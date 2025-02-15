В Томске открылся юбилейный Сибирский фестиваль керамики

15 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Вчера, 14 февраля, в Томске в Первом музее славянской мифологии стартовал 20-й Международный сибирский фестиваль керамики.

Как сообщают организаторы, в этом году мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения художника Николая Рериха и проходит под девизом «Излучение красоты есть венец культуры!». На фестивале представлены более тысячи керамических работ, выполненных в разных техниках мастерами из России и Ближнего зарубежья.

В рамках мероприятия в течение двух месяцев также пройдут просветительские лекции и мастер-классы. Посетить их можно бесплатно, по предварительной регистрации.

Фото: Савелий Петрушев

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