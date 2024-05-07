В День защиты детей в Томске пройдет Зелёный Марафон

7 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено банком

В Томске стартовала регистрация на 11-й Зелёный Марафон Сбера, который пройдет в День защиты детей 1 июня. Всего спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году состоится более чем в 60 городах страны.

Как сообщает пресс-служба банка, зарегистрироваться на забег в Томске можно до 26 мая. Стартует марафон на нижней террасе Лагерного сада.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

В Томске участники марафона смогут пробежать основную дистанцию в 4,2 км или выбрать северную ходьбу. Для детей будет организован свой короткий забег, длина которого зависит от возраста.

В рамках Зеленого Марафона можно будет пройти испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Попробовать свои силы можно как в тестовом, так и в режиме выполнения нормативов с фиксацией в личном кабинете. Доступные испытания на площадке Зеленого Марафона: челночный бег, подтягивание, отжимание, рывок гири, наклон, прыжок в длину. Желающим пройти испытания ВФСК ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте.

Зрителей и болельщиков ждет праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.

Первый Зелёный Марафон состоялся 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона), а также принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. Мероприятие было приурочено к предстоящим XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. В забеге стартовало 30 тыс. человек, ещё 20 тыс. пришли их поддержать. В юбилейном, 10-м забеге в 2023 году приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков. Благодаря Зелёному Марафону удалось собрать 28,9 млн рублей на благотворительные цели. 12,5 млн из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции «Мир открытых возможностей», а 16,4 млн — на высадку деревьев по всей стране.

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