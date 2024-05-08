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Завтра в центре Томска изменится схема движения

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Завтра, 9 мая, на время проведения праздничных мероприятий в Томске изменится схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 5.00 до 14.00 на участке от ул. Беленца до Лагерного сада не будут ходить троллейбусные маршруты № 1, 2, 3 и 6. Троллейбусы №1 и №3 не будут ездить по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова с 5.00 до 19.00.

Трамвайные маршруты №1 и №2 будут закрыты на участке ул. Советской от пр. Фрунзе до ул. Герцена, 9 с 5.00 до 18.00.

Схемы перекрытия дорог и движения автобусов — ниже:

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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