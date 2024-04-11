18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Город-Университет»

Конкурсы и акции, Культура в Томске, Томские новости, конкурс город работы фотографов интересные новости Томска Томичей приглашают поучаствовать в фотоконкурсе «Город-Университет»

Архитектурное бюро «СТИЛЬ» при поддержке Томского регионального отделения Союза архитекторов России запустило фотоконкурс «Город-Университет». Побороться за призовой фонд в 50 тыс. рублей могут все неравнодушные жители региона.

Как уточняют организаторы, среди задач конкурса — поиск своеобразия городской среды, привлечение внимания горожан и представителей власти к проблемам сохранения архитектурного наследия, а также стимулирование творческой активности населения Томска.

Для участия в конкурсе необходимо прислать фотографии, передающие архитектурный облик Томска через призму студенческой жизни и университетов, на адрес apbstyle1@gmail.com (в разрешении не более 2 000 пикселей по одной стороне), а также приложить заявку с фамилией и именем автора. Кроме того, можно отправить серии снимков (от 5 до 20) и коллективные работы.

После модерации снимки будут опубликованы на сайте архитектурного бюро и в группе "ВКонтакте".

Приём заявок завершится первого октября. Через месяц победителя определит конкурсная комиссия, в которую войдут ведущие фотографы, представители творческих союзов, деятели культуры Томской области. Трое лучших разделят призовой фонд в 50 тыс. рублей. Также по итогам выставки будет организована фотовыставка.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Хроники томского парламента. Первый созыв. 1994-1997 годы Геннадий Сергеенко: «На первом собрании думы за председателя голосовали четыре раза!»

21 марта 2024
Томские новости

В Томске благоустроят Медицинский сквер

5 апреля 2024
Томские новости

В Томске работают над оптимизацией маршрутной транспортной схемы

21 марта 2024
Томские новости

Суд завершил банкротство авиакомпании «Томск Авиа», удовлетворив 2% требований из 1 млрд рублей

9 апреля 2024
Люди

В Томске презентовали сборник воспоминаний об известном томском ученом Вячеславе Новицком

25 марта 2024
Томские новости

Развитием и содержанием городских парков Томска займется специальная организация

29 марта 2024
Томские новости

В Томске во время ремонта томской поликлиники нашли два старинных письма

10 апреля 2024
Томские новости

Томская фристайлистка привезла две медали с чемпионата России

18 марта 2024