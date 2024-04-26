Рояль, линейка и резинка. В Томской филармонии появится музей Эдисона Денисова

26 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской филармонии воссоздадут кабинет известного композитора Эдисона Денисова. Здесь томичи смогут увидеть личные вещи музыканта, подаренные его вдовой Екатериной Денисовой-Брюжман.

Рабочий стол Денисова, кресло, настольная лампа, заточенные карандаши и ластики — все это привезли в Томск из московской квартиры композитора на Кутузовском проспекте. Приехала в наш город и логарифмическая линейка, с которой музыкант не расставался со времен студенчества, когда учился на мехмате в Томском государственном университете. Самым большим экспонатом коллекции стал 350-килограмомовый рояль фирмы FEURICH, принадлежавший композитору. Инструмент требует ремонта.

Упаковкой и отправкой вещей в Томск занимался лицензированный настройщик роялей, артист Томского академического симфонического оркестра, гобоист Владимир Пестов, которому удалось побывать в рабочей комнате Денисова в Москве.

— Казалось, хозяин только что вышел из кабинета. Меня поразили картины, что висят на стенах. От времени они потемнели. Среди них — портреты Денисова, его супруги, а также пейзажи (картины кисти Бориса Биргера, с которым дружил композитор). И вот там, в рабочем кабинете, в моем сознании все стало срастаться — его неповторимый композиторский стиль, стиль Денисова, его любовь к живописи, к литературе… Непонятный Денисов открылся, стал мне понятен: наш земляк, соотечественник, математик и музыкант, — рассказал Владимир Пестов

По словам директора Томской филармонии Наталии Чабовской, музей будет доступен для посещения всем слушателям филармонии:

— Надеемся, что подлинники, вернувшиеся на историческую родину автора оперы «Пена дней», балета «Исповедь», многочисленных камерных инструментальных и вокальных произведений, а также музыки к фильмам «Безымянная звезда», «Царская охота», «Идеальный муж», заинтересуют томичей и пробудят желание слушать музыку своего великого земляка.

Рояль и другие личные вещи композитора прибыли в Томск в дни проведения Всероссийского фестиваля «DENISOV. 95 лет со дня рождения композитора». Он стартовал в онлайн-формате 6 апреля — в день рождения Денисова и завершится в Большом концертном зале Томской филармонии 12 декабря. На эту дату намечена постановка современного балета «Исповедь» на музыку Эдисона Денисова. В течении года в залах филармонии состоятся еще 9 концертов камерной и органной музыки.

Текст: по материалам Томской филармонии и Татьяны Весниной

Фото: Серафима Кузина

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