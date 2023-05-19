«Лики Сибири». Как художники готовятся к фестивалю

19 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Уже сегодня вечером, 19 мая, в Первом музее славянское мифологии откроется фестиваль уличного искусства «Лики Сибири», где примут участие 11 художников из близлежащих регионов. На языке современного искусства они расскажут, какой богатой историей обладает сибирский край и в чем кроется его красота, изобразив свое видение на арт-объектах в виде масок.

Накануне фестиваля, 18 мая, нам удалось побывать в мастерской художников, где проходят последние приготовления перед предстоящей презентацией. Там мы поговорили с авторами работ об их масках и узнали, какие смыслы скрывает каждая из них.

Фото: Серафима Кузина

Фестиваль уличного искусства «Лики Сибири» пройдет в Томске впервые в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Его организаторами выступили Первый музей славянский мифологии и новосибирский художник, автор проекта «Игра с вечностью» Юрий Шахоян совместно с продюсером Виктором Ершовым. Подготовку к мероприятию они начали еще в конце января 2023 года, когда был дан старт конкурсного отбора участников, включающий в том числе онлайн-общение с художниками на тему краеведения и истории Сибири. Вторым этапом фестиваля стало проведение художественно-краеведческой лаборатории с 14 по 18 мая, в рамках которой художники не только познакомились с историей Томска и посетили в единственный в мире музее Кулайской культуры в селе Подгорное, но и начали расписывать свои маски.

Фото: Серафима Кузина

«Нам очень повезло с пространством. Мы попали действительно в рабочую атмосферу, где каждый художник нашел своё место. Некоторые из них работают вообще не выходя из помещения, такие прямо трудоголики — с утра до ночи творят. Возможно, здесь не так комфортно, как хотелось бы, но оно именно такое атмосферное, как раз в русле паблик-арта, — рассказывает куратор проекта «Лики Сибири» Елена Кобылкина.

Сегодня в течение дня маски перевезут на третий этаж Первого музея славянской мифологии, где уже вечером состоится презентация арт-объектов и встреча с художниками. По словам Елены, это станет промежуточным этапом фестиваля, в последующем все маски будут выставлены в разных городах Сибири.

Фото: Серафима Кузина

«Нас уже пригласили в Салехард, — добавляет она. — Возможно, какие-то маски будут размещены в городах-соседях, с которыми мы дружим. И понятно, что уличное искусство подразумевает определенную долю недолговечности, потому что на объекты оказывают влияние природные условия и другие факторы. Мы, конечно, будем защищать их лаком, чтобы они долго радовали туристов и жителей сибирских городов. Что еще очень важно — то, что мы все-таки учли в нашей концепции новый формат паблик-арта, который не причиняет какого-то ущерба даже деревянным домам. Мы подразумеваем, что какие-то маски можно разместить даже на тех домах, на которых ранее ничего не разрешалось вешать. Может быть, это не памятники федерального значения, как Дом с жар-птицами, но какие-то дома, которые раньше смотрелись грустно, возможно, теперь заиграют с помощью как раз новых арт-объектов, созданных потрясающими художниками, более яркими красками».

Фото: Серафима Кузина

Среди мастеров в фестивале «Лики Сибири» принимает участие известный томский уличный художник Илья Wince Маломощенко. Его маска посвящена сибирской деревне, теме, которая регулярно появляется в работах художника.

Фото: Серафима Кузина

Также на фестиваль в Томск приехали участники из Новокузнецка, Красноярска, Иркутска, Омска, Новосибирска и Республики Алтай. У каждого из них свое видение истории и культуры Сибири.

Аржан Ютеев (Республика Алтай) Фото: Серафима Кузина

«Моя работа-маска названа „Алтай на грани миров“, — рассказывает Аржан Ютеев, приехавший в Томск из Республики Алтай. — Тут я показываю образ шамана — человека, который как проводник между мирами, и общую историю древнего Алтая по периодам. Здесь у меня есть также символы, относящиеся к алтайской культуре. На маске я показал два мира — верхний и нижний — по центру образ шамана. В верхнем мире у меня получается образ человека, девушки, а слева — волка. Это животное верхнего мира, если обратиться к мифологии. А животное нижнего мира — медведь. Также у меня есть орнаменты, которые я взял ис пазырыкской культуры. Так я всю большую историю Алтая попытался изобразил в деталях на маске».

Александр Блосяк (г. Красноярск) Фото: Серафима Кузина

«В основном, наверное, так как у фестиваля нет какого-то жесткого регламента, я отталкивался от основного сюжета, мотива, который мы часто используем. Это сибирский лес. Он сказочный, уже как будто перерос, — рассказывает Александр Блосяк из Красноярска. — Долго думал и определялся с темой, и в этот раз мне захотелось сделать быстрый рисунок, практически без подготовки, за один заход. По времени это заняло час. Тут, скорее, такой, момент: когда мы рисуем природу, то пытаемся ее внешнюю сторону передать — ёлки и другие объекты. А мне сейчас хотелось, скорее, изобразить ту, другую часть — саморождающееся состояние, где ты не знаешь, что будет и как оно будет развиваться. И сама по себе форма маски, она, в некотором смысле, направляла. Только основная и единственная идея была в том, чтобы центральная осевая часть представляла собой образ мирового древа, который мне очень привлекателен».

Александр отметил, что в последние время ему нравится подходить к работе без эскиза, без подготовки. Для него это своего рода художественная импровизация. Для этого Блосяк специально использует масляной карандаш, который нельзя править в случае каких-то ошибок. Говорит, что в этом тоже есть какой-то психотерапевтический эффект, когда художник не привязан к конкретному эскизу.

Анастасия Гурова (г. Омск) Фото: Серафима Кузина

«На самом деле это такая сильно подталкивающая на философии тема. Лик — это то, чем человек обращен во внешнее пространство. В работе мне хотелось соединить внутреннее и внешнее, человека и природу. По сути эта идея и легла в основу маски, — объясняет художник из Омска Анастасия Гурова. — Весь декор у меня состоит из деталей, взятых из моих графических работ. Здесь есть и мосты, и деревья, и элементы того, что для меня ассоциируется с Томском — это деревянная архитектура, которая сохранена усилиями людей. Исходные идеи во время работы, конечно, трансформировались. Например, изначально у меня должно было быть одно окно, а получилось три. В каждом из них свое состояние: в одном идет снег, в другом мы видим звезды. Для меня окно не просто символ деревянной архитектуры. Это еще и направление: мы смотрим наружу или заглядываем во внутрь. Кстати, обратила внимание, что в Томске, в отличии от Омска, практически отсутствуют ставни на окнах и самих окон в домах много. То есть избы очень светлые, и кажется, что это на ментальность человеческую тоже переносится».

По словам Анастасии, на фестивале она попробовала работать с непривычным для нее материалом на непривычной основе в виде маски. Признается, что, возможно, в дальнейшем, благодаря участию в паблик-арте, она откроет для себя какой-то новый этап в творческом развитии и будет работать на объемных поверхностях.

Ульяна Акимченко (г. Новокузнецк) Фото: Серафима Кузина

«Я рисую в смешанных техниках — живопись и графика — но в последнее время увлекаюсь эпоксидной смолой, — рассказывает Ульяна Акимченко из Новокузнецка. — Часть элементов я залила вчера. Сама работа у меня будет про лики Сибири. Собственно они и сделаны из смолы. Изначально был другой эскиз, я планировала только кусочек неба и людей. Но так пошло, что теперь у меня на маске получилась река жизни. Также здесь есть орнаменты кулайской культуры, которыми я вдохновилась, когда мы ездили в село Подгорное. По низу изображения подземных животных. В центре — птица как символ неба».

Ульяна добавляет, что ее предыдущие работы оказались очень близки к тематике фестиваля, поэтому она и решилась подать заявку на конкурс. Отмечает, что в Томске побывала впервые, и это стало приятным знакомством. Часть идей для своего проекта девушка почерпнула после поездки в музей Кулайской культуры и экскурсий по городу.

Алена Katana_wu (г. Новосибирск) Фото: Серафима Кузина

Здесь у меня история о том, что нас объединяет в Сибири. Это видение мироздания: человека, природы, космоса. Горы — это места силы, справа тотемы, которым поклонялись и по сей день поклоняются люди. Свечение в глазах — это свет Творца, который есть в каждом из нас. Природа — это наша колыбель, то, где мы живём на планете Земля, которая нас кормит — поясняет новосибирская художница Алена Katana_wu. — Губы — это лодка, где изображены разные народности, воплощенные в двух моих героях. Они вытаскивают сеть с рыбой — это традиционный быт. Орнаменты взяты с референсов — предметов быта и народных костюмов селькупов, эвенков, монголов, тибетцев. Есть и древо, которое уходит очень глубоко, корнями в прошлое, будущее и настоящее, на ветки которого до сих пор подвязывают ленты».

Над маской Алена работала с 14 мая, сразу, как приехала в Томск. Усилия стоили того, работа получилась очень яркой.

Марина Зайкова (г. Томск) Фото: Серафима Кузина

«Суть работы заключается в том, что я хотела изобразить момент отливки, то есть сам процесс изготовления металлопластики кулайской культуры. От нее остались только ритуальные фигурки, созданные из бронзы. Процесс их изготовления начинался с того, что металл разогревался до тысячи градусов, кулайцы специально для этого жгли кости животных, и потом они этот металл заливали в форму, которую заранее изготавливали, — объясняет томичка Марина Зайкова. — Я нарисовала момент именно растекания металла и создания этих фигурок кулайцами. Это была первая идея — показать именно процесс изготовления. Вторая идея заключается в том, что у кулайцев было специфичное миропонимание. Они считали, что Вселенная состоит из трех миров. Верхний — мир богов. Здесь у меня изображены птицы, потому что они считались посланниками богов. Второй, средний мир, — это мир человека и животных. Здесь медведь как хищник и лось как травоядное животное. Кулайцы верили, что в нижнем мире живут хтонические существа, чудища. Их я тоже изобразила внизу. Следующий смысловой слой: с кулайской культурой знакомы во всем мире, и ее металлопластика как будто рентген, она просвечивает предмет. И поэтому я на форму маски положила линии, имитирующие строение черепа. Еще один слой — если человек знаком с процессом литья, он знает, что в одну форму можно много раз налить металл и получится много-много экземпляров. У кулайцев, наоборот, не было найдено ни одной одинаковой отливки. Формы они делали из глины, смешанной с илом. Она не могла выдержать много отливок, потому что сразу разрушалась. И у меня птицы как раз символизируют тот самый первый экземпляр формы, который никогда не будет найден. Птицы — это своего рода фиксация идеи».

Интерес к кулайской культуре Марина проявляет давно. Подкрепила его и поездка в село Подгорное с участниками фестиваля, где она почерпнула новые образы. Например, тигель, который художница увидела в музее кулайской культуры и затем изобразила на своей маске.

Алиса Обросимова (г. Иркутск) Фото: Серафима Кузина

«Я сделала маску в технике папье-маше: мне нужно было за максимально короткое время придать объем и не сделать ее слишком тяжелой. Дальше будет еще несколько слоев: я зашпаклюю и сделаю текстуру под дерево, — отвечает Алиса Обросимова из Иркутска. — Моя работа — посвящение эжинам — богам, покровителям природы Байкала. Попав в число участников фестиваля, я с большим удовольствием окунулась в культуру древних восточных народов Сибири, мне интересна их мифология. И работая здесь, над маской, я поняла, насколько эти сказания, например, про Байкал, обширны, но они абсолютно неоднозначны. Допустим, есть сюжет — дух-покровитель Байкала. Одни говорят, что это седой старик, другие — маленькая девочка, третьи — что это старуха. Кому как нравится. Но на самом деле Байкал такое волшебное место, и всю его мистику можно увидеть, скорее всего, не в конкретном облике, а в извилистой коре, в ветках или других в каких-то простых понятных вещах. Мне хотелось передать именно ощущение пребывание там».

В Томске Алиса оказалась тоже впервые, и, хотя большую часть времени проводит за работой над маской, город успела увидеть. Особенно ей понравились тихие узкие улочки и деревянные дома с наличниками, которые, по словам Алисы, отличаются от иркутских более сложным орнаментом.

Фото: Серафима Кузина

Директор Первого музея славянской мифологии и организатор проекта «Лики Сибири» Ольга Павлова отметила, что вместе с командой она стремится не замыкаться внутри стен музея, а творить в городе, связывая краеведение и уличное искусство:

«Этот фестиваль в первую очередь должен стать разговором про Сибирь, про наше бескрайнее дикое поле свободы и творческих экспериментов. Поле потрясающих, сильных людей, наполненных энергией, потому что Сибирь — это всегда про определенное преодоление. И нам очень важно создавать плотные связи, соединять сибиряков друг с другом, поэтому в фестивале участвует исключительно представители и художники арт-сообщества СФО», — сообщила она.

Фото: Серафима Кузина

Посмотреть все маски и узнать о них еще больше можно будет уже сегодня, 19 мая, в Первом музее славянской мифологии по адресу ул. Загорная, 12. Мероприятие начнется в 19:00. Также организаторы обещают, что в течение вечера в рамках фестиваля будут проводится экскурсии с арт-медиаторами.

Текст: Алёна Попова

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