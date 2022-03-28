«Свалка» — это терапия.

Как живется томскому проекту на новом месте

28 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сейчас как никогда важно поддержать локальный малый бизнес. Поэтому мы продолжаем рассказывать об интересных томских проектах.

Томскому соцпроекту по бесплатному вывозу ненужных вещей «Свалка Регион 70» почти шесть лет. За это время он успел сменить уже три точки в городе.

Начиналось все с помещений на проспекте Мира, после пожара проект переехал в район главного корпуса ТПУ, а с осени 2021 года обосновался в самом центре — на проспекте Ленина 82а, недалеко от ЦУМа.

Попадая сюда, выключаешься из реальности. По словам Юлии Коверко, основательницы проекта, люди приходят к ним не только за тем, чтобы отдать или приобрести какие-то вещи. Посещение «Свалки» — своего рода терапия для каждого посетителя.

На входе гостей «Свалки» встречают манекены в винтажной одежде. Фото: Серафима Кузина

По словам Юлии, желание переехать появилось давно. На Ленина 82а лучше проходимость, есть окна и нет проблем со связью, как на старом месте. А еще большой плюс — доступная арендная плата. Да, это самый центр города, но поскольку помещение неремонтируемое, оно обходится владелице проекта дешевле:

— Думаю, это место меня ждало, — говорит Юлия. — Я только год, как не езжу сама по адресам, чтобы забрать вещи. Первые полтора года мы шли в минус, по сути я кормила «Свалку». Со временем она начала кормить себя, а потом уже и меня.

На «Свалке» подобралась уже неплохая коллекция советской посуды. Фото: Серафима Кузина

Стеллажи с книгами, горы одежды и обуви на любой вкус, старые пластинки и детские игрушки — это лишь малая часть товара, который «Свалка» стабильно принимает, обрабатывает, выставляет на продажу или отправляет на переработку. Сюда приносят буквально все.

— Как-то молодой человек отдавал вещи после отца и деда — тот был военным. Две или три машины от него тогда приехало. Там была карта Балтийского моря, разлинованная под боевые действия, а в мешке вперемешку с газетами лежали личные архивы, какие-то переписки с Варшавой, что ему каких-то журналов не досталось: «Варшава отвечает, что поставила в соответствии с союзом...». В макулатуру не отдашь, перебирать долго, но эти архивы представляют эпохальный интерес, поэтому до сих пор живут с нами.

Следы пребывания бывших арендаторов создают в помещении, где сегодня обитает «Свалка», особенную атмсоферу. Фото: Серафима Кузина

Юлия признается, что ей самой интересны предметы советской эпохи. Более половины вещей на «Свалке» — это винтаж:

— И это не только то, что нам приносят. У меня есть каналы, через которые я, как интересующийся человек, сама покупаю вещи.

Сюда приносят и множество сувенирных безделушек, которые имеют свойство особенно быстро скапливаться в квартирах. Фото: Серафима Кузина

Историй о том, как, что и даже кто попал на «Свалку», великое множество. Как-то принесли двух красноухих черепах — они жили в детской ванночке, пока их не купили. Некоторое время обитателем «Свалки» был кот, которого Юлия после забрала себе. А однажды сюда попала даже учебная граната.

— Позиция «Дайте бесплатно» у людей очень распространена. Сколько у нас воруют — не выскажешь словами, — говорит Юлия. — Недавно украли шкатулку начала XX века. Мы закрыли комиссионный отдел одежды, потому что я устала рассчитываться из своего кармана. Когда я вижу, что человек не хапнуть за просто так пришел, а ему действительно нужны вещи, могу пойти на встречу, скинуть цену.

Посуда, игрушки, украшения и прочая мелочь живут на первом этаже «Свалки», а вещи и обувь по большей части — на втором. Фото: Серафима Кузина

Запуская проект, Юлия даже не задумывалась над тем, что впоследствии будет тоннами собирать пластик, ветошь и отправлять все это на переработку. Сейчас же это одно из постоянных направлений работы «Свалки». Здесь принимают стекло, бумагу, пластик, книги, которые уже не продашь.

Стекло отдают в «Чистый мир». А тряпки, отмечает Юлия, — самая большая беда: «Почти два года я принимаю их за свой счет». С вещей, которые уже нельзя реализовать, срезают фурнитуру, упаковывают в мешки и по мере возможности отправляют в Красноярск, где их перерабатывает и делают набивку для матрасов. Старую не работающую технику разбирают и также сортируют. И даже собирают какие-то детали, на которые у посетителей есть спрос.

ABS-пластик является самым сложным в переработке. Для его утилизации приходится разбирать технику на детали. Фото: Серафима Кузина

— Я не веду учет, сколько килограммов чего и куда мы отдали. Но, если прикинуть за пять с половиной лет — это не один десяток тонн. И это я только одна делаю, а если бы у нас больше людей осознанно относились к этому, толку было бы больше. Моя капля в море вот такая, — говорит Юлия. — Никакой прибыли от переработки я не получаю, только с продаж. На обработку ветоши трачу от 10 до 20 тысяч рублей собственных средств — для меня это ощутимые деньги.

Мешки с ветошью хранятся в отдельных подсобных помещениях. Фото: Серафима Кузина

1 — вещи в ожидании сортировки и транспортировки на переработку; 2 — мешки, приготовленные для отправки в «Чистый мир»; 3 — чермет собран в отдельном месте. Фото: Серафима Кузина

С негативом в соцсетях тоже приходится сталкиваться, отмечает владелица «Свалки»:

— Периодически приходят хейтеры, говорят: «Вы на халяву берете и жируете, люксовые машины покупаете». Это тоже проработка себя, учишься абстрагироваться. К счастью, меня изнутри это не разрушает. Я говорю: «Приходите на день, поволонтерьте, посмотрите, какая это халява».

Но позитива со стороны посетителей все же хватает:

— Как-то пришла девочка с мамой, копалась в «киндерах», а потом мне говорит: «Вы настоящая волшебница». Это дорогого стоит, до сих пор мурашки по коже. Очень приятно побыть таким Дедом Морозом. Мало кто отсюда уходит с плохим настроем. Как-то зашла зашла женщина — не успела дверь открыть, как от нее сразу повеяло негативом. Спустя сорок минут общения и чаепития, ушла в совершенно другом настроении. Кто-то приходит сюда отдохнуть, отвлечься от повседневности. Когда мы стартанули, а через четыре месяца сгорели, люди переводили деньги просто так, чтобы мы просто снова начали работать. Эта обратная связь очень многое дает.

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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