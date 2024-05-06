Жители более 20 населенных пунктов Томской области получили доступ к быстрому мобильному интернету

6 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области жители 21 населенного пункта впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету после расширения LTE-покрытия МТС.

Как уточняют в пресс-службе оператора, речь идет о деревнях и селах в девяти районах, в большинстве из которых проживают менее 500 человек:

Томском (деревни Аркашево, Головина, Березкино);

Колпашевском (село Старокороткино, деревни Волково, Могильный Мыс, Сугот);

Кривошеинском (село Белосток, деревня Новоисламбуль и Вознесенка);

Зырянском (село Окунеево деревни Туендат и Гормышевка);

Кожевниковском (село Елгай, деревня Аптала);

Тегульдетском (поселок Белый Яр, деревня Четь-Конторка);

Асиновском (поселок Первопашенск);

Бакчарском (село Чернышевка);

Молчановском (село Сарафановка).

Предполагается, что с расширением LTE-сети доступ к ней получили еще около 10 тыс. жителей Томской области.

«В Томской области доля сельского населения составляет около 30% жителей, и пока не все из них имеют доступ к стабильной связи и скоростному мобильному интернету. В основном речь, конечно же, идет о совсем небольших населенных пунктах. Но даже их немногочисленным жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам, а потому мы продолжаем поэтапно развивать свою сеть в регионе», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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