«Времена не выбирают»:

В Северском музее появится аудиоспектакль о прошлом города

11 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Музей города Северска осваивает новые для себя форматы и создает документальный аудиоспектакль «Времена не выбирают». В его основе — истории людей, в разные эпохи оказавшихся на территории нынешнего Северска.

Работа над проектом в разгаре, но первые четыре «эпизода» первым зрителям уже представили. Пока — в формате «живой» читки, которая состоялась в музее начале марта.

Разное время разных людей

Фото: Серафима Кузина

Аудиоспектакль и читка — часть проекта «Слушай, смотри… Говори!», ставшего победителем конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Его придумала Ольга Берловская, заведующая историческим отделом северского музея. За режиссуру и сценарий аудиоспектакля отвечает Татьяна Угрюмова, заслуженная артистка РФ. Участвуют в проекте заинтересовавшиеся им горожане, а осваивать полезные для такой творческой работы навыки им помогали мастер-классы профессионалов.

Хронология повествования — 1940–1980-е годы. В читку вошла примерно половина материала, который можно будет услышать в аудиоспектакле. Это разное время — военное, первостроителей, рубежа 1950-60-х годов и эпохи перестройки. Каждая история звучит в своей музейной локации, перекликаясь с экспозицей.

В музее г. Северска Фото: Серафима Кузина

Начинается читка с острого сюжета. Военное время, 20-летние друзья Мазитов и Нестеров за случайное неосторожное слово попадают в колпашевскую камеру смертников и ждут казни. Но внезапно им сообщают о помиловании. Расстрел заменен на 8 лет тюрьмы. Отбывать наказания их отправляют под Томск — в те места, где позднее будет построен Северск. А в 1943 году там — исправительно-трудовая колония №5 поселка Чекист и эвакуированный Харьковский минный завод. На нем заключенные и работали. Нестеров вспоминал, как тяжело было в литейном цехе, где приходилось поднимать чугунные «чушки» (заготовки весом до 60 кг), по лестнице на высоту более 10 метров, спускаться, брать следующую… И так до бесконечности, целую смену в 10-11 часов. Бывало, кто-то не мог удержать «чушку», она падала на других заключенных, калечила, а то и убивала.

В других цехах было нелегче. Но героям истории повезло: их спасло умение играть на музыкальных инструментах. Мазитов и Нестеров попали в оркестр, поэтому их оставили слесарями парокотельного цеха лагеря. Через несколько лет отправили отбывать наказания в другие лагеря, а после друзья уже никогда не повстречались.

Фото: Серафима Кузина

Следующий эпизод — время первостроителей — тех, кто с 1949 года с нуля создавал нынешний Северск. В историях потихоньку всплывают детали быта. Из воспоминаний энергетика Ивана Емельяновича Пантелеева, прибывшего в первой группе строителей нового города, выясняется, что в Томске тогда был только один маленький автобус — его называли «Машка». Приезжих поселили в гостинице, ходить до работы оттуда приходилось пешком из-за полного бездорожья. Учительница Зоя Павловна Липина приехала в 1950 году, сначала жила в бараке. Вспоминает, что вскоре начали строить многоэтажные дома, вокруг них были болото и лес, где многие собирали грибы и ягоды. Григорий Илларионович Зубов участвовал в строительстве теплотрассы от ТЭЦ к городу, строил дороги. Самым важным в жизни считал учебу и постоянное развитие, поскольку"тело дряхлеет, а дух — бессмертен».

Многие дома строились силами заключенных. Один из них оставил записку будущим жителям квартиры: «Меня зовут Закиров Фарит. Я заключенный, работаю маляром на строительстве вашего жилого дома. Знайте, этот город строили заключенные Советского Союза в тяжелых условиях, приговоренные к тюремному заключению до 25 лет. Желаем жителям и тому, кто найдет эту записку вспомнить нас и выпить за наше здоровье!».

Фото: Серафима Кузина

Разные «голоса» первостроителей сменяет другое время — рубежа 1950-х-60-х годов, пылкой борьбы коллективов за трудовые успехи. История знакомит с загадочными «масленками»: людям, которые работали на них, в 1959 году было присвоено звание «Бригада Коммунистического труда». Производство было засекречено, с этим и связана таинственность. Молодые и активные участники бригады увлеченно стремились к трудовым подвигам на своем производстве и жили теми же событиями, что и вся страна. И, конечно, их потряс первый полет человека в космос. После удачного возвращения Юрия Гагарина на Землю они готовы плакать от радости и восклицают: «В какое время мы живем!»

Фото: Серафима Кузина

Самой легкой и драйвовой стала четвертая часть читки — о юности, рок-н-ролле, северчанине Женьке — парне из обычной «почтовской» (одно из прежних названий Северска — Почтовый — прим. ред) семьи, получившем прозвище Моторокер. Он мечтал о мопеде с детства, буквально видел, как гоняет на нем, во сне. Отец пообещал ему такой подарок за учебу без «троек». Женька тогда сразу добился прогресса на уроках. Денег на покупку у семьи не было… Но отец приобрел у знакомого старенький мопед «Рига-12» за две бутылки водки. Он был разобранным и без колес, его удалось потихоньку собрать. Женька сначала расстроился, когда вместо новенького мопеда увидел старый самодельный. Но как покатился, с первых секунд понял — это его!

Фото: Серафима Кузина

Потом были первые мотоциклы, компании друзей, объединенных общей мотострастью и, конечно, приключения. В юности Женьки и его компании были и ночные гонки, и влюбленности, и опасные аварии. Но главное — она случилась, она была настоящей, наполненной свободой, движением, адреналином.

Из воспоминаний, писем, анкет и документов

Фото: Серафима Кузина

Как собирался материал для историй, чтобы каждый из героев читки не выглядел «схемой», а воспринимался как живой человек со своей судьбой? В проекте использовались разные документальные материалы из архивов северского музея. Воспоминания заключенного Слеймана Мазитова хранятся в виде рукописи. Информацию о первостроителях работники музея собирали еще много лет назад с помощью анкеты, которую просили заполнить людей, участвовавших в возведении современного Северска. Существуют и другие документы: записки заключенных, воспоминания жителей.

— Когда даже «на бумаге» сталкиваешься с этими людьми, то они впечатляют. Я понимаю, что Пронягин был человеком государственного ума, при этом обладающим художественным слогом, пишущим стихи, — говорит Татьяна Угрюмова, режиссер проекта и автор сценария. — Петр Георгиевич поразил меня своей искренней верой в строй, в то, что, если он будет работать 24 часа в сутки, его народ будет жить лучше и лучше. При этом сам вел очень скромный образ жизни, не наживался на других. Григорий Илларионович Зубов (кстати, отец Натальи Корляковой, режиссера, заслуженного деятеля искусств — прим. авт.) был тонким, развитым человеком, прекрасно рисовал, многие его фразы звучали как афоризмы.

Фото: Серафима Кузина

История о бригаде, работавшей на «масленках», сначала казалась непонятной, ведь производство, его особенности были засекречены. Разобраться в записях удалось, когда историки музея пообщались с Ириной Александровной Зеленой, работницей, упомянутой в дневнике. Она пояснила, что на первом объекте был завод разделения изотопов. Там бригаде надо было постоянно мыть, разбирать и менять фильтры для определенной детали под названием «масленка».

Также для создания сценария использовались статьи, посвященные истории города. В аудиоспектакле материала будет больше. Появятся новые герои — колонисты, жившие в трудовой коммуне «Чекист» в 1930-е годы (о ней «Томский Обзор» рассказывал подробнее). Трое из них написали книжку «Атаман Пузырь», где искренне рассказывали о своей юности. Рукопись они отправили Максиму Горькому. Писатель их похвалил их и дал несколько советов. Книгу издали с его вступительным словом. Был небольшой тираж, теперь это раритет.

Голоса из прошлого

Фото: Серафима Кузина

Жанр читки очень сложный, поскольку предполагает минимум выразительных средств, главным становятся текст и его подача. Быть интересным зрителям в таком формате нелегко. Участникам проекта удалось увлечь историям своих героев, сочетать лаконичность и эмоциональность.

«Голосами из прошлого» в читке стали горожане, пожелавшие принять участие в проекте. Прошлое Северска и желание «оживить» его, приблизить к нам, объединило разных людей. У одной из участниц пятеро детей, она часто приходила на репетиции с малышами. Несколько человек работают в школах. Другая участница несколько десятилетий была военной, охраняла Северск, а теперь поняла, что ее привлекает творчество. Участвуют в проекте и школьники. Для многих читка стала первых выходом к публике, но есть и люди с театральным опытом.

Фото: Серафима Кузина

Так, школьник Казимир Берловский три года занимается в детском музыкальном театре «Аллегро», Кирилл Савочкин — с 2017 года в студии «Наш Мир Junior» при профессиональном Молодежном театре «Наш Мир». О проекте он случайно:

— Ехал в автобусе, увидел объявление, оно привлекло мое внимание… Звезды так сошлись, что привели меня сюда, — считает Кирилл.

— То объявление, вероятно, клеил я! — продолжает Казимир Берловский. — Я в музее, можно сказать, «живу» — здесь работает моя мама, от нее я узнаю обо всех проектах и стремлюсь принять участие. Бывал здесь и ведущим, и видеооператором, и вел видеоблог в карантин во время пандемии. И объявления меня расклеить тоже попросили. А потом спросили: «Хочешь в спектакль?». Конечно, мне стало интересно, я же играю в театре. Но в аудиоспектакле, только голосом, еще не работал. Захотелось попробовать свои силы в новом направлении. Сначала у нас были тренинги, направленные на раскрытие творческого потенциала, взаимодействие с коллективом, актерское мастерство, сценическая речь, постепенно перешли к работе с текстом.

Фото: Серафима Кузина

И Казимир, и Кирилл родились в Северске. История родного города их привлекала:

— Мне всегда была интересна жизнь старого города, когда смотрю на фотографии прежних эпох, сразу хочется побывать там, — признается Кирилл. — Понимаю, это нереальная мечта, но я бы с радостью вернулся на машине времени лет на 50 назад и посмотрел на Северск тех времен. В проекте узнал об его истории намного больше.

— Когда искал материал для видеоблога музея, то уже погружался в прошлое Северска, — говорит Казимир. — Но далеко не все сюжеты из будущего аудиоспектакля мне знакомы. Слышал только о Мазитове, поскольку мы снимали один из сюжетов на месте минного завода, на улице Победы. А про бригаду «масленок», про моторокера ничего не знал.

Во время читки Казимир превратился именно в моторокера Женьку. Со своим «прототипом» он не встречался. Воспоминания о юности в эпоху перестройки превращали в образ живого, юного, эмоционального парня на репетициях, вместе с Татьяной Угрюмовой сочиняя детали, ища манеры и интонации. Обращались к своей интуиции, тем более, что увлечения парней из той эпохи тем, кто играет их сегодня, весьма понятны: Цой, и другой рок того времени и сегодня актуальны.

На читке «Времена не выбирают» проект не заканчивается — теперь будет идти подготовка к аудиоспектаклю. В нем будет не четыре, а восемь историй. Заметно увеличится и часть о первостроителях — вместо шести «голосов из прошлого» будет десять. Пьесу запишут в профессиональной студии. Благодаря гранту музею удалось приобрести 30 наушников и плееров, так что гости смогут слушать ее прямо во время осмотра музейной экспозиции.

Текст: Мария Симонова

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