«Пасхальное чудо» в Доме искусств. Что готовит для томичей команда «Большого вертепа»

17 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Дарья Соловий

С 5 по 12 мая в Томском областном доме искусств пройдет уличное театрализованное действо «Пасхальное чудо». Гостей ждут представление от команды «Большого вертепа» и интерактивные игры на фоне ярких декораций во дворе учреждения.

«Пасха в Сибири всегда выпадает на такой период, когда уже растаял снег, но зелень еще не успела расцвести. Поэтому, соблюдая традиции праздника, мы решили максимально наполнить двор яркими элементами, украсить цветами, будем использовать большой красочный реквизит. Праздновать будем целую неделю, как в старые добрые времена!», — рассказала «Томскому Обзору» директор Дома искусств Дарья Соловий.

Во время театрального действа зрители узнают, почему Пасху праздновали так широко, как люди к ней готовились, чем украшали дом и что было принято подавать на стол. В игровой форме команда проекта расскажет детям о том, как появилась традиция красить яйца и что они символизируют, а также откуда взялся и что значит «масляный барашек».

«„Пасхальное чудо» — это праздник с помощью которого мы стараемся бережно интерпретировать и передавать пасхальные традиции… Очень хочется, чтобы он стал объединяющим, семейным, дарил улыбки и хорошее настроение!», — добавила Дарья.

Гостей праздника ждут яркие пасхальные декорации, которые команда придумала специально для проекта, а теперь занимается их реализацией. Расписание уличных представлений скоро будет опубликовано.

Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Дарья Соловий

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