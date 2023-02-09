Гастрогид Арина Бариева: «В заведения тех, кто горит своим делом, хочется возвращаться!»

9 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Частный томский гид-экскурсовод Арина Бариева придумывает необычные экскурсии — водит туры по кофейням и барам! Людям, неравнодушным к напиткам и еде, перед таким предложением не устоять.

Мы расспросили Арину про ее проекты и узнали, почему гид не переезжает из Томска, какие сюрпризы ждут участников гастро-прогулок и что ее туры — это не только новая информация и удовольствие от вкусов, но и общение.

— Арина, как Вы стали вести гастро-экскурсии?

— Сначала я позиционировала себя как гид-энтузиаст. Подумала, что я умею делать? Разговаривать! Это классно, и образование, подходящее для гида у меня есть — я училась в ТГУ на геолого-географическом, кафедра краеведения и туризма. У меня есть международный опыт работы. Решила, пока мы не можем активно ездить куда-то далеко, почему бы не начать радоваться жизни здесь, в Томске. Начала с экскурсий по городу. Веду их и сейчас, но дальше начала искать более интересные форматы, которых у нас не было. Такие туры — не моя инновация, нас всегда что-то где-то вдохновляет. Я много изучала, как проводят подобные вещи в других городах. Посмотрела, что в Томске гастро-экскурсии совсем неразвиты, их просто нет. В работе пошло на пользу, что я училась на баристу. Проходила курсы в Томске, гостям ни одной чашки кофе не сварила, но все процессы знаю.

Арина Бариева — томский гид, который проводит экскурсии не только по историческим местам, но и по кофейням, барам и чайным. Фото: Серафима Кузина

— Когда запустили первый тур, связанный с едой и напитками?

— В августе 2021 года. Это был кофе-тур, он появился полностью по моей инициативе. Первый бар-тур провела в декабре 2021. Через год появился чайный тур, а в январе 2023 года запустился второй гастробар-тур, где участвует в том числе и The Вurger lab и где мы с вами сейчас беседуем. Второй тур предполагает соединение напитков и блюд — мы изучаем фудпейринг.

— Что это такое?

— Концепция сочетания продуктов по самому активному летучему ароматическому веществу. Это достаточно сложно и предполагает научное объяснение. Нужно, чтобы повар, кондитер и бармен дружно составляли необычные сочетания. Самые необыкновенные, с которыми я сталкивалась, хотя сама не стала пробовать — это киви и устрицы, красная икра и белый шоколад. Дело было не в Томске, у нас это направление только-только стало развиваться. А зародилось оно в 1995 году в Европе и США.

Наше интервью с Ариной проходило в The Вurger lab. Она рассказала, что новый гастробар-тур появился как раз отчасти по инициативе директора этого места Елизаветы Крайновой. Фото: Серафима Кузина

— Как томские заведения отнеслись к Вашим идеям?

— Первый кофе-тур ко мне пришел словно волею судьбы, у меня не было проблем с тем, чтобы с кем-то договориться. Мне важно показывать томских производителей, наши локальные моменты. И значимо, чтобы в заведения можно было вернуться. Тур — способ экологично и безопасно узнать что-то новое. Самому пойти в неизвестное заведение — это риск. Люди переживают: «Вдруг окажется невкусно, чек высокий, мне не понравится, я отравлюсь». А в туре с хорошей компанией удается познакомиться с чем-то новым.

Сейчас я работаю с тремя кофейнями, это четыре локации. Первый, к кому я обратилась, был Саша из PUGsCoffee. У него еще есть свой цех по обжарке. Он тоже энтузиаст, как и я, и с удовольствием принял предложение. Начал водить меня по цеху, предлагать, что можно показать гостям. Также есть и кофейня PUGsCoffee, где мы проводим дегустацию, кофе, сваренного на зерне, обжаренном в Томске.

В обжарочном цехе кофейни PUGsCoffee Фото: из архива Арины Бариевой

После была «Джезва», турецкая кофейня. Она камерная и очень своеобразная. Не показывать ее в кофейном туре — то же самое, как приехать в Петербург и не посетить Казанский собор. Наталья и Шах, основатель проекта приехавший в Томск из Турции, очень открыто отнеслись к моей идее. И заключительной локацией тура стала кофейня Pumpkin. Всегда стремлюсь поставить в программу известное место, чтобы не разделять — вот «новички», вот «старички». Мы все едины, все томские заведения несут концепцию определенного счастья.

— Что это за история с счастьем?

— Мне важно искать горящих своей идеей людей. И чувствуется, что счастье человека, который занимается действительно своим делом, переходит в его проекты. И в такие заведения хочется вернуться.

— Как появлялся бар-тур?

— Это была моя самая первая идея, она появилась даже до краеведческих экскурсий. Но в тот момент «открывать двери ногой» в заведения я постеснялась. Зашла с обычных экскурсий, показала себя. Что касается баров, то я никогда не поведу группу туда, где не бывала сама. Первые, кто отозвался на мою идею, были Chupito и South spot. С их управляющей Катериной мы в прекрасных отношениях. Она идею поддержала, и даже предложила мне третий бар, поскольку тогда была еще и управляющей Meet up.

Участники бар-тура в South spot Фото: из архива Арины Бариевой

Невозможно было в барном туре обойти стороной «Про крафт», где высокий уровень сервиса и продукта. После добавилось пятое место, частная пивоварня Beerfolio. Они занимаются в Томске крафтовым пивоварением. Их завод находится далеко от центра, на Мичурина, а дегустационная комната на Источной. Мы приходим и пьем самое свежее пиво, которое только-только с завода. Для меня это очень важно. Если сравнивать с большими, крупными производствами, ребята очень хорошо держат свою марку.

— Легко ли было собрать в Томске чайный тур?

— Проблематично, программа оказалась для меня самой тяжелой, поскольку у нас мало чайных. Оказывается, кофейная культура в Томске развита гораздо больше. Но я работала, как и обычно, по зову души. С Натальей, управляющей «Чайной обителью», получился отличный коннект. Она очень открытая, добрая, просто окутывает всех радостью. А потом встал вопрос: «А куда дальше? Было еще несколько заведений, где мне не подходил формат. Либо совсем мало места, либо вход через какой-то вейп-шоп, некрасиво, в подвале… Не то, что хочется показывать людям. Кто-то просто решил не выходить со мной на связь, а я всегда отпускаю тех, кому неинтересно.

В итоге решила, почему бы самой не изучить чайные традиции России. Теперь мы с удовольствием проводим русское чаепитие с самоваром, вкусными пирогами в Доме искусств на Шишкова. Расположен он отлично, тем более, рядом есть Воскресенский родничок, где вкусная вода. Ее для чая и берем.

Чаепитие в Доме искусств Фото: из архива Арины Бариевой

В Доме искусств мы пробуем линейку сибирских чаев локальных наших производителей, влюбленных в Томск. Еще одна локация — «УТРО ЗДЕСЬ». Так у нас получилась концепция «Россия против Китая», выбираем самую интересную для нас позицию чая.

— Какие локации в совсем новом гастробар-туре?

— Он отчасти появился по инициативе Лизы, директора The Вurger lab. Она ищет новые пути популяризации своего заведения. Дальше, как любитель сети, туда входит «Про крафт», «South spot и другие заведения. Я подтянула к проекту еще и рюмочную «Спиритс». Также в проект хорошо вписалась новая испанская таверна.

Не просто тур, но и общение

По мнению Арины, в Томске больше развита кофейная культура, чем чайная, поэтому чайный тур было сложнее подготовить. Фото: Серафима Кузина

— Как в целом продумывается тур? У Вас есть свое видение, или бар предлагает определенные вещи?

— Я всегда даю возможность заведениям показать себя, представить то, что они хотят — свои фишки, концепции, самые необычные предложения. То, ради чего гости бы вернулись. С The Вurger lab мы решили не делать для группы что-то эксклюзивное, а показать в сетах самые топовые позиции. Это лучше, чем дать попробовать то, чего нет в обычном меню. Но иногда и я могу предложить включить в программу определенные вещи. Так было с Pumpkin — я настояла, чтобы мы пили там кофе «Амели», хотя он совсем не дешевый. Но это их фишка. Во время общения находим вариант, который подходит всем.

— Кто обычно отправляется с Вами в туры? Томичи, гости города? Кто Ваша аудитория?

— В основном томичи. У есть программы на каждую неделю, к нам легко попасть. Но приезжали и гости из Петербурга, Кемерова. Я всегда приглашаю их присоединиться, рассказываю о турах тем, кто бронирует у меня просто экскурсию по городу.

Арина частный гид и первые ее экскурсии были по Томску Фото: из архива Арины Бариевой

— Обзорные экскурсии Вы по-прежнему ведете?

— Да, я частный томский гид-экскурсовод. И гостям города тоже показываю кафе, дабы они знали, что есть не только условная «Буланже», которая всем известна, не только «Сыроварня», а много мест, куда можно сходить в нашем городе и расширить свой вкусовой опыт. И понять — локальный продукт в Томске классный. Для новосибирцев советы особенно актуальны. Они приезжают и говорят: «Ну, улицы у вас красивые, но поесть и выпить кофе у вас негде». Предлагаю им разобраться с этим. Присоединится к туру, либо самостоятельно зайти в «Джезву», передать от меня привет Шаху, и он там покажет экспонаты ЮНЕСКО, которые хранятся в его кофейне.

— Сколько по времени длится тур?

— В кофейном туре четыре локации мы посещаем за 3 часа, потому что кофе — быстрый напиток, только в последнем кафе можем задержаться, побеседовать, выпить «Амели». Чайный тур — это две локации, но они тоже занимают 3 часа, ведь чай — неспешный процесс. Первый бар-тур более активный получился, за 3 часа мы посещаем четыре бара. А второй, когда люди еще и едят, длится дольше. В среднем 3 часа — это комфортное время, когда мы еще не устаем эмоционально друг друга поддерживать.

Фото: Серафима Кузина

— Что происходит во время барного тура? Вы пробуете какие-то авторские предложения от бара?

— Нет, мы показываем именно то, на чем специализируется бар. Если это мексиканская рюмочная, то, значит, будет текила с сангритой. Я расскажу, как текилу правильно пьют в Мексике (вовсе не с солью и лаймом, как у нас принято).

— Кого больше среди участников? Девушек или мужчин?

— Конечно, на 85% это девушки. Некоторые смело приводят своих молодых людей. Те сначала скромно сидят в стороне, вероятно, думая, что это вообще со мной происходит, лучше бы мы просто сходили куда-то вдвоем поужинать. Но потом вливаются, начинают играть с нами. После девушки пишут отзывы в духе: «Классно, что вывела своего друга, еще придем к вам». Многие участвуют в туре по одному. Я всегда говорю, что наши прогулки — они про коммуникацию, общение, и люди находят себе новых знакомых, друзей. Что касается возраста, то обычно моими турами интересуются люди от 25 до 45 лет. Хотя те, кто повзрослее тоже бывают, они чаще предпочитают кофейные и чайные туры.

В таких гастро-экскурсиях люди часто находят себе новых друзей Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Эффективной ли получается коммуникация?

— Такая задача тура появилась отчасти из-за моей собственной боли. Я сама — человек общительный, но так получилось, что все мои друзья уехали из Томска. Сегодня я чаще всего хожу и езжу куда-то одна. И мне самой важно, чтобы люди находили новых друзей. Сейчас все постоянно погружаются в свои телефоны, что-то пишут… Живое общение уходит, мне хочется его поддерживать.

Во время бар-тура мы сразу начинаем знакомиться, переходим на «ты», иногда меняем себя имена. Я пишу себе на бейджике не Арина, а Фиона или «Тропикана-женщина». Каждый придумывает себе интересное прозвище. У всех есть карточка с заданиями, которые они выполняют, при этом общаясь друг с другом. Нарисовать «татуировку» соседу, сделать селфи с незнакомцем… А в последнем баре мы делимся на команды, соревнуемся, придумываем какие-то кричалки.

Нарисовать «татуировку» — одно из заданий, которое Арина просит выполнить участников тура Фото: из архива Арины Бариевой

В заключении я всегда приглашаю всех задержаться. Не говорю: тур закончился, пошли по домам. Нет, мы остаемся, разговариваем, обмениваемся номерами телефонов. Во время бар-тура мы немного повышаем градус, люди раскрепощаются. Что касается кофе-тура и чайного тура, они скромнее в плане коммуникации. Тем более, это утренние встречи, а по барам мы гуляем вечером.

— Какой у Ваших туров график, они идут постоянно или зависят от количества желающих?

— Примерно за 2 недели я выкладываю расписание своих групповых экскурсий. К ним можно присоединиться. Бар-тур проходит по субботам, кофейный и чайный — по воскресеньям. Группы набираются всегда. Пару раз в декабре, месяце депрессий, народу было поменьше. А иногда вместо одной группы набирается два. Так было с экскурсией с проектором, она краеведческая, не гастрономическая, но тоже в уникальном формате для нашего города.

— Как Вы продвигаете свои проекты, через соцсети?

— Начинала с них. Мне повезло — когда 1,5 года назад я организовывала самую первую экскурсию, мою афишу репостил один из ведущих, у него было около 7000 подписчиков. Я ему очень благодарна, те, кто пришел, увидев у него информацию, стали моими постоянными гуляльщиками. Я всегда называю участников экскурсий именно «гуляльщики». После включилось «сарафанное радио», люди советуют приходить друзьям и знакомым. А про обзорные экскурсии, которые для гостей города, можно узнать в агрегаторах.

Хочется увлечь больше заведений

— Хотелось бы, чтобы не только томичи, но и гости города тоже участвовали в турах. К примеру, ехали к нам, чтобы в субботу с утра погулять, посмотреть деревянное зодчество, вечером сходить в барный тур, а в воскресенье с утра выпить кофе, — считает Арина Фото: Серафима Кузина

— Вашим проектам полтора года. Что в прогулках за это время изменилось?

— Люди. Мне кажется, они стали скромнее, более зажатыми. Почему так, не знаю. Настроение поменялось, финансовая ситуация…. Но ведут себя иначе. Только под конец все раскрепощаются.

— Насколько меняется программа? Вашим «гуляльщикам» есть смысл брать один и тот же тур по несколько раз?

— Программы фиксированные, но многие все равно приходят неоднократно. Даже из Новосибирска приезжали дважды. Я стараюсь расширять линейку, делать диверсификацию продуктов. От старого до новенького тура проходит где-то полгода. Но только экскурсией наше общение не всегда ограничивается. Я стремлюсь создать комьюнити, чтобы мы могли общаться, куда-то ходить, к примеру, смотреть спектакль и потом его обсуждать. Хочу, чтобы мы правда стали приятелями, большой командой Томска, которая с удовольствием открывает для себя новое.

Мне бы хотелось подключить к моему проекту как можно больше заведений. Чтобы они сами предлагали участвовать, я очень открыта в этом моменте, с удовольствием подорвусь и сделаю. Можно организовать 3-й, 4-й бар-тур, делать новые варианты с кофе. Когда прогулок станет больше, то меня одной на них уже не хватит. Тогда есть желание, чтобы проект вырос до маленькой команды, которая будет заниматься и гастротуризмом, и экскурсиями по городу. Сейчас сложно продвигать туры, таргет уже невозможен. Иначе бы меня одной, вероятно, не хватало на все прогулки.

— Город с точки зрения своего гастро-развития готов к большему количеству туров?

— Выдержит ли Томск? Хотелось бы. И еще хотелось бы, чтобы не только томичи, но и гости города тоже участвовали в турах. К примеру, ехали к нам, чтобы в субботу с утра погулять, посмотреть деревянное зодчество, вечером сходить в барный тур, в воскресенье с утра выпить кофе, узнать о нашей кофейной культуре, возможно, сходить в театр и поехать домой. Такие выходные будут просто наполнены развлечениями.

Фото: Серафима Кузина

— Чего не хватает томской барной, кофейной культуре? Чайной еще толком нет, как я понимаю… Какие проблемы заметили в других?

— У нас нет коктейльных баров, мест, куда можно зайти и выпить именно коктейли. Может быть, я сама когда-то такой открою. Кофейная культура, считаю, у нас хорошая. На маленький город и крупная обжарка у «Буланже», они жарят кофе просто тоннами, и маленькая у Саши в PUGsCoffee. Может, мне бы хотелось заведений, которые варят не только латте и капучино. Почему бы не делать кофе Ливана, греческое, что-то еще, связанное с другими странами? Мне нравятся такие варианты. А в целом — specialty кофе у нас есть, альтернативные способы заварки типа кемекса, аэропресса, встречаются. В чайной сфере, надеюсь, что-то появится интересное. Может, маленькое заведение, куда можно зайти, посидеть с книгой и выпить чашечку чаю. С интересным чаем, привезенным из какой-то далекой страны. Я бы тоже туда водила свой тур.

Арина так любит кофе, что у нее даже есть кулон в виде кофейного зернышка Фото: Серафима Кузина

— Как в России в целом обстоит дело с подобными бар-турами?

— В крупных городах проводятся бар-хоппинги. Собирается большая компания, и просто переходит из бара в бар, пьет в каждом приветственные напитки, играет в настольный футбол или то, что предлагают в этом заведении. В прошлом году в ноябре в Москве организовали крупный бар-хоппинг Tour de bar. Он объединил 60 разных баров. Можно было купить билет и за 4 дня посетить все бары, получить приветственные напитки. Такие проекты есть в центральной части страны. В маленьких городах я видела, что экскурсионные агентства предлагают какие-то туры, но подробности они утаивают.

Tour de bar — это сравнительно недавно появившееся явление в столичной культуре. Первый фестиваль бар-хоппинга был организован в Москве в сентябре 2021 года и продолжался тогда пять дней. В нем приняли участие около 50 заведений.

Важно, что у моего тура познавательная концепция. Мы узнаем, как правильно пить определенные напитки. А игровая часть придумана мной, она не связана с едой и напитками. Бар-хоппинги в Москве и Петербурге — они главным образом ради того, чтобы выпить. У моих прогулок есть образовательная и коммуникативная цель.

Кофейные туры обычно проводятся в туристических городах. Я видела предложения в Самаре, в Екатеринбурге. В ближайших сибирских городах не нашла ничего похожего.

Историю Томска мы пишем здесь и сейчас

— Я — человек маленького города. Люблю, что в Томске нет пробок, а город можно пройти пешком. И у нас есть история, которую мы в том числе, нынешние томичи, здесь и сейчас пишем. — говорит Арина. Фото: Серафима Кузина

— Что для Вас самое сложное в организации туров?

— Сложностей правда нет — я верю, если занимаешься своим делом, то тебе все откроется. Барный тур у меня — «хоп, и пошел», кофейный — тоже. Иногда расстраиваюсь, что 5 человек приходит, а не 10. Но это скорее грустно, чем сложно. Можно назвать сложностью, что хочется привлечь какие-то заведения, а им неинтересно. Бывает, люди просто пропадают после предварительных разговоров, не берут трубку.

— А что больше всего нравится в работе?

— Когда люди остаются после тура: пьют кофе или отдыхают в баре. И, главное, общаются. Это для меня как мед на душу!

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

— Что обычно Ваших «прогульщиков» интересует, о чем они спрашивают во время туров?

— Часто задают странные вопросы. Не что-то фундаментальное, а откуда кофе родом. Почему стена в баре красным целлофаном заделана, кружки круглые, а не длинные... Что-то придумываешь потом им в ответ. Во время кофейного тура часто спрашивают у Саши: почему он жарит кофе именно в Томске? В барах спрашивают о концепции: почему не просто пивной бар, а мексиканский.

В томской кофейне, где подают настоящий турецкий кофе Фото: из архива Арины Бариевой

— Сами хозяева встречают участников тура, общаются с ними?

— Конечно. Саша каждый раз приходит, он по обжарочному цеху ведет экскурсию. Шах в «Джезве» приветствует, рассказывает о себе. Все спрашивают: почему он в Сибирь приехал. В таверне, в рюмочной управляющие приветствовали гостей, рассказывали концепцию. Людям это очень нравится.

— Вы знакомите людей с не всем известным, неожиданным Томском. А сами Вы томичка?

— Я из Томской области, из Асино, 10 лет живу в Томске — приехала сюда учиться, и осталась. Редкий случай — у нас есть гиды из других городов и даже стран, а из области встречаются редко.

Арина Бариева родом из Асино, 10 лет назад она приехала в Томск на учебу и тут осталась насовсем. Фото: Серафима Кузина

— Вы сказали, что многие ваши друзья уехали из Томска. Почему Вы остаетесь и развиваете свои проекты именно здесь?

— Я считаю Томск очень комфортным местом. Не могу жить в Москве, приезжаю, и мне через 15 минут кажется, что из меня всю энергию высосали. В Петербурге комфортнее, он более творческий. Но я — человек маленького города. Люблю, что в Томске нет пробок, а город можно пройти пешком. И у нас есть история, которую мы в том числе, нынешние томичи, здесь и сейчас пишем. Создавая свои проекты, новые заведения, прививая людям барную и кофейную культуру. Думаю, в Томске действительно можно развить себя. Другая важная причина — у экскурсоводов не суперконкурентная среда. У нас много гидов, но у каждого своя стезя, направление для развития. Я нашла свою в гастрономии, в новых подходах — не просто идти по главному проспекту, а подсвечивать его проектором. Это уже интересно, это новое. Мы с коллегами знаем друг о друге, но мы никогда не «деремся», всем работы хватает, поскольку к каждому приходят люди со своими интересами.

Текст: Мария Симонова

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