 г.

Так, например, в результате перестроек, дымовые трубы могут быть опасны для жильцов. Как пишет исследовательница, «в некоторых домах, несмотря на наличие дымовой трубы, пользователи указывали, что печь отсутствует, что может говорить о том, что массив трубы „висит“ на стропильной системе, создавая дополнительную нагрузку и угрозу обрушения».

Когда мы говорим о роли печного отопления в деревянных домах, мы должны понимать, что микроклимат всё равно поддерживается благодаря печам. Они, своего рода, вентиляция. А в чем заключается проблема сохранения? Дело в том, что у нас для каждого объекта культурного наследия разработан предмет охраны органами охраны, и если где-то печи сохранились, к примеру, но нет охранного обязательства у пользователей, то они даже не представляют ценности того, чем владеют. Этим вопросом надо заниматься, и такие печи с отделкой, как на Октябрьской, 33, конечно, надо сохранять, — говорит Инна Болтовская.

Чтобы изменить ситуацию, исследователи считают, что необходимо следить за печами в деревянных домах и контролировать их снос. Это станет возможным, если будут разработаны соответствующие охранные обязательства объектов культурного наследия и предметов охраны. Но пока обсуждения на эту тему идут, сохранившиеся печи конца XIX века — начала ХХ разбираются владельцами домов из-за ненадобности и освобождения места. Возможно, еще через десять-двадцать лет и сохранять будет нечего.

Текст: Алёна Попова

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