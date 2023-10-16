Томский фестиваль «Лики Сибири» получит продолжение

16 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В октябре последние маски, созданные сибирскими художниками в рамках уличного фестиваля «Лики Сибири», обрели свои места в городе. Проект, организованный Первым музеем славянской мифологии, новосибирским художником, автором проекта «Игра с вечностью» Юрием Шахояном совместно с продюсером Виктором Ершовым, собрал талантливых участников из Томска, Новокузнецка, Красноярска, Иркутска, Омска, Новосибирска и Горно-Алтайска.

Итогом их работы стали 11 новых городских арт-объектов, которые на языке современного искусства рассказывают, какой богатой историей обладает сибирский край и в чем кроется его красота. По словам директора Первого музея славянской мифологии Ольги Павловой, организаторы получили огромный отклик от томичей, а маски «буквально расхватывали площадки после того, как мы разместили первую».

Последние две маски разместились в Сибирском ботаническом саду ТГУ Фото: предоставлено организаторами

— Мы только сейчас начинаем понимать, что нам удалось в Томске запустить фестивальное движение стрит-арт меппинга. Это новое направление в уличном искусстве, уходящее корнями в работу 3D-дизайнеров, которые трансформируют форму при помощи луча видеопроектора. В нашем случае художники также видоизменяли единую форму-маску, но при помощи аэрозольных красок, эпоксидной смолы, акрила и других материалов. Это не просто роспись, — рассказала «Томскому Обзору» директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова. — Мы стали свидетелями рождения контента для мэппинг-фильма, куда постепенно станут прибавляться всё новые образы ликов российских и зарубежных городов и регионов. То есть, каждый следующий фестиваль будет включать в себя также меппинг-представление, когда на маску мы будем транслировать художественные образы. У любого жителя планеты Земля будет возможность устроить у себя просмотр видео с масками. В итоге мы получим бесконечный видеорассказ о мировом культурном наследии.

Маска во дворике Make Love Pizza Фото: Яна Мокшанова, Make Love Pizza

Получит фестиваль и продолжение — в 2024 году запланировано проведения «Ликов Алтая». А совсем скоро «Лики Сибири» отправятся на гастроли в московский Гостиный двор на международную выставку «Искусство кукол».

— Нам звонят и пишут. И мы гордимся, что именно Томск будет по праву считаться столицей масок, — уточняет Ольга Павлова. — И, конечно, невероятно важно, что фестивальное движение вдохновляется смыслами, историей того места, где расписываются маски. Нам важно говорить про корни, чувствовать связь со своей землёй, открывать для себя гений другого места.

Получившиеся в рамках фестиваля маски можно найти по адресам:

«Сибирский пейзаж», Анастасия Гурова — дворик ТГАСУ, Соляная пл., 2. «Тотемные животные Сибири», Полина Помелова, главный корпус ТГАСУ, Соляная пл., 2 «Песнь огня и металла», Марина Зайкова — дворик Первого музея славянской мифологии, ул. Загорная, 12. «Человек. Космос. Природа», Алёна Ивашко — дворик Make love pizza, пр. Ленина, 85А. «Преодоление», Екатерина Пушникова — дворик музея «Следственная тюрьма НКВД», пр. Ленина, 44. «Алтай. На грани миров», Аржан Ютеев — деревянная крепость в Городском саду, ул. Герцена, 6. «Духи Байкала», Алиса Абросимова — территория Сибирского Ботанического Сада ТГУ, пр. Ленина, 34/1. «Космическая тайга» Александр Блосяк — оранжерея Сибирского Ботанического Сада ТГУ, пр. Ленина, 34/1. «Мифы загадочного Васюганского болота», Вадим Фомин NULL — Инженерный дворик ТПУ, пр. Ленина, 30, вход справа от Главного корпуса. «Исчезающая сибирская деревня», Илья (Wince) Маломощенко — будущее общественное пространство «Лампочка» в бывшем здании электролампового завода, пр. Кирова, 5 стр 12. «Многоликая Сибирь», Ульяна Акимченко — внутри здания ТЦ Лето. ул. Нахимова 8, стр. 13.



Маска Марины Зайковой «Песнь огня и металла» во дворике Первого музея славянской мифологии Фото: представлено организаторами

Напомним, фестиваль уличного искусства «Лики Сибири» прошел в Томске впервые в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» минувшей весной. Подготовку к мероприятию организаторы начали еще в конце января 2023 года, когда был дан старт конкурсного отбора участников. Вторым этапом фестиваля стало проведение художественно-краеведческой лаборатории с 14 по 18 мая, в рамках которой художники не только познакомились с историей Томска и посетили в единственный в мире музей Кулайской культуры в селе Подгорное, но и начали расписывать свои маски.

«Томский Обзор» является главным информационным партнером проекта «Лики Сибири».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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