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Жители более 20 населенных пунктов Томской области получили доступ к быстрому мобильному интернету

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В Томской области жители 21 населенного пункта впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету после расширения LTE-покрытия МТС.

Как уточняют в пресс-службе оператора, речь идет о деревнях и селах в девяти районах, в большинстве из которых проживают менее 500 человек:

Предполагается, что с расширением LTE-сети доступ к ней получили еще около 10 тыс. жителей Томской области.

«В Томской области доля сельского населения составляет около 30% жителей, и пока не все из них имеют доступ к стабильной связи и скоростному мобильному интернету. В основном речь, конечно же, идет о совсем небольших населенных пунктах. Но даже их немногочисленным жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам, а потому мы продолжаем поэтапно развивать свою сеть в регионе», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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