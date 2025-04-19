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Грузовик и иномарка столкнулись на подъезде к Томску

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Сегодня, 19 апреля, в Томске столкнулись грузовой автомобиль Volvo и Skoda, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.20 на 9 километре автомобильной дороги «Объездная дорога г. Томска». По предварительным данным, 69-летний водитель Skoda потерял управление и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

В результате происшествия причинён материальный ущерб, пострадавших нет.

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