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Томичи смогут сыграть в гвинт с героями «Ведьмака» и научиться поингу на «CON.Версии»

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В грядущие выходные, 25–27 августа, в Томске пройдет очередной гик-конвент «СON.Версия». Томичей ждут танцы, косплей, мастер-классы, конкурсы и квесты.

Как уточняют организаторы в группе мероприятия «ВКонтакте», конвент пройдет в Центре культуры Томского государственного университета. В пятницу, 25 августа, гостей ждет фестиваль светового шоу и артистического фехтования. В его рамках состоятся мастер-класс по поингу (жонглирование шарами на веревке — прим. ред.) и дискуссия по актерскому мастерству.

Основные события конвента развернутся 26 и 27 августа. Для гостей будут работать тематические площадки по фильму Barbie, зона, где все желающие смогут сыграть в гвинт с персонажами вселенной «Ведьмака», пройти квест и получить призы, а также сфотографироваться с монстрами у стен Вызимы (город из вселенной «Ведьмака» — прим. ред.) и приобрести различные сокровища из фэнтезийного мира.

Помимо этого, гостей ждут игротеки, различные тематические зоны, знакомство с клубами исторического фехтования и реконструкции, возможность поиграть в ретро-консоли.

В субботу и воскресенье, 26–27 августа, на сцене ЦК ТГУ пройдет косплей-дефиле (в том числе и фитнес-дефиле), песенные и танцевальные конкурсы, состязания в артистическом фехтовании.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться в группе «ВКонтакте».

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