В Томске прошел последний Street Vision

19 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 17 сентября, в Томске состоялся финальный фестиваль уличного искусства, музыки и новой городской культуры Street Vision X.

Мероприятие прошло на территории бывшего цеха холодной штамповки завода «Манотомь». Посетителей ждала выставка художников, представивших свои работы в самых разнообразных стилях на площади 7 тыс. кв. метров.

Локация фестиваля была поделена на 10 зон, которые, помимо экспозиции, включали фуд-корт, концертный зал, маркет, экспо и образовательные площадки «Старая школа», «Береги себя», «Уйти в IT». Хэдлайнерами фестиваля стали группы из Санкт-Петербурга Kutman (alternative, electronic) и 3H Company (abstract hip-hop, idm).

В рамках мероприятия также прошли танцевальные батлы, хип-хоп лайвы, рэп-выступления и различные перформансы.

Основная программа фестиваля продолжилась вечерним «Сибирским рэйвом» на котором выступили 16 хэдлайнеров из трех городов России — Москвы, Новосибирска и Красноярска.

Фестиваль Street Vision проходит в Томске почти ежегодно с 2012 года. Изначально мероприятие позиционировалось как выставка работ граффитистов, открытая площадка для самовыражения художников. Однако со временем оно переросло в формат большого фестиваля уличного искусства. В сентябре 2021 года основатель мероприятия Иван Ларионов объявил о том, что десятый Street Vision станет последним.

Фото: Серафима Кузина

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