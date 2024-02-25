Томская «Лампочка». Как в городе появился новый завод

25 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская «Лампочка» была создана в первый год Великой Отечественной войны приказом № IV 193 от 1 сентября 1941 г. наркома электропромышленности СССР Ивана Кабанова. В документе говорилось об организации предприятия в Томске на базе Московского электролампового завода.

МЭЛЗ был старейшим в стране предприятием по производству электрических ламп, его основал в 1906 году инженер Наум Колманок, изначально как мастерскую. А уже в 1913-м она была преобразована в акционерное общество «Русская электрическая лампа». После начала Первой мировой войны из Риги в Москву было эвакуировано «Товарищество русско-французских заводов резинового, гуттаперчевого и телеграфного производств „Проводник“». Для нового завода начали строить эффектное здание в готическом стиле неподалеку от Яузы. Уже после революции, в конце 1920-х именно в этом месте решили локализовать все «электрические» производства. Ламповое предприятие расположилось тут же, как раз в розовом готическом «замке», получив название Московский электрозавод. В честь него даже переименовали пару местных улиц, соединив их в одну — Электрозаводскую. А за пару лет до Великой Отечественной войны электрозавод преобразовали в МЭЛЗ.

Московский электроламповый завод Фото: Екатерина Борисова CC BY-SA 4.0

Из-за угрозы оккупации Подмосковья в начале войны многие предприятия начали готовить к срочной эвакуации в Сибирь, особенно это касалось тех, что производили военную продукцию. Электрические лампы использовались не только в быту — они были востребованы техникой — например, самолетами.

Текст подготовлен в рамках проекта гастрохолла «Лампочка», Первого музея славянской мифологии, художника Ивана Кравченко и «Томского Обзора» по сохранению истории завода.

Отправкой оборудования и персонала в Томск для организации электролампового производства занимались директор Запрудненского стекольного завода № 593 Алексей Иванов, ставший в январе 1942-го первым директором томской «Лампочки» и Лев Ульмишек, назначенный первым главным инженером предприятия. Запрудненский завод специализировался на выпуске стекольных колб для электрических ламп, поэтому его и определили в связку к МЭЛЗу. Оборудование электролампового завода прибыло на станцию Томск-I 24 сентября.

Для запуска завода определили квартал рядом с Горным корпусом ТТИ (сейчас ТПУ), где с 1939 года строился новый корпус для Томского медицинского института. Пока здание доводили до рабочего состояния, первые сборочные линии «Лампочки» временно разместили в актовом зале ТГУ. Они заработали уже в октябре. Линии работали на уже имеющихся в наличии колбах — стекольное производство развернуть не успели.

В декабре до Томска добралось и оборудование Запрудненского стекольного завода. Тогда же было принято решения объединить два предприятия — производство стеклянных колб и сборку — под одной крышей. Из Запрудни также было эвакуировано 230 специалистов, которые смогли быстро выстроить работу на новом месте. Официальным днем рождения Томского электролампового завода считалось 15 декабря 1941, как день, когда была выпущена первая партия самолетных ламп.

Корпуса стекольного завода в Запрудне Фото: pastvu.com

Рассказы о том, как эвакуированные запрудненцы и москвичи ехали в Сибирь под бомбежками, «как на металлических листах ручной тягой перетаскивали оборудование и в недостроенном корпусе мединститута на Кирова, 5, устанавливали его; как монтировали первую линейку сборки ламп в актовом зале ТГУ; как тянули газопровод от корпусов ТПИ; как на санках с улицы Войкова, где размещался примитивный стекольный завод (бывшая стеклодувная мастерская), заводские девчата возили стеклянные полуфабрикаты для ламп» у первых сотрудников завода записала Вера Хомухина, организовавшая в 1960-х музей «Лампочки». Она же стала первым директором музея.

Фрагмент музейной экспозиции Фото: из архива ТЭЛЗ

Со временем, весь квартал по адресу Кирова, 5 заняли цеха предприятия. После окончания войны было решено не сворачивать промышленные производства в Томске. Остались здесь работать и многие из переехавших специалистов. Интересный экспонат попал в музей предприятия: рабочее место первого директора, Алексея Иванова, возглавлявшего завод почти три десятилетия до своей скоропостижной смерти в 1970-м году. Кресло и стол с чернильным прибором Иванов купил в комиссионке, приехав в Томск — в эвакуацию с собой брали только необходимое оборудование, остальными вещами обзаводились уже на месте. В музее предприятия удалось выяснить, что директорский стол был изготовлен в Томске, в 1926 г.

Лампочки - главная продукция завода Фото: из архива ТЭЛЗ

Электроламповый завод был большим советским предприятием: здесь выпускали порядка ста наименований ламп накаливания. Самолетные лампы, лампы для рыболовецких траулеров, обычные бытовые лампочки, гирлянды, и даже елочные игрушки — производить их позволяло свое стекольное производство.

Среди экспонатов, сохранившихся до нашего времени, такие стеклянные печати, сделанные на томской «Лампочке» Фото: Первый музей славянской мифологии

В музее завода работали общественные экскурсоводы — со знакомства с историей завода часто начиналась производственная практика студентов томских вузов и техникумов, сюда же часто приходили школьники. Поэтому в помощь экскурсоводам был разработан целый маршрут, на котором рассказывалось об истории завода и показывались этапы процесса производства ламп накаливания. Благодаря этому цеха завода были вовлечены в музейную работу и становились своего рода, экспозиционными залами.

Важное место в жизни любого советского предприятия занимали коммунистические субботники — рабочие предприятий в «красные субботы» не только очищали территории заводов и города, но и ставили перед собой сверхзадачи по перевыполнению планов. На фото из фондов ТОКМ можно увидеть, как проходил субботник на ТЭЛЗе 19 апреля 1975 г.

1.Сборочный цех №22.

2. Рабочие стекольного цеха №1 на благоустройстве территории цеха.

3. На благоустройстве цеха №1.

4. Начальник цеха тов. Редкоус В.И. вручает награды бригадиру 2 линии «А» тов. Потемкину В.М. — его бригада выпустила в день коммунистического субботника продукции на 114, 2%.

5. Праздничное оформление входа в сборочный цех №21 Фото: Из фондов ТОКМ

Но завод был известен не только своей продукцией и музеем. В городе его знали по суперпопулярному хору «Лампочки». Он был создан еще в 1940-х годах, и с тех пор выступал не только на городских площадках, но и гастролировал по СССР и другим странам:

На этом фото — одно из выступлений хора, проходившее на площади Революции в Томске, сейчас Ново-Соборной. С аккордеонов — композитор Владимир Лавриненко. На заднем плане видно здание мэрии Фото: из архива «Лампочки»

Хореографией на «Лампочке» тоже занимались — многие номера были не только песенными, но и танцевальными Фото: из архива «Лампочки»

Одно из ранних уличных выступлений хора — за задником виден фасад здания. Вероятно, это 1940-е годы Фото: из архива «Лампочки»

Хористы в Москве. Возможно, это 1957 год, когда коллектив ездил на Всесоюзный конкурс в столице. Тогда хор завоевал на нем второе место и право участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов, где «Лампочка» дала одиннадцать концертов. Фото: из архива «Лампочки»

В течение долгого времени хором руководил известный томский композитор Владимир Лавриненко. Его сочинения исполняли не только томские, но и другие известные коллективы страны, включая хор Пятницкого, фирма «Мелодия» выпустила несколько пластинок с произведениями Лавриненко, а мелодия песни «К северу от Томска…» долгое время была позывными томского областного радио. Сквер на Усова, 6 у бывшей проходной Томского электролампового завода назван его именем.

Хор ездил на гастроли по Оби. Именно такая поездка принесла славу композитора Владимиру Лавриненко (с аккордеоном слева). В ней он летом 1953 года сочинил свой хит «К северу от Томска» на стихи К. Лисовского. Солистку Марию Сюбор Лавриненко попросил пропеть куплет на пробу прямо на палубе. «Да там и сочинять-то было нечего, записывал гудки пароходов, паровозов, и все это стало начальной фразой…» — вспоминал композитор. Фото: из архива «Лампочки»

Слева, с аккордеоном — Владимир Лавриненко. Фото: из архива «Лампочки»

В течение первого года работы предприятие так и называлось — Томский электроламповый завод Народного комиссариата электропромышленности СССР. В ноябре 1942 его переименовали в Государственный союзный завод №660 Народного комиссариата электропромышленности СССР. Всего до своего первого банкротства в нулевых завод, по данным ЦДНИ ТО, переименовывался 15 раз.

Читайте продолжение истории ТЭЛЗа:

При подготовке использованы материалы:

«Томские музеи. Общественные, ведомственные и музеи предприятий, организаций. Материалы к энциклопедии «Музеи и музейное дело Томской области». Под редакцией Э.И. Черняка, И.А. Сизовой

«Знаменитый и любимый», Т. Веснина, статья в газете «Красное Знамя» — «Выходной» от 17.04. 2017

«МЭЛЗ: история рождения и гибели флагмана советской промышленности», Н. Швец, «Сокольники и весь Восточный округ»

Алексей Тимофеевич Иванов, некролог в газете «Красное Знамя» от 2.04.1970. , статья в Товики

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