Стать косплеером? Легко, если ты — технарь! Как томичка Александра Пайгина перевоплощается в героев аниме и компьютерных игр

26 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Сидорова

Технарь по образованию Александра Пайгина в августе этого года впервые вышла на сцену ежегодного томского гик-фестиваля «CON.Версия». Девушка сразу же покорила публику экстравагантным костюмом Охотницы (The Huntress) из популярной компьютерной игры Dead by Daylight.

Мы поговорили с Александрой о ее опыте косплея, выборе персонажей и создании образов, а заодно и познакомились с ее творческой мастерской и пушистым помощником Пином.

Косплеерша Александра Пайгина (Белка) показывает свои образы Фото: Екатерина Сидорова

Обычно костюмы в комнате Александры Пайгиной, работающей под псевдонимом «Белка», лежат в коробках в нижнем ящике комода, но сегодня они гордо занимают всё свободное пространство. Наряды ждут журналистов.

Александра вместе с мужем Кириллом живут в одной квартире недавно. Ещё идет ремонт, но здесь уже есть стена из-под газировки, компьютер и телевизор. В коридоре от пола до потолка стены заклеены постерами, гостей встречает хозяин дома — чёрный кот Пин. Комната напоминает творческую мастерскую или уютный уголок художника. Целые шкафы заполнены предметами для рукоделия: иголки, пяльцы, гипс, краски, ткани, элементы костюмов. О чем ещё можно мечтать?

Главный помощник Александры — кот Пин Фото: Екатерина Сидорова

Заниматься косплеем Александра начала ещё во время учебы на специалиста по информационной безопасности в ТУСУРе. Одной из первых ее работ стал герой Овен Затмения из аниме «Хвост феи»:

— Для своего первого образа я искала персонажа в очках, без них я не ориентируюсь — зрение -3,75. Овна выбрала из-за плохого зрения, у нее как раз широкие очки с розовым отливом. Купила розовый парик, рога сделала из маленьких кусочков пенопласта, не нашлось цельного большого. Склеивала, скрепляла детали до кучи зубочистками, клеем ПВА, салфетками. Цепи на платье — это кольца от шторки для душа, обмотанные черной изолентой. Когда-то у этого костюма были перчатки с мехом на концах и гольфы, сейчас остались только меховые манжеты. Мех кролика взяла со старой маминой шубы, вместе с мамой костюм и шили. Она профессиональный портной, конструктор женской одежды. В конце концов я уломала её мне помочь, — рассказывает Александра.

Слева — образ Овна из аниме «Хвост феи». Справа — костюм Охотницы из игры Dead by Daylight. Фото: t.me/aleksandrabelka29

После окончания университета девушка стала развивать и дальше навыки косплея, а также все больше погружаться в теорию. Косплеер отличается от актера или аниматора тем, что этот человек перевоплощается в образ персонажа из аниме, компьютерной игры или фильма:

— Нас можно сравнить с аниматорами, но у них костюм обычно простой, в нем легче двигаться и вести игровую программу. Косплееру важно полностью повторить персонажа, включая его движение и мимику. Хороший косплеер долго подбирает одежду, укладывает парик, учитывает все детали, вплоть до рисунка на ткани. Актёры сами создают своего персонажа, косплееры берут уже известных, созданных кем-то героев. В игре можно нарисовать что угодно, а мы думаем, какие технические решения применить, чтобы это воплотилось в реальном мире, — объясняет Александра.

Фото: Екатерина Сидорова

От чего тогда зависит выбор персонажа для косплея? Александра признается, что в первую очередь выбирает из тех, на кого похожа по внешности, росту, комплекции. Раньше смотрела, есть ли у персонажа очки, но сейчас потребность в этом отпала, так как девушка стала носить линзы и теперь не ограничивает себя в выборе.

— Иногда бывает видишь героя и думаешь: «Блин, офигенный персонаж, не важно, что я немножко не подхожу, но я хочу его повторить». Так у меня было с Охотницей, я ни ростом не подошла, ни комплекцией, использовала плечевые накладки, чтобы казаться больше, и два лифчика. Зато цвет кожи подошел, я как раз вернулась загорелая из отпуска. На фестивале в гримёрке была Покахонтас из диснеевского мультфильма. Она увидела мой цвет кожи и сказала, что Покахонтас нужно было косплеить мне.

Костюм Охотницы, созданный для гик-фестиваля «CON.Версия». Фото: Екатерина Сидорова

Сама Александра не так много играет в компьютерные игры, любит Minecraft и Dead By Daylight. Охотница (The Huntress) из DBD — ее любимый персонаж. Именно этот образ девушка и подготовила для первого в своей жизни гик-фестиваля «CON.Версия», проходившем в конце августа этого года.

Dead by daylight — это многопользовательская компьютерная игра, где команда из четырёх игроков-выживших противостоит игроку-убийце. Выжившие безоружны — для победы им нужно прятаться, убегать и помогать друг другу. Они побеждают, если смогут завести пять генераторов, открыть ворота и сбежать. Главная цель убийцы — помешать им. Каждый персонаж обладает уникальными способностями: Охотнице не обязательно подходить вплотную для удара, она может ранить выжившего метким броском метательных топоров.

Выступление Александры в образе Охотницы на фестивале Youtube

— Мне было интересно сделать маску Охотницы как в игре. Купила гипсовый бинт, думала о папье-маше, но оно сохнет долго. У меня не было специальной головы-формы — решила лепить на себе. Обмотала волосы пищевой плёнкой, нанесла бинт и сидела так полчаса. Брови я заранее смазала жирным кремом, чтобы потом не больно было отдирать, а к коже гипс липнет не сильно. Когда форма схватилась, лепила уже на столе. Внутренняя сторона обклеена поролоном, чтобы маска не давила. Уши сделаны из втулок от бумажных полотенец: вырезала по форме, заглушила отверстие степлером и обклеила гипсовым бинтом.

Процесс работы над маской Фото: t.me/aleksandrabelka29

— Топорики у меня из пеноплекса, внутрь, для прочности, вставила подпорку для цветов. Малый топор пришлось утяжелить, на сцене я метала его за кулисы. Вставила болты толщиной с палец в ручку сверху и снизу, долго экспериментировала, Кирилл помогал, чтобы топор летел, как нужно, теперь он прекрасно вращается. А еще обязательно помогает кот — Пин ложится в кучу обрезков и мусора, к нему всё прилипает — бегаем потом по всей квартире, ловим его, — рассказывает Александра.

Топорик Охотницы Фото: Екатерина Сидорова

Александра очень требовательна к деталям, поэтому дополнительно к образу девушка сделала еще и шкафчик — Охотница во время игры берет из него свои топорики. Он вырезан из коробки от холодильника, а ручки для него сгодились от старой кухонной мебели. Еще для персонажа специально сделали горящие ледяные глаза. С этим Александре тоже помог ее муж Кирилл.

— В конце номера гаснет свет, и у маски загораются ледяные глаза. Купили гирлянду, а Кирилл сделал схему на конденсаторах, чтобы она плавно загоралась. Провод проходил по спине, чтобы я могла нажать на кнопку, опустив руку в карман. К сожалению, свет на сцене не погасили в нужный момент и подсветку было плохо видно, — говорит наша собеседница.

Шкафчик для топориков Фото: Екатерина Сидорова

Горящие ледяные глаза Охотницы Фото: Екатерина Сидорова

Специально, чтобы вжиться в роль, Александра изучила историю своего персонажа и посмотрела обзоры к игре. У героини трагичная судьба: в детстве у нее погибла мама, защищая дочь с топором в руке, после чего девочка осталась одна в глухом лесу:

— В DbD есть такая вещь как история персонажа, лор, — объясняет Александра. — Когда Охотница была маленькой девочкой, она жила с мамой в лесной избушке вдали от цивилизации. Выживали тем, что охотились на животных. Холодной зимой, когда запасов пищи почти не оставалось, они напали на след гигантского лося. Лось заметил слежку и, взревев, побежал на Анну, такое у Охотницы настоящее имя. Мать защищала дочь с топором в руке, но в бою погибли и лось, и мать Анны. Девочка осталась одна, и у нее что-то сдвинулось в голове. Она продолжала жить в этом лесу и охотиться на животных, а потом стала нападать и на заблудившихся людей. Воровала маленьких детей из ближайших поселений, заманивала их своей колыбельной. Вскоре до глухого северного леса добралась Великая война и слухи об Охотнице прекратились — она пропала вместе с целыми отрядами солдат.

Скриншот игры DBD — Охотница и выживший

Образ Охотницы обошелся Александре в 5,5 тысяч рублей. Две кофты для костюма девушка купила в секонд-хенде: покупать новые, чтобы потом пачкать — жалко. В нижней части костюма Александра нанесла орнамент, чтобы его повторить, пришлось вырезала штампы из того же материала, что и топоры, густо намазать их краской и оставлять отпечатки прямо на ткани. Узора почти не видно, но для косплеерши важно было повторить этот элемент персонажа.

— Мне от этого хорошо, потому что это канон, — делится Александра. — Когда создаешь образ, важно смотреть, как делают другие. Много косплееров я видела с этой юбкой Охотницы, но всегда что-то не то. Люди думают: «Так, у неё синяя ткань с цветочками — куплю готовую. И ничего, что там турецкие огурцы нарисованы». Так нельзя. Я не нашла ткань с похожим рисунком для юбки, поэтому разрисовала её сама. Нижний край юбки сшила из лоскутков, а джинсы перешиты из джинсов Кирилла. Ткань мне дала мама из своих залежей. По мелочи докупали гипсовый бинт, гирлянду, электронные компоненты… Самое дорогое — вуаль. Мы обошли кучу магазинов и нашли подходящий гипюр с крупными редкими цветами, очень похожий на тот, что в игре, но он стоил больше тысячи за метр! Мама сказала, что я сдурела столько тратить на костюм, но...



В косплее, утверждает Александра, важна каждая мелочь, поэтому к деталям она требовательна. Фото: Екатерина Сидорова

Костюмы Александра создает своими силами. Специально нигде на косплеера не училась, делает так, как показывали на уроках труда в школе. В плане кройки и шитья ей помогает мама, только потому, что пока у нее дома нет швейной машинки.

1. Александра в образе Гаморы 2. Кирилл в образе Джокера 3. Пин в образе кота Фото: t.me/aleksandrabelka29

Прощаясь, Александра рассказала, что готовит новый образ — Чума (The Plague), ещё один убийца из DbD. Чтобы воссоздать разложившиеся тело этого персонажа, девушка хочет освоить технику объёмного грима. Но и старые образы, в которые было вложено столько труда, Александре не хочется возвращать назад в коробки.

Костюмы Александры не залеживаются. Недавно она «выгуливала» образ Охотницы на прошедшей geek-ярмарке в «Факеле» Фото: Екатерина Сидорова

Почти две недели назад, 15 октября, образ Охотницы она «выгуливала» на geek-ярмарке. В этот день в развлекательном комплексе «Факел» приходилось держаться за спину товарища, чтобы не потеряться в толпе. Ещё на подходе можно было увидеть людей в разноцветных париках и блестящих доспехах — это сообщество косплееров Томска. Внутри торговые ряды мерча, открыток, браслетов, фигурок, кожаных изделий по популярным вселенным. Много мастеров из других городов, продавцы тоже в образах: Цири продает ведьмачьи лосьоны, мужчина в голубой рубашке с длинными волосами и в ковбойской шляпе торгует настольными играми.

Участники гик-ярмарки Фото: Екатерина Сидорова

Александра пришла с Кириллом: она — Охотница, он — выживший. Для полного счастья им не хватает только кота! Оставшийся дома Пин не понимает, почему его, главного руководителя процесса не берут с собой. Надеемся увидеть семью Пайковых на конверсии следующего года уже в полном составе.

Косплей Александры и Кирилла Фото: Екатерина Сидорова

Текст: Сергей Знатков

Фотограф: Екатерина Сидорова

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