Ночь масок. В Томске прошел фестиваль уличного искусства «Лики Сибири»

22 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 19 мая, в Первом музее славянской мифологии прошел фестиваль уличного искусства «Лики Сибири», где посетителям представили 11 барельефов в виде масок. На них художники из разных регионов изобразили свой взгляд на историю и культуру сибирского края.

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», поэтому, помимо презентации созданных арт-объектов, зрителей ждала насыщенная культурная программа с экскурсиями и мастер-классами.

Фото: Серафима Кузина

Фестиваль уличного искусства «Лики Сибири» впервые организован в нашем городе Первым музеем славянской мифологии и новосибирским художником, автором проекта «Игра с вечностью» Юрием Шахояном совместно с продюсером Виктором Ершовым. К участию в паблик-арте были приглашены художники из Томска, Новокузнецка, Красноярска, Иркутска, Омска, Новосибирска и Горно-Алтайска. В своих художественных работах на языке современно искусства они отразили образы и символы богатого культурно-исторического пласта сибирской жизни. Среди них, например, близкая многим тема сибирской деревни, которую изобразил известный томский уличный художник Илья Wince Маломощенко.

Работа Ильи Wince Маломощенко Фото: Серафима Кузина

На фестивале посетители смогли познакомиться и пообщаться с авторами барельефов. Каждый из художников рассказал о своей концепции и смыслах, заложенных в его работу (узнать об этом можно и в нашем материале по ссылке — прим. ред.).

Фото: Серафима Кузина

Художница из Новокузнецка Ульяна Акимченко, создавшая маску, которая украшена ликами из эпоксидной смолы и орнаментом кулайской культуры, говорит, что в подобном фестивале участвовала впервые:

«Мне очень понравилось само взаимодействие внутри нашего коллектива — с командой художников и организаторами. Такой интересный вайб получился: мы учились друг у друга, подсматривали, сами что-то подсказывали и советовали. В рамках нашей лаборатории впечатление произвели экскурсии. Единственное, что было немного страшновато — могла не успеть закончить работу из-за своей технологии эпоксидной смолы — она должна была успеть высохнуть. Но все получилось, чему я, конечно, рада — идея воплотилась», — рассказывает она.

Маска художницы из Новокузнецка Ульяны Акимченко Фото: Серафима Кузина

Также в рамках фестивале прямо на крыше Музея славянской мифологии прошел паблик-ток на тему «Искусство, которое меняет город: кто, зачем и для кого?». В обсуждении приняли участие эксперты и художники со всей Сибири, в том числе, соорганизаторы фестиваля Юрий Шахоян и Виктор Ершов присоединились ко встрече в онлайн-формате. Они рассказали, почему использовали именно образ маски как основного объекта и что будет дальше с новым проектом, созданным совместно с томским музеем:

«Была единая изначальная модель, из которой потом начали получаться совершенно разные образы. Маска — это лик, ставший потом холстом для художников», — пояснил Юрий.

«Нам было интересно предложить другим художникам испытать себя и узнать, что будет, если этим займутся профессиональные талантливые люди. И если это эксперимент удастся, а я уверен, что это уже так, потому что мне присылали некоторые работы, и это, конечно, превосходит все мои ожидания, то, я думаю, что как минимум то, что здесь сейчас есть, будет оцифровано, добавлено в наш ролик и мы уже выйдем на международный уровень», — рассказал Виктор.

Зрители паблик-тока Фото: Серафима Кузина

Кроме этого, в паблик-токе выступили новосибирская художница, куратор фестиваля современного искусства «ARTWEEK» Маргарита Морева; заместитель директора крупнейшего в Сибири музея современного искусства «Площадь мира» Оксана Будулак; новокузнецкие организаторы фестивалей Юлия Шайдулина и Иван Таматов; автор проекта «Заплатки для города» Иван Кравченко. Приглашенные спикеры поделились своим опытом проведения различных культурных мероприятий и вариантами взаимодействия современного искусства и города. Ведущей паблик-тока была куратор фестиваля «Лики Сибири» Елена Кобылкина, а подвела итог обсуждения директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова.

Иван Кравченко и Ольга Павлова Фото: Серафима Кузина

«Искусство в городе — это вдохновение смыслами. Мы, скорее, не про то, что все создается ради красоты исключительно. Хотя, конечно, эстетика — это какое-то блаженство для глаз и сердца, это то, что питает человека, поэтому важно, чтобы на выходе получилось достойно по качеству. Но нам, безусловно, как музею, учреждению культуры, важно, чтобы было глубокое осмысление, прямо самые корешки души затрагивало. Чтобы они звучали совершенно на новом красивом языке искусства и подталкивали нас на изучение», — отметила она.

Фото: Серафима Кузина

После окончания фестиваля созданные маски продолжат существовать уже вне стен музея: в дальнейшем они буду экспонироваться на улицах разных сибирских городов.

Фото: Серафима Кузина

Помимо встречи с арт-объектами и общения с художниками, посетители на протяжении всей Ночи музеев смогли побывать на выставке Светланы Оспищевой (г. Ивантеевка, Московская область) «Мистерия маски», посвященной ряжению; познакомиться с древними ремеслами — с созданием кольчуги и работой с ткацким станком; а также с помощью различных художественных приемов создать на мастер-классе свою уникальную маску по сибирским мотивам. Ко всему прочему, для детей организаторы подготовили три кукольно-игровых спектакля с артистом театра «Скоморох» Юрием Орловым и детскую программу на крыше музея «Я на Праздник».

Фото: Серафима Кузина

Уже после захода солнца зрители вместе с театром «Категория» и коллаборацией С.К.Ї.Ф в ярких костюмах и масках отправились в театрально-мистический променад по улицам района Болото. А на крыше музея после паблик-тока состоялся показ документального фильма «Для чего эти стены» режиссера Лидии Филипповой, рассказывающий об истории становления иркутского стрит-арт художника Степана Шоболова.

Фото: Серафима Кузина

«Для меня очень необычно смотреть, как одна и та же форма — маска — может быть так по-разному увидена и интерпретирована разными людьми, исходя из внутренних каких-то переживаний, эмоций, опыта — личного и, может, не личного — из вдохновения. Какая разная может быть жизнь и какой разный взгляд на нее. Это то, что каждый раз в искусстве удивляет. Обычно мы смотрим картины, танцы, что-то другое — и они в целом все разные по своей форме. А тут у всех художников исходные данные были одни. Интересно именно то, как опыт разных людей трансформируется и приводит к тому, что мы сегодня увидели на масках», — рассказала посетительница фестиваля Мария Пасюкова.

«В музее сегодня очень много всего, тут каждый найдет для себя то, что ему действительно интересно. И при этом, каждая локация по своему особая, сделанная с душой. Хочется в ней прямо подольше остаться, но также хочется все остальное посмотреть. Поразил кукольный театр для детишек, там такой харизматичный актер, что я сама засмотрелась, настолько впечатляет его игра. Мне подобных мероприятий не хватало, пока я не приехала в Томск. Тут прямо чувствуется движ», — отметила еще одна посетительница Виктория Жилина.

Фото: Серафима Кузина

В финале ночи арт-команда Ксении Беленковой со своим танцевальным перфомансом «ЛиКи» превратила площадку перед музеем в сцену, притягивающую внимание зрителей. Магическое пространство создали герои, скрывающие лица под масками фестиваля «Лики Сибири», музыка и огненная импровизация.

Текст: Алёна Попова

Фото: Серафима Кузина

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