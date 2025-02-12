В Томске пройдет пешеходная экскурсия о первых ректорах ТПУ и ТГУ

Томичей приглашают на бесплатную пешеходную экскурсию «Первые лица томских вузов: к юбилеям Н. А. Гезехуса и Е. Л. Зубашева». На ней участники узнают о первых ректорах двух томских вузов — Томского технологического института и Императорского Томского университета.

Как сообщают организаторы, маршрут начнется с Научной библиотеки ТГУ. Там участники посетят выставку «Первая скрипка: Николай Гезехус в истории Императорского Томского университета». Далее прогулка продолжится по историческому кварталу Томского политеха. Во время экскурсии томичам расскажут о жизни и деятельности Ефима Зубашева, его вкладе в устроительство института.

Завершится экскурсия в Научно-технической библиотеке ТПУ на выставке, посвященной Зубашеву, где представлены книги из личной библиотеки ученого, уникальные документы из фонда Государственного архива Томской области, а также экспонаты из фонда Комплекса музеев ТПУ.

Экскурсия состоится 15 февраля в 12:00. Сбор участников по адресу: пр. Ленина, 34а.

Количество мест ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (38-22) 70-56-71.

Николай Александрович Гезехус — русский физик, ординарный профессор и первый ректор Императорского Томского университета (1888—1889). Родился в Санкт-Петербурге в семье корабельного инженера. Ефим Лукьянович Зубашев — русский химик-технолог, общественный и государственный деятель, назначен первым директором Томского технологического института в 1899 году. Родился в купческой семье в Славянске.

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