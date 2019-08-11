5 раритетов. Вещи, которые мы нашли на томской «Свалке»

11 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

АВТОР Валентина Бейкова

Посуда, картины, игрушки, одежда, обувь, мебель, чемоданы, книги, пластинки — все это годами может скапливаться у вас в шкафу или на балконе. Для кого-то это хлам, который почему-то жалко выкинуть, а для кого-то возможность заработать.

В 2015 году семейная пара из Москвы при переезде не смогла найти фирму по вывозу вещей, которые им уже не нужны и которыми они давно не пользовались. Поэтому ребята создали собственный сервис по вывозу хлама с балконов и антресолей, из кладовок и гаражей. Название придумали говорящее — «Свалка». Сегодня проект работает в Москве, Питере, Казани, Красноярске. Есть своя «Свалка» и в Томске, ее можно найти в полуподвальном помещении по адресу проспект Ленина, 30/2.

В Томске три года назад проектом по вывозу всякой всячины заинтересовалась юрист Юля Коверко. В 2006 году Юля окончила юридический институт ТГУ по направлению «Гражданское право» и несколько лет успешно работала адвокатом. — Вообще мечтала пойти на исторический факультет, но никто этот выбор не одобрил. «Это же не престижно», — так звучал главный аргумент, — вспоминает Юля. — Поэтому пошла на престижное направление — юриспруденцию. Несколько лет проработала юристом по вексельным задолженностям, высуживала деньги с поручителей. Это было то время, когда люди не понимали, что они подписывают. Позже Юля ушла в декрет и после рождения дочери решила, что в жизни нужно что-то менять. Она уже не могла смотреть на ответчиков, которые хватаются за сердце в зале суда. Перегорела. Но на горизонте маячил выход из декрета, нужно было что-то решать.

Совершенно случайно женщина узнала о московской «Свалке», и Юля загорелась. Вместе с подругой они решили присоединиться к проекту столичных барахольщиков. Нашли помещение, дали рекламу и начали принимать заявки на вывоз вещей. Сервис в Томске оказался востребованным, заявки продолжают поступать до сих пор.

Часть вещей, которые попадают на «Свалку», отправляется в переработку, другая выставляется на продажу. Завсегдатаями таких мест становятся две категории людей. Одни нуждаются в вещах «подешевле», другие охотятся за редкими экземплярами для своих коллекций. Сегодня рассказываем, что интересного удалось найти нам среди залежей томской «Свалки».

Холодильник с замораживателем

Три-четыре месяца назад к Юле в магазин попал холодильник «ЗиЛ — Москва».

— Ко мне обратился один дядька, сказал, что у него много «вкусного», мол, приезжайте, посмотрите. Потом оказалось, что все интересные вещи он слил антикварщику на Карповском, а меня позвал, чтобы я вывезла все его хламье. Еще начал спрашивать, сколько я дам за то и за это, — морщась, вспоминает Юля. — Я говорю, что денег давать не будем. Если что-то надо вывезти — вывезем. Мне еще надо было оплатить «Газель» и водителя. Холодильник ему был не нужен, теперь вот он стоит у нас. Если честно, я его даже не включала, но рабочий он или нет для него вообще не суть. Он прекрасно создает атмосферу.

Такие холодильники выпускались на заводе имени Лихачева в Москве в 1960-е годы. Внутри у него было четыре полки, появились лотки для яиц, место для хранения масла и отсеки для бутылок, чего не было у предыдущей модели «ЗиС» ДХ-2. Внизу был установлен поддон для свежих овощей и фруктов.

Морозильная камера находилась в верхней части холодильника и имела непривычное для современного обывателя название «замораживатель».

Эта модель холодильников была популярна среди жителей коммуналок, на ручке у них имелся замок, так что вороватый сосед не мог добраться до ваших запасов провианта.

У Юли в магазине эта старая железяка стоит семь тысяч рублей. В Москве на них объявлена настоящая охота. Умельцы скупают их по дешевке, реставрируют и выставляют на продажу за 30 или даже 80 тысяч рублей.

«Уфа», которая прикинулась «Чайкой»

За три года работы у Юли накопилась своя база поставщиков редкостей. Эти ребята приносят на комиссию какой-нибудь раритет. Например, старое радио в карболитовом корпусе.

Что это за «зверь» — понять сложно. Ни на корпусе, ни на задней стенке нет никакой информации о производителе или дате выпуска. Первые результаты поиска в интернете по внешнему виду показали, что это абонентский громкоговоритель «Чайка-2», который выпускали в городе Звенигород (Московская область) в 1950-е годы. Но на одном из форумов радиолюбителей мы наткнулись на информацию о том, что это абонентский громкоговоритель «Уфа» типа «Чайка». Их тоже начали выпускать в 1950-е годы, взяв за образец ту самую «Чайку-2».

С первого взгляда их можно перепутать, если не знать главное отличие — внутренняя сторона квадратного окошка у «Чайки» просто скошена вовнутрь, а у «Уфы» она ребристая. Производство этих громкоговорителей было налажено на оборонном заводе, который не имел названия, он был адресным и именовался «Почтовый ящик 81».

У экземпляра «Уфы», который мы нашли на томской «Свалке», неродной регулятор громкости. Изначально он был выполнен из того же материала, что и корпус радио.

Раритетные часы с помойки

Откуда люди приносят эти вещи, Юля точно не знает. Возможно, скупают по дешевке в деревнях, или на блошиных рынках. Но бывает, что интересные вещи находят возле мусорных баков.

— Подруга возле мусорки нашла замечательные настольные часы «Хозяйка медной горы и Данила-мастер». Они мне прямо в душу запали. Сначала собирались их продать, но я гундела-гундела, в итоге подруга подарила мне их на день рождения, — поделилась Юля.

Эта модель подчасника была создана в 1955 году скульптором Александром Гилевым, который работал на чугунолитейном заводе в городе Касли (Челябинская область). Часы, которые так понравились хозяйке магазина, очень увесистые, порядка двух килограммов. Выполнены они из силумина — сплав алюминия с кремнием — и покрыты черным лаком «под чугун».

Чугунный аналог стоил значительно дороже. Он весил пять килограммов, змейка у основания фигур была сделана из алюминия и имела серебристый цвет. Подчасник соединялся из двух половин винтами, каждая половина имела заводское клеймо. «Облегченный» вариант был для людей со скромным достатком, желающих казаться побогаче и «не хуже других».

В интернете можно найти часы с точно таким же циферблатом, что и на фото, но только с пятиугольным знаком качества СССР, который был утвержден в 1967 году. Из этого можно предположить, что часы, которые оказались возле мусорных баков, были изготовлены в период с 1955 по 1967 годы.

Доска, которая нашла свои шахматы

Юля призналась, что родственники ее бизнес не одобряют, все уговаривают вернуться к работе в офис, а не разгребать чужой хлам.

— А я устала от этих белых воротничков и постоянной нервотрепки. Здесь я перестала ненавидеть понедельники и, несмотря на колоссальную нагрузку, не считаю дни до пятницы. К тому же, здесь можно найти и узнать много всего интересного. Жаль только, что не все это ценят, так вещи и оказываются на помойке, — сетует хозяйка магазина. — Но с другой стороны, когда люди узнают возраст предмета, к вещи сразу появляется уважение. Как вот с этими шахматами.

Юля протянула нам деревянную коробку.

— Их, кажется, принесла женщина как ненужную вещь. Шахматы ее, видимо заколебали, она ими не пользуется, а выкинуть жалко. Вот они и попали к нам. Слава богу, что она про нас знает.

Такие шахматы часто можно было встретить в СССР. Две половинки поля закрывались на маленький металлический крючок.

Внутри хранились шахматы. Фигуры из набора сделаны из карболита. Круглые основания оформлены мягким материалом, чтобы шахматы не стучали по доске.

На одной из половинок коробки есть чернильный штамп, на нем дата выпуска — 4 апреля 1953 года. Там же указано название завода-изготовителя, но оно, к сожалению, плохо пропечаталось.

Этот ребус давался тяжело, пока мы, наконец, не поняли, что это Лужская мебельная фабрика. Информацию о предприятии в интернете нам найти не удалось, но на нашу удачу в соцсетях отыскались контакты Краеведческого музея города Луга (Ленинградская область). Руководитель музея Ирина Голубева рассказала, что такая фабрика действительно существовала, и помимо прочего там делали шахматы. Вот только предприятие работало исключительно с деревом.

— Шахматные фигуры наши также делали, но деревянные. Те, что на снимке, либо от другого комплекта, либо комплекты формировали на фабрике, где делали фигуры, — пояснила Ирина Голубева. — Эти шахматы, мне кажется, более позднего времени, 70–80-е годы. Это твердая пластмасса. Так что, скорее всего, сохранилась доска, и в нее сложили новый набор.

По словам руководителя музея, позже мебельная фабрика была переименована в Лужский деревообрабатывающий комбинат, который просуществовал до распада Советского Союза. Сегодня бывшие помещения завода занимают торговые павильоны.

Липовый снимок «липового» короля

Есть у томской «Свалки» и постоянные покупатели-коллекционеры, которые частенько заглядывают в поисках очередного экспоната.

— Люди, знаете, коллекционируют что угодно: открытки, значки, фантики, фигурки. Бывает вещь стоит год, а потом приходит человек и говорит: «О, а я ее ищу». Еще цены у нас очень низкие, антикварщики сами приходят, а потом перепродают предметы, — поделилась Юля — Недавно вот была женщина, которая собирает старые фотографии.

Старых фотографий накопилась целая стопка. По словам хозяйки, наибольшую ценность представляют те, на которых человек изображен в необычной одежде или с какими-то знаками отличия.

— Чем больше регалий, тем дороже фотография. Важно, чтобы было видно знаки отличия. Тогда можно проверить, какие значки были в какое время, и отстроить период, — объяснила Юля.

Есть здесь и особые карточки, которые не хранятся в общей кипе, а выставлены за стеклом и стоят дороже. Одна из таких — изображение императора Николая II с его двоюродным братом королем Великобритании Георгом V.

При близком рассмотрении становится понятно, что фотография ненастоящая. Подобные снимки печатались сразу на картонной карточке, здесь же снимок распечатан и приклеен. Судя по фотографии, приклеена она здесь уже давно.

История оригинального снимка овеяна множеством мифов. Не сложно заметить, что российский император и его двоюродный брат сильно похожи. Можно даже подумать, что они близнецы. При этом любители теории заговоров уже несколько лет задаются вопросом: «А был ли брат?».

Некоторые утверждают, что все снимки Николая II и Георга V — это фотошоп XIX века. И, якобы, двоюродного брата российского государя никогда не существовало. Приводимые доводы говорят в пользу того, что Николай и Георг — это один и тот же человек. Для чего нужна была такая сложная мировая афера остается только гадать.

Но если фотография не представляет никакой исторической ценности, то ее подложка — самый настоящий раритет. На ее обратной стороне напечатан герб Российской империи и надпись «Фотограф двора его Величества К. Е. фон Ган и Ко, Царское село».

Это фотоателье действительно работало в Царском селе. Оно было открыто в 1891 году. Его владельцами были приехавший из Варшавы Александр Карлович Ягельский и жена старшего инженер-механика К.Е. Якобсон, девичья фамилия которой была Ган. Женщине принадлежало исключительное право собственности на фотографические изображения императора Николая II.

В 1897 году совладелицей Ягельского стала вдова титулярного советника Ванда Ивановна Засельская. Тогда же право художественной собственности на снимки императорской семьи перешла к Ягельскому. В 1911 году Александру Карловичу было присвоено звание «Фотограф Его Величества». Этой фирмой было выполнено большинство фотографий, запечатлевших жизнь императорской семьи.

«Свалка», сделанная с душой

После беседы с Юлей становится понятно, что это человек, который чувствует себя на своем месте. Женщина признается, что верит в карму, а «Свалка» помогает сделать жизнь других людей лучше. Кто-то находит здесь вещи по бросовой цене, кто-то избавляется от хлама, многие вещи идут на переработку, а часть выручки направляется на благотворительность. Здесь же Юля может с головой окунуться в горячо любимую ею историю.

Только через два года работы томская «Свалка» вышла на самоокупаемость. Первые шаги давались нелегко. Юлиной семье даже пришлось на время переехать к родителям, а свою квартиру сдавать. Вырученные с аренды деньги шли в проект.

Сегодня дела начали налаживаться. Оборот магазина в день составляет около пяти тысяч рублей, деньги уходят на оплату долгов, аренду и зарплату сотрудников. А совсем скоро семья Юли планирует переехать к себе домой.

— Однажды в наш магазин зашла женщина с девочкой лет шести. Девочка начала рассматривать все вокруг, а мама бурчала на нее, чтобы та ничего не трогала. Я сказала: «Пусть делает, что хочет». Отвела ее в нашу импровизированную библиотеку, дала ей целую коробку с игрушками из киндер-сюрпризов. Она сидела спокойно с ними играла. Когда они уходили, девочка подошла ко мне и сказала: «Вы прям как настоящий волшебник!» — поделилась воспоминаниями Юля. — Эти слова меня очень тронули. Приятно, знаете ли, почувствовать себя Дедом Морозом.

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