Грузовик и иномарка столкнулись на подъезде к Томску

19 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 19 апреля, в Томске столкнулись грузовой автомобиль Volvo и Skoda, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.20 на 9 километре автомобильной дороги «Объездная дорога г. Томска». По предварительным данным, 69-летний водитель Skoda потерял управление и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

В результате происшествия причинён материальный ущерб, пострадавших нет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».