Жители более 20 населенных пунктов Томской области получили доступ к быстрому мобильному интернету
В Томской области жители 21 населенного пункта впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету после расширения LTE-покрытия МТС.
Как уточняют в пресс-службе оператора, речь идет о деревнях и селах в девяти районах, в большинстве из которых проживают менее 500 человек:
- Томском (деревни Аркашево, Головина, Березкино);
- Колпашевском (село Старокороткино, деревни Волково, Могильный Мыс, Сугот);
- Кривошеинском (село Белосток, деревня Новоисламбуль и Вознесенка);
- Зырянском (село Окунеево деревни Туендат и Гормышевка);
- Кожевниковском (село Елгай, деревня Аптала);
- Тегульдетском (поселок Белый Яр, деревня Четь-Конторка);
- Асиновском (поселок Первопашенск);
- Бакчарском (село Чернышевка);
- Молчановском (село Сарафановка).
Предполагается, что с расширением LTE-сети доступ к ней получили еще около 10 тыс. жителей Томской области.
«В Томской области доля сельского населения составляет около 30% жителей, и пока не все из них имеют доступ к стабильной связи и скоростному мобильному интернету. В основном речь, конечно же, идет о совсем небольших населенных пунктах. Но даже их немногочисленным жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам, а потому мы продолжаем поэтапно развивать свою сеть в регионе», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.
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